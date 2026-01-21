"Ya no está bajo proceso de ningún tipo": CSP justifica puesto de Garduño en la SEP

Sugeyry Romina Gándara

21/01/2026 - 11:57 am

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) fue cuestionada sobre los motivos que tuvo para darle a Francisco Garduño un cargo en la SEP. "Ya no está bajo proceso", dijo.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

ONGs condenan el nombramiento de Francisco Garduño, extitular del INM, en la SEP

Francisco Garduño ofrece disculpa por víctimas de incendio en centro del INM en 2023

El INM cambia de director sin consecuencias por la muerte de 40 migrantes en Juárez

Este personaje volvió al centro del escrutinio público en medio de la controversia que arrastra por haber estado al frente del INM cuando murieron decenas de migrantes por un incendio en Chihuahua.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) fue cuestionada la mañana de este miércoles sobre los motivos que tuvo para darle a Francisco Garduño, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), un cargo en la Secretaría de Educación Pública (SEP). Al respecto, la mandataria mexicana justificó la decisión destacando su perfil.

“Él viene desde hace mucho tiempo trabajando. Él es doctor en Derecho. Eso es importante. No es un perfil cualquiera”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

El nombramiento de Francisco Garduño como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP ha generado polémica, ya que fue titular del INM durante el incendio que dejó 40 migrantes muertos en el estado de Chihuahua y enfrentó un proceso penal por la tragedia.

“Él siguió un proceso y salió en libertad, o sea, ya no está bajo proceso de ningún tipo, y se analizaron distintos perfiles para particularmente ese puesto y se tomó esa consideración”, destacó Sheinbaum Pardo.

“Que es polémico porque la oposición siempre va a decir que… pero él terminó su proceso, no tiene ya ningún proceso jurídico, y con Mario [Delgado] se tomó la decisión”, añadió.

Nombramiento de Garduño genera indignación

El nombramiento generó no sólo polémica, sino indignación entre activistas y asociaciones defensoras de derechos humanos y migración. Distintas organizaciones civiles y colectivos que acompañan a las víctimas del incendio ocurrido en 2023 en el INM de Ciudad Juárez, Chihuahua, manifestaron el martes su indignación y preocupación por la designación de Garduño Yáñez como nuevo titular de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) de la SEP.

En un comunicado, organizaciones como la Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) señalaron que Garduño "continúa imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público", pues el juicio en contra del funcionario por el incendio que provocó la muerte de 40 migrantes aún sigue abierto.

"Este nombramiento envía un mensaje alarmante sobre la falta de compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la rendición de cuentas", lamentaron las organizaciones.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

¡Proteger nuestra soberanía, ya!

"El actual régimen de "aguas internacionales" bajo el cual se encuentra el Golfo de California no garantiza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada colectiva contra la trata

"De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 10 años más de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

¿Soberanía mexicana?

"Sorprende que Sheinbaum rechace cualquier forma de injerencia y afirme que 'la soberanía no se negocia”', cuando...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Francisco Barrio y el momento democrático

"Francisco Barrio pasará a la historia por su faena en 1986. Fue un potente insumiso que amplió,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

+ Sección

Galileo

Científicos revelan cómo prevenir la amnesia infantil.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Expertos de la UNAM colaborarán con la Semarnat para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche.

La UNAM ayudará a crear estrategia para atender derrames de combustible en Campeche

Un ensayo clínico con la vacuna preventiva NOUS-209 ha demostrado estimular de manera eficaz la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch.

Vacuna, en ensayo clínico, demuestra ser eficaz para atacar tumores y prevenir cáncer

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Multas 2026
1

Multas de tránsito en Baja California: ¿Cuánto pagarás en 2026?

