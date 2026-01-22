Fiscalía de Oaxaca detiene a 7 policías municipales por asesinato de niño de 10 años

21/01/2026 - 7:55 pm

El cuerpo del menor de edad fue localizado el pasado 19 de enero a orillas del río de la población, a la altura de la colonia Cristo Rey.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) anunció este miércoles que detuvo a siete elementos de la Policía Municipal de San Miguel Panixtlahuaca por el delito de homicidio calificado de un menor de 10 años de edad, a consecuencia de una agresión con disparos de arma de fuego.

"Un equipo multidisciplinario de la Fiscalía de Oaxaca, coordinado por la Vicefiscalía Regional de la Costa, lleva a cabo con rigor las labores legales para establecer cómo sucedieron los hechos y que la comisión de este delito se castigue para que las víctimas tengan pleno acceso a la justicia", indicó la institución en X, antes Twitter.

De acuerdo con la investigación del caso, los hechos sucedieron el pasado 18 de enero, cuando la víctima se encontraba en inmediaciones de la cancha de fútbol del Barrio de Guadalupe, en San Miguel Panixtlahuaca.

Testimonios de los hechos indican que al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal; en reacción, la víctima y las personas con las que estaba, corrieron, pero fueron perseguidos. Momentos más tarde se escucharon detonaciones de arma de fuego.

Durante la mañana del día siguiente, el pasado lunes 19 de enero, localizaron el cuerpo sin vida del niño, que yacía a orillas del río de la población, a la altura de la colonia Cristo Rey.

Las autoridades municipales dieron conocimiento de lo ocurrido a la Fiscalía General de Oaxaca que abrió la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, realizó los trabajos ministeriales y periciales correspondientes, por los cuales se detuvo a siete policías municipales.

San Miguel Panixtlahuaca comunicado.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) anunció este miércoles que detuvo a siete elementos de la policía municipal de San Miguel Panixtlahuaca por el delito de homicidio calificado. Foto: FGEO

De acuerdo con la FGEO, las detenciones fueron "una acción inmediata" conforme a los primeros resultados de las investigaciones iniciales y detalló que a los agentes activos se les investigará para establecer el grado de responsabilidad que pudieran tener en la comisión de estos hechos.

"La Fiscalía de Oaxaca actúa de manera inmediata y para evitar la impunidad en los hechos delictivos, principalmente contra los que atenten contra la seguridad y la vida de las infancias, por lo que llevamos a cabo labores ministeriales para dar con los responsables", finalizó la institución.

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Expertos de la UNAM colaborarán con la Semarnat para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche.

La UNAM ayudará a crear estrategia para atender derrames de combustible en Campeche

Un ensayo clínico con la vacuna preventiva NOUS-209 ha demostrado estimular de manera eficaz la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch.

Vacuna, en ensayo clínico, demuestra ser eficaz para atacar tumores y prevenir cáncer

