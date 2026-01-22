Gobernadora Marina del Pilar confirma que FGR investiga a su exesposo Carlos Torres

La mandataria local reveló que la investigación surge a raíz de una denuncia anónima y afirmó que confía en las autoridades.

Por Ana Karen Ortíz

Tijuana, 21 de enero (ZETA).- La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró este miércoles que confía en la Fiscalía General de la República (FGR), al ser cuestionada sobre la investigación que trascendió está llevando a cabo dicha institución en contra de su exesposo Carlos Torres Torres.

“Carlos ya emitió un posicionamiento. Yo estoy convencida que la Fiscalía General de la República es una institución muy seria, sumamente seria, que va a hacer una investigación a profundidad y se van a esclarecer los hechos. Se va a determinar por parte de la Fiscalía”, expresó la mandataria estatal durante su conferencia matutina de este miércoles 21 de enero celebrada en Tijuana.

Respecto a si conocía dicha investigación, Ávila mencionó que sí, pues se trata de la misma que se filtró hace mes y medio en distintos medios, cuyo detonante fue una denuncia anónima.

“Es la misma carpeta de una denuncia anónima, pero la Fiscalía tiene la amplia responsabilidad de investigar cualquier denuncia, así se trate de denuncias anónimas. La Fiscalía está haciendo su trabajo, confiamos en el trabajo de la Fiscalía, y pues que se atienda esta investigación conforme a derecho y como debe de ser”, dijo Olmeda, y en respuesta a si confía en su exesposo, pregunta que se le hizo en más de una ocasión, contestó: “Confío en la Fiscalía General de la República, y confiamos en que se va a llevar a cabo una investigación seria, responsable, para esclarecer cualquier situación”, zanjó omitiendo responder si confía en su exmarido.

Asegura Carlos Torres que no tiene nada que ocultar

En un comunicado emitido este 21 de enero, el exesposo de la Gobernadora bajacaliforniana, Carlos Torres, aseguró está en total disposición para esclarecer calumnias anónimas, pues no tiene nada que ocultar, esto en referencia a lo publicado por un medio nacional sobre una investigación en su contra por parte de la FGR.

A continuación el comunicado de Carlos Torres:

“En relación con la información difundida recientemente, referente a una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), deseo precisar lo siguiente: El origen de dicha información es una denuncia anónima. Es vital distinguir que no se trata de una investigación basada en hechos, sino de un procedimiento protocolario ante un dicho sin rostro. Respeto profundamente el trabajo de las instituciones y el debido proceso. Por ello, manifiesto mi total disposición para esclarecer estas calumnias anónimas: no tengo nada que ocultar. Es fundamental que esta situación se esclarezca a fondo y con celeridad. Una denuncia anónima, por su propia naturaleza, permite que cualquier persona pueda señalar sin presentar pruebas y sin dar la cara; sin embargo, confío plenamente en que la investigación de la Fiscalía servirá precisamente para desestimar estas falsedades y confirmar que se trata de una calumnia sin sustento. Aprovecho para agradecer a quienes se mantienen cerca de mí; lamento que muchas veces resulten lastimados sin ninguna razón, pagando costos injustos derivados de mi paso por la vida pública. Hoy que he dado un paso atrás y he dejado la actividad política, tengo la posibilidad y el tiempo para atender este tema, esclarecer cualquier señalamiento y, sobre todo, defender plenamente mi honor y la tranquilidad de mi entorno”.

Indagan huachicol fiscal

En noviembre de 2025 se dio a conocer que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR, inició la carpeta de investigación FED/FEMDO/ FEIDMHDARV-BC/0009656/2025, en la cual aparecen como posibles imputados el Senador, Armando Ayala y los hermanos Luis Alfonso y Carlos Torres Torres, cuñado y exesposo de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila, respectivamente.

Por lo anterior el Ministerio Público federal solicitó la presencia de los políticos, empresarios, exfuncionarios, a “… fin de recabarle su entrevista en calidad de imputado”, para que declaren “en relación de los hechos que se investigan en la carpeta de investigación al rubro citada”.

Según una investigación de ZETA, los hermanos Torres fueron incluidos en las sociedades comerciales de La Familia; sucedió a través del cuñado y el hijo de Luis Alfonso, hermano de Carlos, hoy exesposo Marina Ávila Olmeda.

Ambos hermanos están siendo investigados en Estados Unidos y México por la posible comisión de delitos relacionados con el huachicoleo fiscal –tráfico y robo de hidrocarburos–, motivo por el cual a Carlos y a su entonces esposa Ávila, les retiraron en mayo pasado las visas para cruzar a los Estados Unidos.

Las empresas que alían a las familias son:

Operadora de Alimentos Dace Sociedad Anónima de Capital Variable, registrada el 21 de julio de 2021, tiene como objeto “la propiedad, administración, manejo, operación, representación, agencia, franquicia o mediante otra clase o especie de contrato; sea con recursos propios o de terceros, del giro de restaurantes, bares, cantinas, cabarets, discotecas, salones de bailes, clubes sociales, cafés, cafeterías, cafés cantantes, fondas, hosterías, o de negocios similares, anexos y conexos”, y más. Los socios son el chef David Adrián Salgado Chávez, hermano de Fernando Salgado; y René Torrez Terrazas, hijo de Luis Alfonso Torres; tienen como tercer asociado a César Moisés Pérez.

Clara Restaurante S. de R.L. de C.V. se constituyó el 15 de julio de 2024, para “administración y operación de restaurantes y bares, así como la prestación de los servicios inherentes a los mismos, tales como la preparación, distribución, compra y venta de toda clase de alimentos y bebidas con o sin graduación alcohólica”, en un establecimiento. Aquí Moisés Pérez Mejorado y el chef David Adrián Salgado Chávez se aliaron con René Torres Terrazas, cuñado de Luis Alfonso.

Luis Torres, hermano de Carlos Torres, se comunicó por mensajería de celular con ZETA para declarar: “…preciso que no tengo ningún hijo, sobrino, cuñado ni ningún pariente por consanguinidad ni político de nombre René Torrez Terrazas”.

El mensaje fue para asegurar que no tiene parentesco o relación con René Torres Terrazas, que aparece como socio del chef David Salgado, hermano de Fernando Salgado en las empresas: Operadora de Alimentos Dace Sociedad Anónima de Capital Variable; y Clara Restaurante S. de R.L. de C.V.

