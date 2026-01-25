¿Fan de Remedios Varo y Frida Kahlo? Tienes que visitar el Museo de Arte Moderno

Nancy Chávez

25/01/2026 - 6:35 am

Este museo cuenta con gran acervo que incluye piezas de Leonora Carrington, Juan O'Gorman, María Izquierdo y David Alfaro Siqueiros, entre muchos otros.

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- La Ciudad de México es un lugar vibrante y lleno de arte, uno de los sitios imperdibles, hogar de obras de arte impactantes e importantes es el Museo de Arte Moderno (MAM), este espacio cobijado por el Bosque de Chapultepec resulta cautivador y un refugio para quienes están en búsqueda de las mejores pinceladas, esculturas y fotografías.

¿Cuántas salas hay en el Museo de Arte Moderno?

Carlos Segoviano, curador asociado del MAM, contó a SinEmbargo que este museo cuenta con uno de los acervos más importantes del país que se compone de alrededor de 3 mil 500 piezas y seis salas de exhibición.

Por el momento se pueden disfrutar de cuatro exposiciones:

  • La colección del Museo: "En la sala B, donde está la colección del museo, donde uno puede admirar algunos de los highlights u obras centrales de este acervo", compartió.
  • Estéticas Revueltas, una familia de vanguardia: "También tenemos una exposición dedicada a la familia Revueltas, una de las familias más importantes del arte mexicano que implica a creadores de diversas disciplinas: Silvestre violinista, Fermín Pintor, José escritor y finalmente Rosaura artista escénica, pero también escritora de las memorias de esta familia", dijo Carlos.
  • La aparición de lo invisible. Arte no figurativo en México: "También encontramos una exposición sobre arte abstracto mexicano en la que no solamente podemos admirar la cuestión estética, sino también las colindancias con temas de política que muchos de ellos son bastante actuales.
  • Manuel Álvarez Bravo, registro de oscuridades: "Además hay una exposición sobre las oscuridades dentro del registro fotográfico de Manuel Álvarez Bravo, quizá el artista de la fotografía más importante de nuestro país y sus obras son una parte importante de la colección, ya que don Manuel dio una donación de más de 900 obras sumadas a una adquisición importante que hizo en 1974 el INBAL de su propio trabajo".
Museo de Arte Moderno
Sala que alberga la exposición "La aparición de lo invisible. Arte no figurativo en México". Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

Remedios Varo, Juan O'Gorman y otros grandes

Sin duda la Sala B es de las más visitadas, ya que ahí se encuentran pinturas que resultan muy famosas como las de Remedios Varo y es que el Museo de Arte Moderno cuenta con un gran acervo que resulta imperdible para los amantes del arte y admiradores de Varo.

"En el museo tenemos el acervo público más importante de la pintora Remedios Varo, no sólo contamos con pintura, sino también con trabajos preparatorios, con sus libros personales, sus cuadernos de bocetos e incluso una colección de otro tipo de objetos que nos hablan de su universo. En este caso, por ahora en la exposición de la colección, tenemos 12 piezas de ella, algunas de las más conocidas y transcendentales de su trabajo como 'La salida del psicoanalista', 'La huida', 'El flautista' o 'El vagabundo'", destacó Carlos.

Obre de Remedios Varo
El MAM alberga obra de Remedios Varo, desde pinturas, como "La huída", hasta bocetos. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

El museo también cuenta con una colección muy importante de Manuel Álvarez Bravo, uno de los fotógrafos mexicanos más destacados, él ganó el premio Hasselblad, que es como el premio Nobel de la fotografía, un dato a mencionar es que Graciela Iturbide fue su aprendiz.

También hay piezas de los muralistas como el 'Prometeo' de Orozco, un mural muy importante de Tamayo, obra de David Alfaro Siqueiros, el "Autorretrato múltiple" de Juan O'Gorman, una impresionante y compleja pieza en la que hay elementos realistas y fantásticos; además de "La Ciudad de México", otra de sus pinturas.

Además de obras de Alice Rahon, María Izquierdo, Rosa Rolanda y Leonora Carrington,  por mencionar algunos nombres; una gran colección, el acervo central está compuesto por los grandes nombres del arte mexicano moderno.

Museo de Arte Moderno
Piezas de Remedios Varo, Juan O'Gorman y David Alfaro Siqueiros. Fotos: Nancy Chávez, SinEmbargo

¿Dónde está la pintura "Las dos Fridas" de Frida Kahlo?

El Museo de Arte Moderno es el hogar de una de las pinturas más famosas, que atrae a mexicanos y extranjeros hasta este lugar para observarla: "Las Dos Fridas" de la pintora mexicana Frida Kahlo, famosa en todo el mundo.

"El museo resguarda la pieza de mayores dimensiones y considerada tal vez la más importante del quehacer artístico de Frida Kahlo, me refiero a la obra que preparó para la primera exposición internacional de surrealismo en México de 1940, que es 'Las dos Fridas'", comentó Segoviano.

Esta obra es especial porque, explica el curador, muestra elementos nacionalistas y elementos fantásticos.

"Una obra emblemática, no sólo porque la pinta al momento de su separación de Diego Rivera, sino que también tiene un diálogo muy importante con dos vertientes del arte mexicano. Por un lado, la recuperación y regocijo de los elementos nacionalistas, como puede ser el vestido de Tehuana, pero también algunos elementos de carácter fantástico, como la sangre que derrama una de las Fridas y termina por convertirse en una proyección mágico, maravillosa, en aves y flores en su vestido blanco", explicó Carlos.

Las dos Fridas
La obra más famosa de Frida Kahlo está en el MAM. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

¿Cuál es el aroma de una obra de arte?

El MAM cuenta con una colaboración con el Museo del Perfume (MUPE) y algunas obras están acompañadas por un dispositivo olfativo con un aroma inspirado en el cuadro que los visitantes pueden explorar.

"Recibimos a mucho público joven y en ese sentido las exposiciones, si bien tienen un nivel académico importante, también están pensadas para el disfrute de todo el público general que pueda llegar. Por ejemplo, en esta exposición en que nos encontramos ahora, hay una serie de interpretaciones aromáticas de algunas piezas importantes de la colección, es decir, hay una mayor interacción con el público", compartió Carlos.

Segoviano nos contó que en otras salas hay espacios cinematográficos donde se pueden ver películas que forman parte de la exposición, también hay una plataforma para hacer grabados simulando el trabajo de Fermín Revueltas, "lo cual la verdad le gusta mucho a los niños y

"Otro elemento que a veces a la gente se le olvida hacerse partícipe cuando está en este espacio, es que precisamente como estamos en el bosque, uno de los elementos más emotivos de este museo es que tiene un jardín escultórico. Ese jardín es uno de los más importantes de Latinoamérica, junto con el espacio escultórico de de la UNAM o el jardín surrealista de Jilitla", agregó.

Jardín escultórico del MAM
El Museo de Arte Moderno cuenta con un jardín escultórico. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

¿Dónde está el Museo de Arte Moderno y cuánto cuesta?

El Museo de Arte Moderno se encuentra en Av. P.º de la Reforma s/n, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México. Para llegar puedes bajarte en la estación del Metrobús Gandhi de la línea 7 que va de Campo Marte a Indios Verdes.

El horario del museo es de martes a domingo de 10:15 horas a 17:45 horas. El precio de la entrada es de 95 pesos; cuenta con acceso gratuito con credencial de maestro y estudiante vigente; mayores de 60 años con credencial de Inapam y niñas y niños menores de 13 años. Además, los domingos la entrada es libre a todo público.

 

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

