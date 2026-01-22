Placas y refrendo en Baja California: costo y dónde tramitarlos en 2026

Omar López

22/01/2026 - 11:20 am

Placas Baja California

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Multas de tránsito en Baja California: ¿Cuánto pagarás en 2026?

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

CURP biométrica en Morelos: Dónde y cómo tramitarla en 2026

Durante el 2026 no se aplicará el programa de reemplacamiento obligatorio, pero debes pagar tu tarjeta de circulación para evitar multas.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- Una de las buenas noticias para los bajacalifornianos con vehículo particular es que el canje de placas no será obligatorio para 2026 tras el decreto de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda el pasado 22 de octubre de 2025.

“Es una decisión de política pública por parte de la señora gobernadora, y apoyo a la ciudadanía; este año se definió en su momento que iba a haber un decreto, el decreto sigue vigente, y el año que entra así es la instrucción”, mencionó Andrés Pulido Saavedra, secretario de Hacienda del estado en conferencia de prensa.

Sin embargo, otros pagos como el refrendo y las placas vehiculares tendrán aumento y si circulas sin los documentos necesarios puedes ser acreedor a multas de entre 21 a 30 UMAS (Tres mil 400 pesos). Para evitarlo te presentamos el costo de los trámites para el 2026. 

¿Cuánto cuestan las placas de BC en 2026?

Placas en Baja California.
Este 2026 el reemplacamiento dejó de ser obligatorio en Baja California. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo

De acuerdo con el portal oficial de trámites estatales el costo de las placas metálicas para automóviles y camiones particulares se ha fijado en aproximadamente 1,905.62 pesos, el de  las motocicletas se sitúa en 382.42 pesos y el de los remolques en 1,381.63 pesos.

Para incentivar a los ciudadanos a realizar el trámite el gobierno de Baja California ofrece descuentos por pronto pago durante el primer trimestre del año, con un 12% de descuento en enero, un 8% en febrero y un 5% en marzo. 

Los requisitos fundamentales para realizar el trámite incluyen presentar una licencia de conducir vigente de la entidad y una póliza de seguro de responsabilidad civil, además de estar al corriente con las verificaciones mecánicas o ambientales que correspondan según la localidad.

El estado de Baja California cuenta con las siguientes oficinas donde puedes realizar el trámite: 

Mexicali: Calle Dr. Humberto Torres Sanguines #SN, Centro Cívico, Mexicali, C.P. 21000.

Mexicali: Calle 8 y Av. Miguel Hidalgo contra esquina con Estación de Bomberos Delg. Guadalupe Victoria #SN, Guadalupe Victoria C.P. 21720.

Mexicali: Av. Morelos y Leyes de Reforma #512, Ciudad Morelos, C.P. 21960.

Mexicali: Calle 4ta. Carr. A San Luis Río Colorado #249, González Ortega C.P. 21397

Tijuana: Vía Rápida, José Fimbres Moreno #12651, Colonia 20 de Noviembre, C.P. 22210.

Tijuana: Bulevar. Manuel J. Clouthier, frente a Plaza Monarca #19724, El Lago, C.P. 22210.

Tijuana: Carretera Libre Tijuana-Tecate #KM 26.5, El Florido, C.P. 22237.

Ensenada: Carretera Transpeninsular La Paz - Ensenada #6500, Ex. Ejido Chapultepec, C.P. 22785.

Tecate: Misión San Francisco #S/N, El Descanso C.P. 21478.

Playas Rosarito: José Aros Aguilar #2004, Villa Turística (Centro de Gobierno), Playas de Rosarito C.P.  22700.

San Quintín: Calle “A” entre 9 Y 10 #S/N, Fracc. Ciudad de San Quintín, C.P. 22930.

San Felipe: Mar Caribe Norte #616, Segunda Sección C.P. 21850.

Precio del refrendo en Baja California 

Tráfico
Circular sin los documentos vigentes puede acarrear multas y sanciones: Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

Cabe mencionar que la lista de precios no considera algunos gastos adicionales de los municipios en los que se realice el pago.

  • Automóviles y Camiones Particulares: $1,167.33 MXN
  • Motocicletas: $1,167.33 MXN
  • Remolques: $512.83 MXN
  • Vehículos de Demostración: $2,198.07 MXN

Además, en enero de 2026 se puso en marcha la Tarjeta de Circulación Digital, la cuál puedes tramitar por la plataforma de la Ventanilla Baja California con el seguro de responsabilidad civil vigente, el número de licencia de conducir del propietario del vehículo y realizar el pago.

Si quieres obtener tu Tarjeta de Circulación Digital debes seguir los siguientes pasos: 

  1. Acceder al apartado de trámites y servicios haciendo clic en el botón "iniciar trámite" ubicado en la parte inferior izquierda
  2. Capturar número de placa
  3. Una vez capturado el número de placa, capturar el número de validación que se enviará a su teléfono registrado
  4. Generar presupuesto
  5. Llenar apartado de datos adicionales, subir documentos
  6. Proceder con el pago

Como el trámite es digital, ya no se entrega una tarjeta física en ventanilla. Al finalizar el pago, recibirás un comprobante en PDF que debes imprimir y portar en tu vehículo; tu tarjeta de circulación física anterior sigue siendo válida como respaldo junto con este nuevo comprobante digital.

