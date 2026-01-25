PRI y PAN llevan años sin pagar predial en Ciudad Juárez. Deben 15 millones de pesos

En Ciudad Juárez, el Alcalde morenista Cruz Pérez Cuéllar reclamó al PAN un adeudo millonario por impuesto predial, al destacar que mientras miles de juarenses cumplen con este pago, el partido debe casi 10 millones de pesos.

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).— Nuevamente integrantes de la oposición han brillado o están en una polémica por no cumplir con sus obligaciones fiscales. Y es que, en Chihuahua, tanto el Partido Acción Nacional (PAN) como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) quedaron exhibidos en la fronteriza Ciudad Juárez por no pagar el impuesto predial, y acumular una deuda que, en conjunto, asciende a 14 millones 848 mil 927 pesos.



La polémica estalló esta semana, particularmente el lunes, cuando el Alcalde de Ciudad Juárez, el morenista Cruz Pérez Cuéllar, primero dio a conocer en conferencia de prensa que el PAN debía al menos 9 millones 529 mil 180 pesos por concepto de predial correspondiente a tres predios, cuyos pagos no se han realizado desde hace más de una década.

Se trata de un adeudo panista que se remonta a más de una década, según explicó en entrevista con SinEmbargo, el Secretario del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Héctor Ortiz Orpinel, qujien detalló que, aunque en 2012 se realizó un pago parcial, el impuesto dejó de cubrirse de manera regular a partir de ese año, lo que permitió que el monto se acumulara ejercicio tras ejercicio.

“Viene un adeudo histórico que se ha dejado de pasar, de pagar. Ahorita ya son 14 años que de una u otra manera no se han puesto al corriente y que pues eso al final de cuentas pues viene en perjuicio de la sociedad juarense”, dijo.

Uno de los inmuebles es el edificio de cinco pisos que funge como sede del Comité Municipal del PAN en Ciudad Juárez, ubicado en el cruce de las calles 16 de Septiembre y 5 de Mayo, cuyo adeudo asciende a 6 millones 396 mil 172 pesos. A este se suma un predio contiguo, utilizado como estacionamiento del mismo edificio, también sobre la calle 16 de Septiembre, con un adeudo de 1 millón 377 mil 120 pesos. El tercer inmueble se localiza en la intersección de 5 de Mayo e Ignacio Zaragoza, con un adeudo de 1 millón 755 mil 888 pesos.

El reclamo público del Alcalde –quien ya lleva más de cuatro años y medio de haber asumido el cargo, tras haber sido electo en 2021 y reelecto en 2024– se recrudeció desde este pasado lunes 19 de enero con un mensaje grabado en video y difundido en sus redes sociales. Pérez Cuéllar arremetió contra el PAN, reclamando al partido su cumplimiento fiscal, cuando la ciudadanía juarense sí ha cumplido, pues señaló que 375 mil familias cumplen puntualmente con el pago del predial, mientras que el partido acumulaba la millonaria

Además, el Alcalde advirtió que, de no regularizarse la situación, el Ayuntamiento procedería al embargo y eventual remate de los inmuebles propiedad del PAN.

“La verdad es que es una chingadera que mientras las familias están trabajando y aportando para tener una mejor ciudad, estos abusones, estos vividores del PAN le deban a la ciudad. Ya hablé con la tesorera: se les va a notificar y tienen que pagar lo que deben o, de lo contrario, vamos a embargar y vamos a rematar las propiedades”, expresó.

Previo a este mensaje, el edil ya había informado sobre el adeudo, cuestionando que el PAN reciba millones de pesos en prerrogativas y, aun así, incumpla con obligaciones fiscales básicas como el pago del impuesto predial.

Ese mismo lunes, la dirigencia estatal del PAN respondió. A través de un video difundido en redes sociales, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez Hernández, intentó inicialmente justificar la falta de pago y desviar la atención, al asegurar que la exhibición pública respondía a presuntas presiones derivadas de las denuncias que el PAN ha presentado contra el Alcalde, a quien acusan de nepotismo desde el año pasado.

No obstante, en ese mismo mensaje, la dirigente panista reconoció y confirmó la existencia del adeudo, y afirmó que sería cubierto, aunque sin precisar fechas ni plazos concretos. Incluso admitió que desde septiembre del año pasado se había comprometido a regularizar la situación, lo cual no ocurrió, pues el adeudo seguía vigente al iniciar 2026.

Álvarez Hernández, en un intento de deslindar la responsabilidad, también acusó que la deuda se originó desde 2012, cuando —afirmó— Cruz Pérez Cuéllar era dirigente estatal del PAN en Chihuahua. Sin embargo, información hemerográfica y documentación pública disponible contradicen esa versión.

Y es que, de acuerdo con datos proporcionados por el propio municipio, el último pago o abono al impuesto predial por parte del PAN se realizó en 2012, lo que implica que el partido dejó de cumplir con esta obligación a partir de 2013. En ese periodo, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua no era Pérez Cuéllar, sino el ahora senador panista Mario Vázquez Robles. Diversos registros periodísticos dan cuenta de ello. Por ejemplo, una nota publicada por El Diario de Juárez el 22 de febrero de 2014 señala que Vázquez Robles se registró entonces como candidato para reelegirse como dirigente estatal del PAN. En esa publicación se precisa que estuvo al frente del partido desde abril de 2011, solicitó licencia el 14 de febrero de 2014 para competir en el proceso interno, el cual ganó, y posteriormente fue presidente estatal por tres años más.

