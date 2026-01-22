La OTAN asegura que la soberanía de Groenlandia no fue discutida con Trump en Davos

Europa Press

22/01/2026 - 2:25 am

El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que la soberanía de Groenlandia "no fue abordada" durante su encuentro en Davos con Donald Trump.

El gobierno de Dinamarca "celebró" que el Presidente de Estados Unidos haya descartado tomar el territorio danés por la fuerza y haya suspendido la guerra comercial. 

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS).- El Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, aseguró que la soberanía danesa de Groenlandia "no fue abordada" durante su encuentro del miércoles en Davos con el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, que anunció haber establecido el "marco para un futuro acuerdo" respecto a la pretendida isla.

"Ese tema no se planteó en mis conversaciones con el Presidente", señaló en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News, al ser cuestionado sobre si Groenlandia permanecería bajo soberanía de Dinamarca en virtud del futuro acuerdo.

Rutte declaró que el inquilino de la Casa Blanca está en cambio "muy centrado en lo que debemos hacer para asegurarnos de proteger esa enorme región del Ártico, donde se están produciendo cambios actualmente, y donde China y Rusia son cada vez más activos".

Estas declaraciones llegan horas después del anuncio de Trump en redes sociales en el que sostuvo que, en base a este "entendimiento", no impondrá los aranceles anunciados para varios países europeos y cuya entrada en vigor estaba prevista el 1 de febrero. También indicó que "se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia".

Dinamarca "celebra" decisión de Trump sobre Groenlandia

El gobierno de Dinamarca "celebró" que Trump "haya descartado tomar Groenlandia por la fuerza y haya suspendido la guerra comercial". "El día termina mejor que comenzó", manifestó el Ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen.

Las autoridades groenlandesas no se han manifestado hasta el momento sobre el "marco de acuerdo" anunciado por Trump, si bien la Diputada por Groenlandia Aaja Chemnitz Larsen, una de las dos representantes del territorio semiautónomo en el Parlamento danés, tachó lo difundido el miércoles por el magnate neoyorkino como "una auténtica locura".

En una publicación en Facebook, aseguró que "la OTAN no tiene, en absoluto, un mandato único para negociar nada sin nosotros, Groenlandia" y tildó de "completamente impensable" que la Alianza Atlántica "tenga algo que decir sobre nuestro país y nuestros minerales".

"Nada sobre nosotros sin nosotros. Nada se puede negociar, ya que estamos demasiado distanciados. En definitiva, nada", sentenció antes de asegurar que "políticamente, estamos haciendo todo lo posible y contamos con un diálogo estrecho y un gran apoyo" ante la "confusión total" que atribuyó a la administración Trump, que "está ignorando todo lo bueno que hemos conocido: la democracia, el diálogo y el respeto".

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

Una amplia investigación plantea nuevas preguntas sobre si diversificar el ejercicio podría desempeñar un papel relevante la salud a largo plazo.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

