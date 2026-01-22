Putin dice que no le "concierne" Groenlandia; compara tema con venta de Alaska a EU

El Presidente de Rusia reprochó que Dinamarca siempre ha tratado a la isla danesa como una colonia. "Con bastante dureza, por no decir crueldad", expresó.

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, se desentendió este miércoles de "lo que está sucediendo" en Groenlandia, en medio de las pretensiones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, por su adquisición, si bien puso precio a la isla perteneciente a Dinamarca, estimándolo en cerca de mil millones de dólares (855 millones de euros).

El mandatario dijo que "no nos concierne en absoluto lo que está sucediendo" en Groenlandia, durante una reunión con miembros del Consejo de Seguridad ruso en la que comparó la crisis abierta a cuenta del deseo de Trump por tomar control de la isla con el territorio de Alaska, comprado a Moscú por Washington a mediados del siglo XIX.

"Tenemos experiencia resolviendo problemas similares con Estados Unidos (...) si no me falla la memoria, la superficie de Alaska es de unos 1.717.000 kilómetros cuadrados, un poco más", declaró antes de estimar que el valor de la compraventa "ascendería a 158 millones de dólares" actuales, esto es, poco más de 135 millones de euros.

Putin señala a Dinamarca de tratar a Groenlandia como colonia

Putin defendió sus cálculos pero reconoció que "estas cifras deben verificarse", pues consideró que el precio de Groenlandia "rondaría los 200-250 millones de dólares" de la época. "Si comparamos con los precios de entonces del oro, esa cifra sería mayor, seguramente cercana mil millones (de dólares, 850 millones de euros)", precisó, aludiendo al cambio actual.

El presidente ruso sostuvo que Estados Unidos "puede gestionar" dicho coste y defendió que Dinamarca —que se opone a dicha venta— y el país norteamericano "también tienen experiencia en este sentido", aludiendo a la adquisición de las Islas Vírgenes a Copenhague por parte de Washington en 1917. "Así que esa experiencia también existe", subrrayó.

Además, aprovechó para reprochar que las autoridades danesas "siempre han tratado a Groenlandia como una colonia (...) con bastante dureza, por no decir crueldad"