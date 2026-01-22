70 minutos de insultos de Trump contra Canadá, Groenlandia, Suiza, Europa, la OTAN...

Redacción/SinEmbargo

21/01/2026 - 6:05 pm

El republicano se dedicó a insultar, atacar y dar latigazos a todos los aliados de la Unión Americana durante su discurso en Davos, incluso arremetió contra la Reserva Federal y las energías limpias. 

–Con información de agencias

Davos/Ciudad de México/Ottawa, 21 de enero (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dedicó 70 minutos del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, este miércoles, para ofender a naciones y líderes mundiales. Sacudió a sus homólogos, reafirmó su deseo de “conquistar Groenlandia”, alardeó sobre el ataque de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro en un evento al que asisten altos oficiales gubernamentales, empresarios y académicos para debatir temas globales y alcanzar un consenso sobre las prioridades.

Se comprometió a no usar la fuerza para apoderarse del territorio semiautónomo danés pero arremetió contra la OTAN frente a sus compañeros miembros de la alianza militar y criticó a los líderes de varias naciones y hasta a la energía eólica.

México no fue incluido en sus 70 minutos de insultos, ataques y latigazos que tampoco alcanzaría a China y a su Presidente... aunque sí recordó que en marzo de 2020 se refirió al COVID-19 como el “virus chino” debido a su supuesto origen geográfico. Luego, en conversaciones con Xi Jinping –recordó Trump–, el Presidente chino le pidió dejar el término y él aceptó.

Canadá

Trump mencionó a Mark Carney por su nombre después de que el líder canadiense advirtiera el martes que el orden internacional basado en reglas liderado por Washington había terminado. Afirmó que una de las razones por las que desea Groenlandia es para construir su propuesto sistema de defensa antimisiles “Cúpula Dorada”, al que Canadá espera unirse. El Presidente dijo que esa cúpula “defendería a Canadá” y luego se lanzó contra Carney.

“Canadá recibe muchas cosas gratis de nosotros, por cierto. Deberían estar agradecidos también, pero no lo están. Ayer vi a su Primer Ministro. No estaba tan agradecido”, dijo Trump ante el auditorio abarrotado. “Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuérdelo, Mark, la próxima vez que haga sus declaraciones”.

Carney afirmó en un discurso en Davos que la era de la hegemonía estadounidense podría haber terminado, calificando el momento actual de “ruptura”. Aunque no mencionó el nombre de Trump, su significado era inconfundible.

Dinamarca

Trump anunció hoy un supuesto acuerdo con Europa y retiró su amenaza de aranceles aunque luego se refirió a Groenlandia, que según él debe ser controlada por Estados Unidos por razones de seguridad nacional e internacional, como un territorio “frío y mal ubicado”. Argumentó que China y Rusia podrían intentar explotarla, y el miércoles afirmó que concederle el control estadounidense era “una petición muy pequeña”. Dijo que estaba buscando “negociaciones inmediatas” para discutir su adquisición, aunque también pareció descartar el uso de la fuerza militar para tomarla. “No tengo que usar la fuerza", dijo. "No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza”.

Aún así, más adelante en el discurso, pareció amenazar a los líderes europeos, diciéndoles que pueden decir sí a la adquisición de Groenlandia y Estados Unidos estará agradecido, o pueden decir no, y “lo recordaremos”. Sólo Estados Unidos podía defender Groenlandia, dijo, y no se puede defender algo que no se posee tan bien como algo que sí se posee.

Trump mencionó la invasión alemana de Dinamarca durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos defendió Groenlandia. Llamó a Estados Unidos “estúpido” cuando “la devolvió” y calificó a Dinamarca de “desagradecida”. En los hechos, Estados Unidos nunca obtuvo la soberanía sobre Groenlandia. Dinamarca firmó un acuerdo en 1941 para que Estados Unidos defendiera la isla, pero nunca la ocupara.

Trump anunció un supuesto acuerdo con Europa sobre Groenlandia y retiró su amenaza de aranceles. Foto: Captura de pantalla

Europa

Los líderes europeos fueron azotados varias veces con el látigo de Trump. Su aspiración por Groenlandia ha llevado al límite la alianza transatlántica, la OTAN, que data de décadas atrás y ya se encontraba bajo tensión tras un año de críticas y combatividad por parte de la administración Trump. El miércoles, algunas de sus críticas más duras se dirigieron a las naciones europeas. En un ataque en el que sugería que sólo Estados Unidos podía garantizar la seguridad y la prosperidad mundial, dijo: “Sin nosotros, la mayoría de los países ni siquiera funcionan”.

