Claudia afirma que "no hay ninguna investigación" contra la Embajadora en Reino Unido

Sugeyry Romina Gándara

21/01/2026 - 1:51 pm

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó hoy que no hay ninguna investigación en contra de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, Embajadora de México en Reino Unido.

El País dio a conocer esta semana que al menos 40 funcionarios de la sede diplomática en el país europeo se han retirado de sus labores desde 2021, año en que inició la gestión de la representante mexicana. 

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó hoy que no hay ninguna investigación en contra de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, Embajadora de México en Reino Unido, tras diversas denuncias que se realizaron en su contra.

“Se revisó su actuación y no hay ninguna investigación”, destacó en su conferencia matutina al ser cuestionada sobre los señalamientos contra González-Blanco, los cuales van desde malos manejos hasta tener una representación diplomática prácticamente paralizada.

La Jefa del Poder Ejecutivo detalló que sí hubo denuncias contra ella al parecer en la Administración anterior, es decir, en la encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero que dichas denuncias se analizaron y no fueron concluyentes.

“Ella hizo un buen papel”, consideró Sheinbaum Pardo durante su habitual conferencia de prensa matutina.

Las acusaciones contra la Embajadora

De acuerdo con una investigación de El País, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena abandonará la Embajada de México en Reino Unido con al menos 16 denuncias formales por hostigamiento laboral, señalamientos de malos manejos y una representación diplomática prácticamente paralizada.

Durante su gestión, que inició en 2021, al menos 40 funcionarios dejaron la sede en Londres. Su relevo será el extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

La funcionaria está señalada de implementar prácticas de acoso laboral y hostigamiento. Foto: X @Embamexru

Según la información publicada el lunes pasado por El País, dentro de la Embajada de México en Reino Unido se instauró una práctica de castigo informal conocida como "te vas a la dog house", mediante la cual trabajadores quedaban aislados, sin acceso a información ni comunicación con el resto del personal.

"Te congela y simplemente dejas de existir", relató una fuente al diario español bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

