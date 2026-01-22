Conductor de razer es puesto a disposición de la FGR por ingresar al Nevado de Toluca

Redacción/SinEmbargo

22/01/2026 - 1:10 am

Conductor de un razer ingresa sin autorización al Nevado de Toluca.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México explicó que la persona detenida intentó arrollar a un elemento de la policía tras ingresar al Área Natural Protegida.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad del Estado de México puso el miércoles a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) un vehículo tipo razer y a su conductor por ingresar sin autorización al Área de Protección de Flora y Fauna del Nevado de Toluca.

La Policía Estatal actuó de forma conjunta con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) del Estado de México y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), cuyas instancias entregaron a dicha persona con las autoridades federales por transgredir un hecho constitutivo de delito ambiental, conforme a la legislación vigente.

La Profepa indicó que la detención del conductor sentó un precedente en la protección y vigilancia de esta Área Natural Protegida (ANP), ya que se trató de la primera vez en que dicha autoridad ambiental puso disposición de la FGR a una persona por un delito similar en el Nevado de Toluca.

De acuerdo con en el reporte de las autoridades, el 18 de enero la Policía Estatal se comunicó por medio de una llamada telefónica con el despacho de Profepa, a fin de solicitar el apoyo de la FGR para cumplimentar la puesta a disposición del razer.

Conducto del razer intentó arrollar a un elemento policial

La Secretaría de Seguridad del Estado de México también explicó que el conductor del razer intentó arrollar a un elemento de la policía, luego de hacer caso omiso para no ingresar al Área de Protección de Flora y Fauna del Nevado de Toluca.

Para dar continuidad al procedimiento iniciado por la FGR, inspectores de la Profepa, en coordinación con la Policía Ministerial y la Conanp, acudieron el 19 de enero al lugar de los hechos para hacer una evaluación en cuanto a los daños ambientales en la zona.

En este sentido, la puesta a disposición se llevó a cabo de acuerdo con los previsto en la fracción I del artículo 418 del Código Penal Federal, el cual establece “penas de seis meses a nueve años de prisión y multa de cien a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente".