Explora más en estos temas
Baja California Servicio

Omar López

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El magisterio como botín político

"El efecto acumulado es consistente: un magisterio subordinado a una organización que administra carreras como instrumento de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Fracaso

"¿Qué hará el narcisista para curarse de su derrota al intentar apropiarse de Groenlandia, y ante las...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

¡Proteger nuestra soberanía, ya!

"El actual régimen de "aguas internacionales" bajo el cual se encuentra el Golfo de California no garantiza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada colectiva contra la trata

"De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 10 años más de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

+ Sección

Galileo

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

Una amplia investigación plantea nuevas preguntas sobre si diversificar el ejercicio podría desempeñar un papel relevante la salud a largo plazo.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Curp Biométrica 2026
1

CURP biométrica en la Zona Metropolitana de Monterrey: dónde y cómo tramitarla

El ICE detuvo a un niño de cinco años y a su papá en un distrito escolar de Minnesota. Las imágenes han provocado indignación. Ahora recaudan miles para ellos.
2

El ICE atrapa a niño de 5 años y su papá. Recaudan miles para ellos ¬ FOTOS y VIDEOS

Hoy No Circula Jueves
3

¿Doble Hoy No Circula este jueves 22 de enero? Así aplicará en CDMX y Edomex

La caída de Trump se acelera mientras el mundo se pregunta cómo EU perdió el juicio
4

La caída de Trump se acelera mientras el mundo se pregunta cómo EU perdió el juicio

La Fiscalía General de Justicia de CdMx concluyó que la conducta de una mujer que hirió de muerte a su esposo en la Alcaldía Coyoacán fue en legítima defensa.
5

Fiscalía de CdMx acredita legítima defensa de mujer que mató a su esposo en Coyoacán

Putin compara pretensiones de compra de Groenlandia con la adquisición de Alaska.
6

Putin dice que no le "concierne" Groenlandia; compara tema con venta de Alaska a EU

Empresario cae por fraude en Aguascalientes
7

Eugenio Maiz, propietario de Next Energy, es detenido por fraude en Aguascalientes

Multas 2026
8

Multas de tránsito en Baja California: ¿Cuánto pagarás en 2026?

Trump insultó a todos en Davos.
9

70 minutos de insultos de Trump contra Canadá, Groenlandia, Suiza, Europa, la OTAN...

Conductor de un razer ingresa sin autorización al Nevado de Toluca.
10

Conductor de razer es puesto a disposición de la FGR por ingresar al Nevado de Toluca

Sheinbaum confirma que ya hay borrador de la Reforma Electoral
11

Ya hay borrador de la Reforma Electoral: CSP; Segob destaca "buen ánimo" de PT y PVEM

Detienen a “El Bótox” por asesinato de Bernardo Bravo.
12

"El Bótox", presunto implicado en el asesinato de Bernardo Bravo, cae en Michoacán

13

PODEROSOS ¬ La corrupción y los cacicazgos contagian y enferman a las universidades

Trump
14

Nuevo orden

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México limitará el ingreso de aviones militares de Estados Unidos (EU), aunque sean para actividades de capacitación.
15

México limitará el ingreso de aviones militares de EU, aún si son de entrenamiento

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Viene una tormenta invernal peligrosa. Viene desde Canadá. Se extenderá por los dos tercios orientales de EU este fin de semana. También alcanzará a México.
1

Alerta. Una tormenta invernal inusual golpeará en casi todo EU, y en parte de México

El Secretario de Marina informó que cuatro elementos han sido detenidos y dados de baja de la institución por huachicol fiscal
2

Marina revela que 4 elementos han sido detenidos y dados de baja por huachicol fiscal

El ICE detuvo a un niño de cinco años y a su papá en un distrito escolar de Minnesota. Las imágenes han provocado indignación. Ahora recaudan miles para ellos.
3

El ICE atrapa a niño de 5 años y su papá. Recaudan miles para ellos ¬ FOTOS y VIDEOS

Sheinbaum confirma que ya hay borrador de la Reforma Electoral
4

Ya hay borrador de la Reforma Electoral: CSP; Segob destaca "buen ánimo" de PT y PVEM

Detienen a “El Bótox” por asesinato de Bernardo Bravo.
5

"El Bótox", presunto implicado en el asesinato de Bernardo Bravo, cae en Michoacán

La inflación se mantiene sobre la meta tras avance quincenal del INPC.
6

La inflación anual en México repuntó a 3.77% durante primera quincena de enero: Inegi

Un fuerte incendio se registró la mañana de este jueves en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México (CdMx), al interior de una fábrica de plásticos.
7

FOTOS y VIDEOS: Fábrica de plásticos se incendia en Xochimilco; evacúan a 50 personas

Lumbre es el nuevo sencillo de El David Aguilar
8

El David Aguilar presenta junto a Jay de la Cueva "Lumbre", una canción para sentir

Delcy Rodríguez reitera uso de la vía diplomática para abordar diferencias con EU.
9

Delcy Rodríguez afirma que no tiene "temor alguno" para encarar diferencias con EU

Putin compara pretensiones de compra de Groenlandia con la adquisición de Alaska.
10

Putin dice que no le "concierne" Groenlandia; compara tema con venta de Alaska a EU

La OTAN llega a un acuerdo con Trump sobre Groenlandia.
11

La OTAN afirma que la soberanía de Groenlandia no fue discutida con Trump en Davos

Conductor de un razer ingresa sin autorización al Nevado de Toluca.
12

Conductor de razer es puesto a disposición de la FGR por ingresar al Nevado de Toluca