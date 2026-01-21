¿Necesitas Constancia de Situación Fiscal para emitir una factura? El SAT lo aclara

El documento contiene información que es relevante únicamente pare el contribuyente, como sus actividades económicas, obligaciones y domicilio fiscal.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró ayer que la Constancia de Situación Fiscal (CSF) no es un requisito obligatorio para la generación de la factura electrónica (CFDI), por lo que ningún emisor podrá condicionar su entrega.

"El SAT recuerda a las y los contribuyentes que la Constancia de Situación Fiscal (CSF) no es un requisito obligatorio para emitir facturas electrónicas (CFDI). De igual forma, los empleadores no deben solicitar la CSF a las personas trabajadoras para el timbrado de nómina", precisó en su cuenta oficial de X.

El órgano señaló en un comunicado que "el emisor que condiciona la expedición de una factura a cambio de la entrega de dicho documento incurre en una infracción que se sanciona hasta con 122 mil 440 pesos".

¿Qué norma sanciona condicionar la CFDI y a cuánto asciende una multa?

El Código Fiscal de la Federación en su artículo 83, fracción IX, considera una infracción el condicionar la emisión de CFDI a la entrega de la Cédula de Identificación Fiscal o de la CSF.

El emisor que incurre en estas prácticas se puede volver acreedor de una una multa que va de 21 mil 420 a 122 mil 440 pesos.

¿Qué datos requiere un emisor para emitir la CFDI?

De acuerdo con el SAT, los emisores sólo requieren del contribuyente:

La clave de Registro Federal del Contribuyente (RFC).

Nombre o razón social.

Código postal.

Régimen fiscal.

La institución indicó que la CSF está disponible a través de los siguientes canales:

Para personas físicas o morales:

Desde el portal del SAT: sat.gob.mx con contraseña o e.firma vigente.

Para personas físicas:

Aplicación SAT Móvil, donde puede descargarse de forma permanente.

SAT ID, a través de la cual se puede recibir de manera mensual.

Oficina Virtual, al registrar una cita en citas.sat.gob.mx y seleccionar el servicio “Entrega de Constancias”.

En las oficinas del SAT sin cita, al presentar una identificación oficial vigente o con huella digital.