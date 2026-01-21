El número de fallecidos por descarrilamiento de trenes aumenta a 43 en Adamuz, España

Más de 400 efectivos continúan los trabajos en la zona cero para retirar los vagones siniestrados mientras avanzan las tareas forenses de identificación de las víctimas.

ADAMUZ (CÓRDOBA), 21 Ene. (EUROPA PRESS).- El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes ocurrido en el término municipal cordobés de Adamuz, el pasado domingo 18 de enero por la tarde, ascendió a 43 personas tras localizarse este miércoles un nuevo cadáver, según confirmaron fuentes de la Junta de Andalucía.

El cuerpo apareció durante las labores de desmantelamiento de los trenes implicados en el accidente, el mismo día en que la Guardia Civil confirmó que tenía localizada una pieza del eje de un tren, hallada en un arroyo próximo a la zona del descarrilamiento y la colisión de dos trenes en Adamuz, Córdoba, España, y que, a su vez, había sido fotografiada por un periodista de The New York Times.

El equipo de investigadores de la Guardia Civil tenía ya localizada esa pieza del bogie de uno de los trenes, puesto que fue identificada a través de su sistema de infografía forense 3D con drones.

En este sentido, añadieron que dicha pieza quedó bajo custodia de los agentes del instituto armado, y que sería la investigación la que determinaría de qué elemento se trataba y si correspondía al tren Iryo, que circulaba en dirección a Madrid, o al Alvia, que se dirigía a Huelva.

El operativo de emergencia desplegado en Adamuz, en el que trabajan más de 400 efectivos, prosiguió durante las últimas horas de la noche del martes y la madrugada con labores en la zona cero para la retirada de los vagones siniestrados el pasado domingo.

Los trabajos se centraron en seguir acondicionando el terreno, además de retirar los raíles de la vía para permitir que los bomberos iniciaran, desde las 8:30 horas de la mañana de este miércoles, el troceado de la segunda mitad del vagón número dos del tren, donde se encontraba la cafetería del tren Alvia.

Según informó la Junta de Andalucía en una nota, ya habían sido troceados el vagón número uno y la primera mitad del número dos. En este mismo sentido, pasadas las 2:40 horas de la madrugada, Adif comunicó que ya se había cargado el vagón número ocho del tren Iryo en la góndola para su retirada de la zona.

A lo largo de este miércoles estaba previsto el traslado de los vagones seis y siete del Iryo, también mediante góndolas de gran tonelaje, mientras que los vagones del uno al cinco permanecerían en la vía a la espera de ser remolcados.

Por otro lado, el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba acogió a las 8:30 horas de este miércoles una reunión con la participación de la Junta de Andalucía y su Agencia de Emergencias, la Guardia Civil, la Delegación del gobierno central, y las operadoras Iryo, Adif y Renfe; así como Cruz Roja, el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres, y el Ayuntamiento. Una vez finalizada la primera reunión, se mantendría un encuentro informativo y de procedimiento con las familias de las víctimas.

Mientras tanto, hasta 27 forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) prosiguieron con las labores de identificación de los cadáveres. Los médicos forenses realizaron 38 autopsias e identificaron a 25 personas.

Sin nuevas altas hospitalarias

En las últimas horas no se produjeron nuevas altas, aunque se indicó que era posible que durante la mañana de este miércoles pudieran registrarse algunas más. Por tanto, en ese momento, la cifra de altas se mantuvo en 86, según informó el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

En los distintos hospitales andaluces continuaron ingresadas 37 personas, 33 adultos y cuatro niños. El martes descendió a nueve el número de pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con cuatro en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, dos en Cruz Roja y tres en el Hospital San Juan de Dios, todos ellos en la capital cordobesa.

En planta permanecieron ingresados 24 heridos: nueve en el Hospital Reina Sofía, entre ellos los cuatro menores; dos en Cruz Roja; seis en Quirónsalud Córdoba; cinco en el Hospital San Juan de Dios, y dos en el Hospital Infanta Elena de Huelva.

La cifra total de atenciones se elevó el martes a 123, de las cuales 118 correspondieron a adultos y cinco a menores, ya que una paciente acudió ese día al Hospital Infanta Elena por dolor lumbar persistente desde el accidente y permaneció ingresada en planta, con evolución estable.

Durante la jornada de este miércoles sólo permaneció abierto el centro de atención a familiares de Córdoba, situado en el Centro Cívico Poniente Sur, junto a la Plaza de Toros, el cual pasó a centralizar desde ese momento toda la información dirigida a las familias.

Más de 400 efectivos

La Junta de Andalucía mantuvo activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía, que se elevó a fase de emergencia, situación operativa 1, a las 21:50 horas del domingo 18 de enero.

Minutos antes de las 19:50 horas comenzaron a recibirse las primeras llamadas de alerta en el teléfono 112, en las que se informaba del descarrilamiento y vuelco de un tren y de la posterior colisión con otro convoy, con personas heridas y atrapadas. Desde la EMA 112 se puso en marcha toda la respuesta en emergencias.

Más de 400 efectivos conforman el operativo que a lo largo de todo este miércoles trabajó en los tres escenarios de la emergencia: la zona cero, el Instituto de Medicina Legal y el centro de información a familiares.

Los forenses completaron la autopsia de 38 fallecidos en Adamuz (Córdoba) y se registraron 43 denuncias por desapariciones.

Entre los efectivos desplegados se encontraban los organismos que integran la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), como Protección Civil de Andalucía, Grea e Infoca, el Centro de Emergencias Sanitarias CES-061 y el Servicio Andaluz de Salud, así como la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la comunidad autónoma y forenses del Instituto de Medicina Legal.

Destacó igualmente la participación de bomberos, y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en concreto la Guardia Civil, con la Unidad Central Operativa (UCO), y la Policía Nacional, además de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.

Completaron el dispositivo efectivos de Cruz Roja, profesionales del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped), agentes de la Policía Local de Córdoba, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Córdoba, servicios municipales del Ayuntamiento de Córdoba, así como personal de Adif y Tragsa.