Esta información coincide con los perfiles públicos disponibles del propio senador, donde se establece que Mario Vázquez Robles presidió el Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua en dos periodos consecutivos: de 2011 a 2014 y de 2014 a 2016.

A nivel nacional el partido no ha dado un posicionamiento o información. SinEmbargo buscó, a través de los canales de comunicación social, la postura del instituto político; no obstante, hasta el cierre de la edicción de este jueves, no se ha dado respuesta.

Mientras tanto, a nivel nacional, mientras el panismo debe millones de predial, Jorge Romero Herrera pagó más de 4 millones de pesos en anuncios para publicitarse en sus perfiles personales de Facebook e Instagram durante su primer año como dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), una cifra representa más del doble de lo que el PAN gastó en anuncios en las mismas redes sociales y durante el mismo periodo.

La inversión millonaria de Romero Herrera en redes sociales, se registró a la par de la estrategia que emprendió para “relanzar” el partido, que incluye el cambio del logotipo, sumar más afiliados y el anuncio de abrir sus puertas a candidaturas ciudadanas.

En ese contexto, los contratos que el PAN transparenta en lo que va de 2025 a través de la Plataforma Nacional de Transparencia muestran que ha destinado al menos 32.8 millones de pesos para su estrategia digital y publicidad.

El turno del PRI

Tras hacerse público el adeudo del PAN, al día siguiente —el martes— el Gobierno municipal informó que el Partido Revolucionario Institucional también contraba con un adeudo por impuesto predial en Ciudad Juárez. De acuerdo con la Tesorería municipal, el PRI adeuda 5 millones 319 mil 747 pesos, correspondientes a dos predios con falta de pago desde 2013 y 2015. Uno de ellos es el edificio ubicado en calle Lerdo número 300, cuyo adeudo asciende a 5 millones 148 mil 177 pesos. El segundo inmueble se localiza en calle Juan Valderas número 1409, con un adeudo de 171 mil 570 pesos.

A diferencia del caso del PAN, en el PRI no se registró una confrontación pública directa con el Alcalde morenista. El martes, personal de la Tesorería del Ayuntamiento acudió a las sedes de ambos partidos para entregar los citatorios y notificaciones oficiales.

En el caso del PRI, los funcionarios acudieron al edificio ubicado en avenida Lerdo, donde entregaron el citatorio y notificaciñon correspondiente.

Fue el propio dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez Domínguez quien recibió personalmente al funcionario municipal y explicó que uno de los inmuebles se encuentran en proceso de regularización, debido a trámites de escrituración inconclusos. Y es que, según se indicó, uno de los inmuebles, el que concentra el mayor adeudo, está registrado a nombre de Fomento Urbano de Chihuahua, sin razón social del PRI, mientras que el segundo sí está a nombre del partido.

El líder estatal partidista también aprovechó para aseguró que las propiedades que sí están a nombre del partido se encuentran al corriente y sostuvo que, de ser necesario cubrir adeudos, el PRI se pondría al día. También consideró positivo que el Ayuntamiento realice los cobros conforme a la legalidad.

Una confrontación de fondo

Sin embargo, la historia con el partido albiazul ha sido muy distinta, ya que, ha reavivado y recrudecido una confrontació política abierta, entre el Alcalde Cruz Pérez Cuéllar y la dirigencia panista en Chihuahua, la cual, no es nueva, sino que se remonta desde hace más de 10 años, cuando el ahora Alcalde morenista militaba en las filas del partido conservador panista.

Y es que Pérez Cuéllar militó en el PAN durante más de 28 años, partido en el que se formó políticamente. No obstante, luego de que no obtuvo candidaturas, en 2015 renunció luego de haber sido suspendido por un año por la Comisión de Orden del PAN, que le retiró sus derechos partidistas al acusarlo de difamación. La sanción se registró ya que en ese momento se viralizó y se difundió un audio en el que el entonces panista conversaba telefónicamente con la diputada priista Laura Enriqueta Domínguez, en el que ambos hablaban sobre acuerdos relacionados con el proceso interno del PAN en Chihuahua. Es importante recordar, que en ese momento en PRI se suponía era adversario político del PAN.

Tras su salida, Pérez Cuéllar se incorporó a Movimiento Ciudadano , donde duró pocos años y y posteriormente a Morena, partido con el que ganó la presidencia municipal de Ciudad Juárez en 2021, impulsado por la fuerza electoral del movimiento a nivel nacional.

Del lado contrario, el PAN ha mantenido una ofensiva política contra el Alcalde. La más reciente ocurrió a mediados de enero de 2026, cuando dirigentes panistas en Ciudad Juárez anunciaron que presentarían denuncias administrativas en su contra por presunto nepotismo. No es la primera vez: en noviembre pasado, el Comité Municipal del PAN ya había acusado al Alcalde de contratar a su cuñado como secretario particular.

