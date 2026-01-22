Delcy Rodríguez afirma que no tiene "temor alguno" para encarar diferencias con EU

"¿A dónde nos ha llevado el extremismo?, al bloqueo económico, a la invasión, al ataque militar", criticó la mandataria venezolana al hacer referencia a la oposición.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró el miércoles que está abordando por la vía diplomática, y "sin temor alguno", las diferencias de las autoridades venezolanas con el gobierno de Estados Unidos (EU), encabezado por el Presidente Donald Trump, luego de la intervención de este país en Caracas y del secuestro del Presidente Nicolás Maduro.

"Nosotros estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con EU, sin temor alguno a encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles, por la vía de la diplomacia", manifestó durante un encuentro con gobernadores y alcaldes en Caracas.

En el marco de la reunión, la mandataria hizo un llamado "a que en unidad trabajemos por la verdadera democratización de la política con respeto, sin darle la espalda a la patria", por lo que hizo un emplazamiento a que "el único interés sea el pueblo venezolano, nuestra independencia y nuestra soberanía".

En este sentido, Rodríguez señaló a la oposición política de ser "muy vasallos de los poderes externos al país, que no están pensando en los intereses internos". "El extremismo lleva a la muerte, a la destrucción y al sufrimiento. ¿A dónde nos ha llevado el extremismo?, al bloqueo económico, a la invasión, al ataque militar. Aspectos positivos del extremismo no lo vamos a encontrar", expresó.

Venezuela recibe los primeros 300 mdd por venta de crudo de EU

Apenas el martes, Delcy Rodríguez reportó el ingreso de los primeros 300 millones de dólares (mdd) provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de EU, destinados a intentar estabilizar el mercado cambiario.

"Han ingresado, producto de la venta del petróleo, 300 millones de los 500 millones de dólares (totales). Irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo de los venezolanos de la inflación, proteger del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario", dijo Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

Han entrado al país 300 millones de dólares por la venta de petróleo venezolano. Estos recursos irán al mercado cambiario a través del BCV y la banca nacional, para proteger de la inflación los ingresos de los trabajadores y el poder adquisitivo de los venezolanos. pic.twitter.com/GlXO6AmSD2 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 21, 2026

Los recursos serán transferidos a un puñado de bancos venezolanos, que los asignarán a empresas de sectores esenciales. La inyección busca compensar un mercado cambiario que ha estado meses desprovisto de divisas y estabilizar el precio del dólar en una economía altamente dolarizada.

Si bien la Administración de Donald Trump, sumida en un plan para reconstruir la industria petrolera venezolana y explotar las reservas del país caribeño con empresas estadounidenses, no ha dado detalles de la operación, el portal especializado en noticias económicas Semafor informó, citando a un alto funcionario del gobierno, que la cuenta principal a la que habían llegado los ingresos está en Qatar.

Delcy Rodríguez asistiría a EU "de pie, nunca arrastrándose"

Días antes de la venta, el magnate republicano indicó que 50 millones de barriles de petróleo estaban de camino a EU, en unas declaraciones en las que subrayó estar "trabajando muy bien con Venezuela". Poco después de que se concretase la operación, un portavoz del Departamento de Energía de Estados Unidos declaró a Europa Press que "las ventas continuarán indefinidamente".