Hablando de su propia herencia europea, Trump dijo que “Estados Unidos se preocupa por la gente de Europa”. Luego invocó un chiste trillado sobre cómo Estados Unidos salió en defensa de Europa contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial y dijo a la audiencia llena de líderes políticos y empresariales europeos: “todos ustedes estarían hablando alemán y un poco de japonés”. Dijo a los presentes que sus “amigos”, a quienes no nombró, ya no reconocían muchas ciudades europeas cuando las visitaban, en su mensaje contra la migración. “Amo a Europa y quiero ver que vaya bien, pero no va en la dirección correcta”.

Energías limpias

Trump dijo que las naciones europeas se han perjudicado a sí mismas al intentar reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Se emocionó al presumir sus esfuerzos por bloquear y desmantelar las plantas de electricidad renovable en los Estados Unidos. “Aquí en Europa, hemos visto el destino que la izquierda radical intentó imponerle a Estados Unidos”, dijo. CUlpa a la izquierda por las políticas energéticas de Alemania y Gran Bretaña. Se lanzó contra la energía eólica y dijo que China vende las turbinas “a los estúpidos que las compran, pero ellos mismos no las usan”.

China y Estados Unidos obtienen una proporción similar de su electricidad de turbinas eólicas: alrededor del 10 por ciento desde 2024, según datos oficiales.

Islandia

Habló Groenlandia, un territorio con una población de casi 60 mil personas, como un “trozo de hielo”, pero lo confundió con Islandia, una nación insular nórdica. Los mercados estadounidenses registraron el martes sus mayores pérdidas en meses, que muchos analistas atribuyeron a las preocupaciones de los inversores por la postura de Trump sobre Groenlandia y su amenaza de imponer aranceles más altos a los aliados si no ceden a su deseo de controlarla.

“Nuestro mercado de valores tuvo su primera caída ayer debido a Islandia. Así que Islandia ya nos ha costado mucho dinero”, dijo.

Suiza

Davos, Suiza, es la sede del evento en el que hablo. Pues tampoco perdonó a Suiza. “Sólo son buenos gracias a nosotros”, dijo Trump sobre Suiza. En agosto pasado, Trump elevó los aranceles a Suiza al 39 por ciento, significativamente más altos que los que impuso a sus vecinos. En su discurso confirmó lo que los funcionarios europeos sospechaban desde hacía tiempo: fue por una decisión personal. Dijo que había recibido una llamada de Karin Keller-Sutter, la entonces Presidenta de Suiza, quien rechazaba el arancel inicial del 30 por ciento. “Y fue muy repetitiva. Simplemente me irritó”. Después de esa llamada, Trump dijo: “Logré el 39 por ciento”. Allí está la razón de su ataque.

Somalíes

La trae contra los somalíes de tiempo atrás porque odia a una congresista de su país que es de Somalia. Mencionó un escándalo de fraude que, según funcionarios a su cargo, se arraigó en sectores de la diáspora somalí de Minnesota. Así fue que Trump cuestionó directamente la inteligencia de los miembros de esa comunidad. “¿Pueden creerlo? Somalia. Resultó que tenían un coeficiente intelectual más alto de lo que pensábamos”.

Algunos cerca del frente del público protestaron en voz alta pero Trump lleva mucho tiempo obsesionado con la comunidad somalí y la ha insultado. Muchos somalíes estadounidenses en Minnesota afirman que el escándalo de fraude ha empañado la reputación de toda su comunidad, de unas 80 mil personas.

La Reserva Federal

Trump llevó sus problemas de casa a Davos. Los bancos centrales son autónomos pero Trump se lanzó contra la Reserva Federal por tomar decisiones sobre las tasas de interés, que es su trabajo, sin consultarle, lo cual es su obligación. La Reserva Federal fue diseñada para ser independiente de la Casa Blanca, de modo que los funcionarios puedan fijar las tasas para controlar la inflación, lejos de la presión política pero su es para Jerome H. Powell.

Zelenski y Putin

Dos clientes regulares de sus latigazos no podían pasar desapercibidos en 70 minutos de insultos. Se le preguntó si el Presidente Volodímir Zelenski de Ucrania y el Presidente Vladimir V. Putin de Rusia llegarían a un acuerdo, Trump dijo: “Si no lo logran, son estúpidos”. Luego añadió: "No quiero insultar a nadie".

Pero insultó a todos.

