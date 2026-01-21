Claudia afirma que "no hay ninguna investigación" contra la Embajadora en Reino Unido

El País dio a conocer esta semana que al menos 40 funcionarios de la sede diplomática en el país europeo se han retirado de sus labores desde 2021, año en que inició la gestión de la representante mexicana.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó hoy que no hay ninguna investigación en contra de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, Embajadora de México en Reino Unido, tras diversas denuncias que se realizaron en su contra.

“Se revisó su actuación y no hay ninguna investigación”, destacó en su conferencia matutina al ser cuestionada sobre los señalamientos contra González-Blanco, los cuales van desde malos manejos hasta tener una representación diplomática prácticamente paralizada.

La Jefa del Poder Ejecutivo detalló que sí hubo denuncias contra ella al parecer en la Administración anterior, es decir, en la encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero que dichas denuncias se analizaron y no fueron concluyentes.

🇲🇽🇬🇧 El día de ayer se hizo pública una denuncia contra la Embajadora de México en el Reino Unido, Josefa González-Blanco, a partir de testimonios de trabajadores de la embajada. La acusación describe una práctica interna de castigo y control que hoy sale a la luz cuando su… pic.twitter.com/ni6iEbAS4b — Vania Ávila (@VaniaAvila) January 19, 2026

“Ella hizo un buen papel”, consideró Sheinbaum Pardo durante su habitual conferencia de prensa matutina.

Las acusaciones contra la Embajadora

De acuerdo con una investigación de El País, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena abandonará la Embajada de México en Reino Unido con al menos 16 denuncias formales por hostigamiento laboral, señalamientos de malos manejos y una representación diplomática prácticamente paralizada.

Durante su gestión, que inició en 2021, al menos 40 funcionarios dejaron la sede en Londres. Su relevo será el extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

Según la información publicada el lunes pasado por El País, dentro de la Embajada de México en Reino Unido se instauró una práctica de castigo informal conocida como "te vas a la dog house", mediante la cual trabajadores quedaban aislados, sin acceso a información ni comunicación con el resto del personal.