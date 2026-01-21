"Ya no está bajo proceso de ningún tipo": CSP justifica puesto de Garduño en la SEP

Este personaje volvió al centro del escrutinio público en medio de la controversia que arrastra por haber estado al frente del INM cuando murieron decenas de migrantes por un incendio en Chihuahua.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) fue cuestionada la mañana de este miércoles sobre los motivos que tuvo para darle a Francisco Garduño, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), un cargo en la Secretaría de Educación Pública (SEP). Al respecto, la mandataria mexicana justificó la decisión destacando su perfil.

“Él viene desde hace mucho tiempo trabajando. Él es doctor en Derecho. Eso es importante. No es un perfil cualquiera”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

El nombramiento de Francisco Garduño como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP ha generado polémica, ya que fue titular del INM durante el incendio que dejó 40 migrantes muertos en el estado de Chihuahua y enfrentó un proceso penal por la tragedia.

“Él siguió un proceso y salió en libertad, o sea, ya no está bajo proceso de ningún tipo, y se analizaron distintos perfiles para particularmente ese puesto y se tomó esa consideración”, destacó Sheinbaum Pardo.

“Que es polémico porque la oposición siempre va a decir que… pero él terminó su proceso, no tiene ya ningún proceso jurídico, y con Mario [Delgado] se tomó la decisión”, añadió.

Nombramiento de Garduño genera indignación

El nombramiento generó no sólo polémica, sino indignación entre activistas y asociaciones defensoras de derechos humanos y migración. Distintas organizaciones civiles y colectivos que acompañan a las víctimas del incendio ocurrido en 2023 en el INM de Ciudad Juárez, Chihuahua, manifestaron el martes su indignación y preocupación por la designación de Garduño Yáñez como nuevo titular de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) de la SEP.

En un comunicado, organizaciones como la Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) señalaron que Garduño "continúa imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público", pues el juicio en contra del funcionario por el incendio que provocó la muerte de 40 migrantes aún sigue abierto.