Es por eso que esta lucha y exhibición de los adeudos fiscales, aunque trassciende por tratarse de que nuevamente personas de la oposición no cumplen con sus obligaciones tributarias, también retomó una disputa política de largo aliento entre el Alcalde juarense y el partido del que formó parte durante casi tres décadas.

Por años se les invitó a pagar y fueron omisos: Secretario del Ayuntamiento

No obstante, el secretario del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Héctor Ortiz Orpinel, afirmó que el procedimiento iniciado contra el Partido Acción Nacional por adeudos de impuesto predial corresponde a un mecanismo fiscal previsto en la ley, que se ha aplicado de manera reiterada y no corresponde a una decisión reciente ni excepcional.

Y es que, el funcioanrio detalló que año con año se han realziado las notificaciones por falta de pago y se les ha invitado a regularizarse, por lo que, el proceso actual obedece a la acumulación de un adeudo histórico que no ha sido regularizado.

“Este es un mecanismo que la misma ley prevé cuando hay un adeudo de predial. No es que sea ahora; ya se han hecho notificaciones año con año”, señaló.

Ortiz precisó que el último abono al impuesto predial por parte del PAN se registró en 2012, sin que el adeudo se liquidara completamente, lo que dio origen a una acumulación que hoy alcanza 14 años de rezago.

“Desde el 2012 fue la última vez que se dio un abono, vamos a llamarlo así, porque ni siquiera se liquidó. Viene un adeudo histórico que se ha dejado de pagar y que, al final de cuentas, viene en perjuicio de la sociedad juarense”, afirmó.

Sobre el tema, en la misma línea en que el Alcalde ha hecho el reclamo por la falta de pago, Ortiz Orpinel también reprochó que mientras que más de 376 mil ciudadanos han cumplido con esta obligación fiscal y el Ayuntamiento busca reducir el rezago acumulado en distintos puntos de la ciudad, el PAN no ha cumplido con su responsabilidad.

“Lo que se está buscando es ir quitando ese rezago histórico que se tiene a lo largo y ancho de nuestra ciudad”, sostuvo.

Por lo que, según aludió, esta pólemica no tendría que trascender más y se acabaría en cuanto el partido cubra el monto correspondiente, el cual, impactaría en programas sociales para la sociedad juarense.

"Implica más o menos el monto que se utiliza para otorgar becas universitarias. El presupuesto destinado a becas es alrededor de 10 millones de pesos; con eso se duplicaría la posibilidad de apoyar a jóvenes estudiantes”, expuso.

Con respecto a los señalamientos del PAN, que atribuyen el origen del adeudo a cuando Cruz Pérez Cuéllar era dirigente estatal del partido, Ortiz Orpinel rechazó esa versión y afirmó que los datos públicos no la respaldan.

“Quieren justificar, como hace mucha gente cuando no quiere pagar: ‘hay que ver a quién le echamos la culpa’. El hecho es contundente: el pago del predial viene desde esa fecha”, dijo.

Asimismo recordó que Pérez Cuéllar fue presidente estatal del PAN de 2008 a 2011, mientras que el adeudo se mantuvo durante al menos cinco o seis dirigencias posteriores, sin que se regularizara.

“Han pasado 14 años en los que, independientemente de quién haya estado, no se cubrió este adeudo, que es una obligación que tienen todos”, afirmó.

Cuestionado con respecto a por qué el procedimiento se intensificó durante la actual administración, Ortiz Orpinel explicó que al inicio del gobierno municipal se emprendió primero una líena de trabajo de actuar las tablas de valor, proceso que no se realizaba desde hacía más de 15 años, luego vino un proceso general para invitar a todos los rezagados a regularizarse.

Fue a partir de 2023, de acuerdo con el funcionario municipal, qque el municipio comenzó a requerir de manera más sistemática a los deudores, tras aplicar programas de invitación y facilidades para regularizarse; programas en los que se incluía también al partido, pero éste hizo caso omiso.

“Ha habido programas muy importantes en los últimos años donde la gente ha acudido a ponerse al corriente, cosa que también pudo aprovechar este instituto político [...] "lo que pasa es que fueron omisos ya durante 3 años, aproximadamente 2 años”, dijo.

Y añadió: “Una vez que se te invita, dos veces se te invita, tres veces… ya tenemos que llegar a otras medidas. Y así ha ocurrido. En Ciudad Juárez ya ha habido remates de propiedades cuando se agotan todos los tiempos y facilidades”.

Una vez notificado formalmente el adeudo, detalló Ortiz, el partido cuenta con 30 días para acercarse y regularizar su situación. De no hacerlo, se iniciará el procedimiento administrativo de ejecución, conforme al Código Fiscal y al Código Municipal.

Finalmente, en el caso del PRI, Ortiz Orpinel informó que el partido ya fue notificado y manifestó disposición para dialogar. Señaló que durante el plazo legal también pueden presentar aclaraciones relacionadas con procesos de regularización de los inmuebles.