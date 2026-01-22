La OTAN asegura que la soberanía de Groenlandia no fue discutida con Trump en Davos

El gobierno de Dinamarca "celebró" que el Presidente de Estados Unidos haya descartado tomar el territorio danés por la fuerza y haya suspendido la guerra comercial.

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS).- El Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, aseguró que la soberanía danesa de Groenlandia "no fue abordada" durante su encuentro del miércoles en Davos con el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, que anunció haber establecido el "marco para un futuro acuerdo" respecto a la pretendida isla.

"Ese tema no se planteó en mis conversaciones con el Presidente", señaló en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News, al ser cuestionado sobre si Groenlandia permanecería bajo soberanía de Dinamarca en virtud del futuro acuerdo.

Rutte declaró que el inquilino de la Casa Blanca está en cambio "muy centrado en lo que debemos hacer para asegurarnos de proteger esa enorme región del Ártico, donde se están produciendo cambios actualmente, y donde China y Rusia son cada vez más activos".

Spoke with @POTUS regarding the security situation in Greenland and the Arctic. We will continue working on this, and I look forward to seeing him in Davos later this week. — Mark Rutte (@SecGenNATO) January 18, 2026

Estas declaraciones llegan horas después del anuncio de Trump en redes sociales en el que sostuvo que, en base a este "entendimiento", no impondrá los aranceles anunciados para varios países europeos y cuya entrada en vigor estaba prevista el 1 de febrero. También indicó que "se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia".

Dinamarca "celebra" decisión de Trump sobre Groenlandia

El gobierno de Dinamarca "celebró" que Trump "haya descartado tomar Groenlandia por la fuerza y haya suspendido la guerra comercial". "El día termina mejor que comenzó", manifestó el Ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen.

Las autoridades groenlandesas no se han manifestado hasta el momento sobre el "marco de acuerdo" anunciado por Trump, si bien la Diputada por Groenlandia Aaja Chemnitz Larsen, una de las dos representantes del territorio semiautónomo en el Parlamento danés, tachó lo difundido el miércoles por el magnate neoyorkino como "una auténtica locura".

En una publicación en Facebook, aseguró que "la OTAN no tiene, en absoluto, un mandato único para negociar nada sin nosotros, Groenlandia" y tildó de "completamente impensable" que la Alianza Atlántica "tenga algo que decir sobre nuestro país y nuestros minerales".