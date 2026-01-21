Servicio Militar Nacional 2026: ¿Cuáles son los beneficios de completarlo?

Servicio Militar Nacional

Los cambios del SMN este año permitirán a los ciudadanos encuadrados terminar su adiestramiento en solo 13 sesiones. 

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya abrió las convocatorias para enlistarse al Servicio Militar Nacional (SMN) de 2026 que permite cumplir con el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y liberar la Cartilla Militar con beneficios para los ciudadanos. 

“Se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes”, se cita en la página oficial de la Sedena.

En 2026 la Cartilla Militar liberada ofrecerá beneficios al ser un requisito indispensable para quienes desean ingresar a escuelas y planteles del Sistema Educativo Militar, la Guardia Nacional o corporaciones policiacas. Asimismo, se solicita para trabajar dentro de algunas dependencias gubernamentales y empresas de seguridad privada.

Además, a los ciudadanos que cumplen con el Servicio Militar se les otorga el estatus de íntegros y preparados para auxiliar a la población en caso de desastres naturales a través del Plan DN-III-E y también brinda facilidades en la obtención de permisos de portación de armas de fuego de manera legal.

¿Quiénes deben registrarse al SMN 2026?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dispuso la obligatoriedad de este servicio militar como parte de una obligación ciudadana de las y los mexicanos.
El SMN cierra sus registros el 15 de octubre de 2026. Foto: Michael Balam, Cuartoscuro

Clase 2008: la página de la Sedena establece la obligatoriedad del SMN para los ciudadanos varones que cumplan los 18 años durante 2026 los cuáles ya pueden registrarse acudiendo del 2 de enero al 15 de octubre a la junta municipal o alcaldía de reclutamiento más cercana a tu domicilio y esperar los resultados del sorteo de selección en noviembre.

Remisos: si ya tienes 19 años o más (hasta los 39 años) y nunca iniciaste el trámite o no lo terminaste, automáticamente entras en la categoría de remiso y debes acudir a la junta municipal o alcaldía de reclutamiento para iniciar tu proceso de regularización.

Mujeres: aunque no se considera obligatorio las mujeres de 18 años en adelante pueden inscribirse al Programa General de Adiestramiento como voluntarias y recibir un reconocimiento al finalizar. 

“Se le hace una atenta y respetuosa invitación al personal de mujeres que tengan o hayan cumplido 18 años o más, para que participen de manera voluntaria en las actividades del Servicio Militar Nacional, en los Centros de Adiestramiento a cargo de las Zonas Militares que se encuentran en el interior de la República Mexicana”, se lee en la página de la Sedena.

Al presentarse, las y los jóvenes deberán entregar en original y copia los siguientes documentos:

  • Acta de nacimiento certificada.
  • Comprobante de domicilio vigente.
  • Comprobante del máximo grado de estudios.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).

Además, se requiere presentar cuatro fotografías recientes, no digitalizadas, de 35 x 45 milímetros, que cumplan con las siguientes características:

  • De frente.
  • Con fondo blanco.
  • Ropa clara.
  • Sin retoques.
  • Sin lentes.
  • Sin accesorios.
  • Orejas descubiertas.
  • Cabello en su color natural.

¿Qué cambios habrá en el SMN este año?

smn
Las mujeres pueden enlistarse de forma voluntaria al SMN. Foto: Michel Balam, Cuartoscuro

Este año la Sedena implementó los siguientes cambios con el objetivo de agilizar el proceso de adiestramiento de los ciudadanos seleccionados en el sorteo: 

  • La fase de adiestramiento se reduce de 44 sesiones a 26 sesiones divididas en dos etapas.
  • 13 sesiones que inician el 14 de febrero y finalizarán el 9 de mayo.
  • 13 sesiones para continuar con la segunda etapa que comenzará el 1 de agosto y concluirá el 24 de octubre de 2026.

La convocatoria para inscribirse al SMN estará disponible los fines de semana de enero de 2026.

