CURP Biométrica en Cancún: dónde y cómo tramitarla este 2026

En Quintana Roo la nueva identificación será importante para otros documentos como la licencia de conducir.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- Ya puedes reforzar la seguridad de tu identidad oficial en Cancún. Durante este mes de enero siguen los registros de la CURP biométrica. Al proporcionar tus huellas, imagen del rostro, escaneo de iris y firma digital, aseguras que nadie más pueda hacerse pasar por ti en trámites legales o administrativos.

Al igual que otros trámites para sacar identificaciones oficiales, para obtener la CURP Biométrica es necesario acudir a un módulo presencial, en este caso del Registro Nacional de Población (Renapo). A diferencia de otras ciudades del país en Cancún no es necesario programar una cita por internet, pero si debes acudir a la más cercana a tu domicilio

“La CURP es la fuente única de identidad que incluye tus huellas dactilares y fotografía, la cual es una identificación oficial que puedes usar como comprobante de identidad en tus trámites oficiales o acceder a diferentes servicios”, publica la página oficial del Renapo.

Durante enero el Renapo cuenta con tres oficinas autorizadas en Cancún para realizar este trámite de lunes a viernes en un horario de las 8:00 a las 15:00 hora local. Debido a que no hay citas por internet se recomienda acudir temprano.

Cómo y dónde hacer el trámite de la CURP biométrica en Cancún

Es importante mencionar que al momento se entregan 35 fichas de turno al día para registrar tus datos biométricos los cuáles se dan a los primeros en fila.

Calle Margaritas Núm. 31. cerca del Parque las Palapas, Col. Centro C.P. 77500.

Boulevard Kukulcan Km. 12, Zona Hotelera C.P. 77500.

Región 94, Mza. 76, Lote 03, Calle 44 Poniente, A Un Costado Edificio Dif. C.P. 77517.

Cuáles son los documentos necesario para el trámite

Para acudir a tu cita en cualquiera de los módulos de Cancún debes presentar los siguientes documentos en original:

Identificación oficial vigente (INE o Pasaporte).

Acta de nacimiento certificada (reciente).

CURP actual (impresa, verificada por RENAPO).

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

Correo electrónico activo.

Los menores de edad sí pueden tramitar su CURP Biométrica pero deben ir acompañados por su padre, madre o tutor, quien también debe presentar su identificación y el acta de nacimiento del menor para acreditar el parentesco.

Aunque el gobierno ha indicado que es voluntaria inicialmente, al momento no se descarta por ninguna vía oficial que sea indispensable para trámites bancarios, servicios de salud y programas sociales conforme avance el año 2026 o en años posteriores.

La importancia de la CURP Biométrica en Quintana Roo

Aunque registrar tus datos biométricos en la CURP no es un trámite obligatorio, en Quintana Roo ya cuenta con múltiples funciones, pues además de mejorar la seguridad de tus datos personales puede usarse como identificación oficial en la obtención de licencias de conducir en todo el estado.

Esta función en la nueva CURP Biométrica se oficializó gracias a un convenio entre el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imove Qroo) y la Secretaría de Gobernación de la federación publicado en el Diario Oficial de la Nación (DOF) el 16 de julio de 2025

“Si bien existe un sistema de identidad nacional que es el INE, es una credencial para votar (...) ahora se busca que se tenga otro documento de identidad que brinde seguridad y contar con un sistema directo del estado que permita localizar personas”, mencionó Cristina Torres Gómez, secretaria de gobernación de Quintana Roo en rueda de prensa el 6 de agosto de 2025.