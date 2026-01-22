Fiscalía de Oaxaca detiene a 7 policías municipales por asesinato de niño de 10 años

El cuerpo del menor de edad fue localizado el pasado 19 de enero a orillas del río de la población, a la altura de la colonia Cristo Rey.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) anunció este miércoles que detuvo a siete elementos de la Policía Municipal de San Miguel Panixtlahuaca por el delito de homicidio calificado de un menor de 10 años de edad, a consecuencia de una agresión con disparos de arma de fuego.

"Un equipo multidisciplinario de la Fiscalía de Oaxaca, coordinado por la Vicefiscalía Regional de la Costa, lleva a cabo con rigor las labores legales para establecer cómo sucedieron los hechos y que la comisión de este delito se castigue para que las víctimas tengan pleno acceso a la justicia", indicó la institución en X, antes Twitter.

De acuerdo con la investigación del caso, los hechos sucedieron el pasado 18 de enero, cuando la víctima se encontraba en inmediaciones de la cancha de fútbol del Barrio de Guadalupe, en San Miguel Panixtlahuaca.

En acción inmediata, Fiscalía de Oaxaca detiene a siete elementos de la policía municipal por homicidio de un niño, ocurrido en la Costa Oaxaca de Juárez, Oax., a 21 de enero de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detiene a siete elementos de la policía… pic.twitter.com/DrFAo3yn3O — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) January 21, 2026

Testimonios de los hechos indican que al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal; en reacción, la víctima y las personas con las que estaba, corrieron, pero fueron perseguidos. Momentos más tarde se escucharon detonaciones de arma de fuego.

Durante la mañana del día siguiente, el pasado lunes 19 de enero, localizaron el cuerpo sin vida del niño, que yacía a orillas del río de la población, a la altura de la colonia Cristo Rey.

Las autoridades municipales dieron conocimiento de lo ocurrido a la Fiscalía General de Oaxaca que abrió la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, realizó los trabajos ministeriales y periciales correspondientes, por los cuales se detuvo a siete policías municipales.

De acuerdo con la FGEO, las detenciones fueron "una acción inmediata" conforme a los primeros resultados de las investigaciones iniciales y detalló que a los agentes activos se les investigará para establecer el grado de responsabilidad que pudieran tener en la comisión de estos hechos.