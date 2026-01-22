La CdMx anuncia iluminación monumental en el Centro Histórico rumbo al Mundial 2026

La mandataria dijo que el proyecto es uno de las más importantes para la capital, pues en unos meses la ciudad y el Zócalo estarán llenos de turistas.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, anunció este miércoles el programa de encendido Monumental del Centro Histórico que contempla la iluminación de 57 kilómetros en 137 calles, siete plazas públicas del primer cuadro de la capital y 15 edificios emblemáticos con motivo del próximo del Mundial de futbol 2026.

“Iniciamos una intervención integral en todo el polígono 'A' del Centro Histórico: 134 calles, plazas y edificios patrimoniales con nueva iluminación que mejora la seguridad, realza la belleza del patrimonio y hace más agradable caminarlo de día y de noche", señaló la mandataria en su cuenta oficial de X.

Brugada Molina indicó que el proyecto también tiene el objetivo de permitir el disfrute artístico y cultural por parte de las y los capitalinos, así como de los turistas que arribarán para la justa mundialista.

Iluminación estará lista en febrero

La Jefa de Gobierno detalló en su intervención la magnitud y la importancia de estos trabajos.

"Se trata de 57 kilómetros de iluminación del Centro Histórico. Eso significa que todas, todas, todas las calles, rincones, esquinas, plazas del Centro Histórico, quedarán bien iluminadas. Y estamos hablando de una iluminación que ayude a que los peatones puedan disfrutar del Centro Histórico. Porque a veces cuando se habla de iluminación, pensamos en iluminar para los autos. Aquí pensamos en iluminar para los peatones también", subrayó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Obras, Raúl Basulto, aseguró que se realiza un diagnóstico sobre las condiciones de los perímetros A y B y que ya comenzó la intervención de luminarias.

El funcionario detalló que la intervención consiste en actualizar a tecnología LED las luminarias y afirmó que se cuidan aspectos como la temperatura y el color que se colocan. Asimismo, indicó que el proyecto ya tiene el 30 por ciento de avance y avanza sobre 134 calles, 7 plazas y 15 edificios.

De acuerdo con las autoridades, los trabajos contemplan la intervención del perímetro histórico que abarca estas vialidades:

Eje Central Lázaro Cárdenas.

República de Ecuador-República de Costa Rica.

Eje 1 Oriente.

Eje 1 Sur-San Pablo.

Basulto indicó que será a finales de febrero cuando concluya la intervención en los edificios, así como la colocación siete mil nuevas luminarias de cuatro tipos diferentes que van de los 120 a los 170 watts y la instalación de 854 reflectores.

¿Cuáles son los edificios que serán iluminados?

​De acuerdo con el Gobierno capitalino, el proyecto incluye la iluminación artística de los siguientes inmuebles:

Acervo Histórico de Notarías de la CdMx.

Banco de Londres y México.

Museo de la Ciudad de México.

Museo Vivo del Muralismo.

Museo Vizcaínas.

Palacio del Marqués del Apartado.

Parroquia de San Juan de Dios.

Parroquia de Santa María la Redonda.

Plaza de Santo Domingo.

Templo de Jesús Nazareno y la Purísima Concepción.

Templo de San Bernardo.

Templo de San Francisco.

Templo de San Felipe Neri La Profesa.

Templo y Antiguo Convento de Regina Coeli.

Templo y Antiguo Convento de Santo Domingo.

La Coordinadora Nacional de Monumentos Históricos y secretaria del Consejo de Monumentos Históricos Inmuebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Valeria Valero Pié, destacó que el proyecto está diseñado bajo criterios de conservación, permitirá apreciar 15 monumentos históricos emblemáticos en distintos horarios, fortaleciendo la vida urbana y la valoración del patrimonio cultural.