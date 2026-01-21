Trump ve "acuerdo marco" de EU con la OTAN por Groenlandia y frena aranceles a Europa

El entendimiento con la OTAN llevó a Trump a suspender los aranceles a Europa que entrarían en vigor el 1 de febrero.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, anunció este miércoles que su gobierno alcanzó un entendimiento con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para establecer el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia y la región ártica. Además, confirmó la suspensión de los aranceles a Europa que estaban programados para entrar en vigor el próximo 1 de febrero.

El mandatario estadounidense calificó el acuerdo como "muy beneficioso" para su país y para todas las naciones de la OTAN, y señaló que las negociaciones continuarán en los próximos días.

A través de una publicación en Truth Social, Trump informó que sostuvo una reunión "muy productiva" con Mark Rutte, en la que se definieron las bases de un acuerdo futuro relacionado con Groenlandia y, de manera más amplia, con la región ártica.

"Tras una reunión muy productiva con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica", escribió el Presidente de EU.

EU suspende aranceles a Europa

Como parte del entendimiento alcanzado con la OTAN, Trump anunció que no impondrá los aranceles que su administración había programado para entrar en vigor el 1 de febrero contra Europa, una medida que había generado tensiones con aliados estratégicos.

"Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero", señaló el mandatario estadounidense, quien mencionó que las conversaciones continúan abiertas y que habrá más información conforme avancen las negociaciones.

Trump también informó que las conversaciones adicionales estarán a cargo del Vicepresidente J. D. Vance, el Secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, así como de otros funcionarios que se sumen según sea necesario.