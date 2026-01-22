VIDEO ¬ Comando secuestra a influencer Nicholette en Culiacán; autoridades la buscan

La Fiscalía General del Estado (FGE) activó el Protocolo Alba, mecanismo de búsqueda inmediata para mujeres desaparecidas.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio a conocer este miércoles que se activaron los protocolos y acciones de búsqueda para localizar a la joven influencer Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como Nicholette, quien ayer fue privada de la libertad en una plaza comercial de Culiacán por un comando tras descender de un Cybertruck de Tesla.

“Todos los casos los vemos, los revisamos en la mesa”, señaló el mandatario estatal, al explicar que el caso fue analizado dentro de la Mesa de Seguridad de Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, el secuestro de la joven de 20 años ocurrió ayer en una plaza comercial del sector Isla Musalá, en Culiacán. En un video compartido en redes sociales se puede observar a Nicholette descender de una Cybertruck de Tesla color lila, y el momento en el que jóvenes armados, quienes no parecen rondar más de los 25 años, la obligan a subir a otro vehículo.

Autoridades buscan a Nicholette

Tras darse a conocer el secuestro de la joven, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba, mecanismo de búsqueda inmediata para mujeres desaparecidas.

“Ella se vio en el video y se me hizo muy raro eso, pero dicen que el carro en el que ella viajaba tiene esa virtud, ese dispositivo de grabar”, expresó Rocha Moya al ser cuestionado sobre la existencia del material audiovisual.

Indicó que, tras conocerse el caso, se activó una respuesta inmediata por parte de las autoridades. “Ahí mismo el Ejército estaba, tanto el General Beltrán como el General [Santos Gerardo] Soto tomaron medidas para ese caso”, afirmó el Gobernador, al señalar la participación de fuerzas federales en las acciones desplegadas.

Rocha Moya reiteró que los casos de personas a las que se les priva de la libertad son atendidos de manera prioritaria por las autoridades estatales y federales, y que las acciones de búsqueda continúan conforme a los protocolos.

Nicolette cuenta con más de 160 mil seguidores en Instagram y 100 mil en TikTok, donde colaboraba frecuentemente con otros creadores de contenido.