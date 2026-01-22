Placas y refrendo en Baja California: costo y dónde tramitarlos en 2026

Durante el 2026 no se aplicará el programa de reemplacamiento obligatorio, pero debes pagar tu tarjeta de circulación para evitar multas.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- Una de las buenas noticias para los bajacalifornianos con vehículo particular es que el canje de placas no será obligatorio para 2026 tras el decreto de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda el pasado 22 de octubre de 2025.

“Es una decisión de política pública por parte de la señora gobernadora, y apoyo a la ciudadanía; este año se definió en su momento que iba a haber un decreto, el decreto sigue vigente, y el año que entra así es la instrucción”, mencionó Andrés Pulido Saavedra, secretario de Hacienda del estado en conferencia de prensa.

Sin embargo, otros pagos como el refrendo y las placas vehiculares tendrán aumento y si circulas sin los documentos necesarios puedes ser acreedor a multas de entre 21 a 30 UMAS (Tres mil 400 pesos). Para evitarlo te presentamos el costo de los trámites para el 2026.

¿Cuánto cuestan las placas de BC en 2026?

De acuerdo con el portal oficial de trámites estatales el costo de las placas metálicas para automóviles y camiones particulares se ha fijado en aproximadamente 1,905.62 pesos, el de las motocicletas se sitúa en 382.42 pesos y el de los remolques en 1,381.63 pesos.

Para incentivar a los ciudadanos a realizar el trámite el gobierno de Baja California ofrece descuentos por pronto pago durante el primer trimestre del año, con un 12% de descuento en enero, un 8% en febrero y un 5% en marzo.

Los requisitos fundamentales para realizar el trámite incluyen presentar una licencia de conducir vigente de la entidad y una póliza de seguro de responsabilidad civil, además de estar al corriente con las verificaciones mecánicas o ambientales que correspondan según la localidad.

El estado de Baja California cuenta con las siguientes oficinas donde puedes realizar el trámite:

Mexicali: Calle Dr. Humberto Torres Sanguines #SN, Centro Cívico, Mexicali, C.P. 21000.

Mexicali: Calle 8 y Av. Miguel Hidalgo contra esquina con Estación de Bomberos Delg. Guadalupe Victoria #SN, Guadalupe Victoria C.P. 21720.

Mexicali: Av. Morelos y Leyes de Reforma #512, Ciudad Morelos, C.P. 21960.

Mexicali: Calle 4ta. Carr. A San Luis Río Colorado #249, González Ortega C.P. 21397

Tijuana: Vía Rápida, José Fimbres Moreno #12651, Colonia 20 de Noviembre, C.P. 22210.

Tijuana: Bulevar. Manuel J. Clouthier, frente a Plaza Monarca #19724, El Lago, C.P. 22210.

Tijuana: Carretera Libre Tijuana-Tecate #KM 26.5, El Florido, C.P. 22237.

Ensenada: Carretera Transpeninsular La Paz - Ensenada #6500, Ex. Ejido Chapultepec, C.P. 22785.

Tecate: Misión San Francisco #S/N, El Descanso C.P. 21478.

Playas Rosarito: José Aros Aguilar #2004, Villa Turística (Centro de Gobierno), Playas de Rosarito C.P. 22700.

San Quintín: Calle “A” entre 9 Y 10 #S/N, Fracc. Ciudad de San Quintín, C.P. 22930.

San Felipe: Mar Caribe Norte #616, Segunda Sección C.P. 21850.

Precio del refrendo en Baja California

Cabe mencionar que la lista de precios no considera algunos gastos adicionales de los municipios en los que se realice el pago.

Automóviles y Camiones Particulares: $1,167.33 MXN

Motocicletas: $1,167.33 MXN

Remolques: $512.83 MXN

Vehículos de Demostración: $2,198.07 MXN

Además, en enero de 2026 se puso en marcha la Tarjeta de Circulación Digital, la cuál puedes tramitar por la plataforma de la Ventanilla Baja California con el seguro de responsabilidad civil vigente, el número de licencia de conducir del propietario del vehículo y realizar el pago.

Si quieres obtener tu Tarjeta de Circulación Digital debes seguir los siguientes pasos:

Acceder al a partado de trámites y servicios haciendo clic en el botón "iniciar trámite" ubicado en la parte inferior izquierda Capturar número de placa Una vez capturado el número de placa, capturar el número de validación que se enviará a su teléfono registrado Generar presupuesto Llenar apartado de datos adicionales, subir documentos Proceder con el pago

Como el trámite es digital, ya no se entrega una tarjeta física en ventanilla. Al finalizar el pago, recibirás un comprobante en PDF que debes imprimir y portar en tu vehículo; tu tarjeta de circulación física anterior sigue siendo válida como respaldo junto con este nuevo comprobante digital.