Fiscalía de CdMx deja en libertad a mujer que hirió de muerte a su esposo.
2

Fiscalía de CdMx acredita legítima defensa de mujer que mató a su esposo en Coyoacán

Empresario cae por fraude en Aguascalientes
3

Eugenio Maiz, propietario de Next Energy, es detenido por fraude en Aguascalientes

El Consejo Editorial de NYT acusó a Donald Trump de utilizar la Presidencia para ganar al menos 1 mil 400 millones de dólares con actos de corrupción.
4

Trump “se ha embolsado” 1.4 mil millones de dólares, acusa NYT. “Corrupto, descarado”

Hombre asesina a sujeto y manda el video del crimen a su mamá por error.
5

Joven mata a una persona y por error manda VIDEO a su mamá. Ella misma lo denuncia

La fiscala Bertha Alcalde afirmó que el móvil político es una hipótesis vigente en el caso Ximena y José.
6

ENTREVISTA ¬ El móvil político es hipótesis en el caso Ximena y José: Fiscal Alcalde

La Casa Blanca reveló que Trump adquirió bonos millonarios de Netflix y Warner Bros.
7

#UnAñoPeligroso ¬ Turismo a EU cae 5% en 2025; Canadá hace notar su enojo, México no

El Presidente Donald Trump dijo este día que buscaba “negociaciones inmediatas” para comprar Groenlandia, pero aseguró que “no usaría la fuerza” para lograrlo.
8

Trump insiste en que quiere comprar Groenlandia y ahora dice que no usaría la fuerza

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
9

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

Gobierno analiza escenarios ante revisión del T-MEC: Sheinbaum.
10

Confiamos en que el tratado México-EU seguirá, quizás con variaciones, dice Sheinbaum

11

México limitará el ingreso de aviones militares de EU, aún si son de entrenamiento

Las Fuerzas Armadas de Canadá sí consideran posible una invasión militar estadounidense. Y han preparado escenarios para responder.
12

El mundo habla de guerra: Canadá diseña escenarios para una invasión militar de EU

Trump dice que a Macron "no estará mucho tiempo" como Presidente.
13

Trump dice que a Macron no le queda "mucho tiempo" como Presidente y rechaza ir al G7

Hospital
14

Seguros de gastos médicos mayores

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
15

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) fue cuestionada sobre los motivos que tuvo para darle a Francisco Garduño un cargo en la SEP. "Ya no está bajo proceso", dijo.
1

"Ya no está bajo proceso de ningún tipo": CSP justifica puesto de Garduño en la SEP

Gobierno analiza escenarios ante revisión del T-MEC: Sheinbaum.
2

Confiamos en que el tratado México-EU seguirá, quizás con variaciones, dice Sheinbaum

El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes ocurrido en Adamuz el domingo ascendió a 43 personas tras localizarse este miércoles un nuevo cadáver.
3

El número de fallecidos por descarrilamiento de trenes aumenta a 43 en Adamuz, España

4

México limitará el ingreso de aviones militares de EU, aún si son de entrenamiento

El Presidente Donald Trump dijo este día que buscaba “negociaciones inmediatas” para comprar Groenlandia, pero aseguró que “no usaría la fuerza” para lograrlo.
5

Trump insiste en que quiere comprar Groenlandia y ahora dice que no usaría la fuerza

Trump dice que a Macron "no estará mucho tiempo" como Presidente.
6

Trump dice que a Macron no le queda "mucho tiempo" como Presidente y rechaza ir al G7

Trump amenaza con "borrar" a Irán "de la faz de la Tierra".
7

Trump amenaza con "borrar" a Irán "de la Tierra" ante supuestas amenazas de muerte

ONGs lamentan el nombramiento de Francisco Garduño en la SEP.
8

ONGs condenan el nombramiento de Francisco Garduño, extitular del INM, en la SEP

La Casa Blanca reveló que Trump adquirió bonos millonarios de Netflix y Warner Bros.
9

#UnAñoPeligroso ¬ Turismo a EU cae 5% en 2025; Canadá hace notar su enojo, México no

Venezuela recibe 300 millones de dólares por venta de crudo a EU
10

Venezuela recibe los primeros 300 mdd por venta de crudo a EU, revela Delcy Rodríguez

Cae operador del Cártel del Golfo.
11

"Nacho Vega", operador financiero del Cártel del Golfo, es detenido en Tamaulipas

Luego del ataque militar a Venezuela, Donald Trump lanzó una advertencia para México al asegurar que habrá que hacer algo contra el narcotráfico en México.
12

RADICALES ¬ A México le conviene ser práctico con Trump y decirle por qué ser socios