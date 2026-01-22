El ICE atrapa a niño de 5 años y su papá. Recaudan miles para ellos ¬ FOTOS y VIDEOS

El distrito escolar denunció que los oficiales usaron al menor como "carnada" para intentar entrar a la vivienda y presionar a la familia.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).– La imagen ha dado la vuelta al mundo: detrás de una reja metálica, un niño de cinco años con gorro azul y camisa a cuadros llora sin consuelo. Su cuerpo tiembla y su mirada busca a alguien que no aparece. Es un niño de cinco años retenido en un distrito escolar de Minnesota y, según los reportes, utilizado como presión para forzar la captura de su familia. La imagen condensa la política migratoria de Donald Trump en su forma más cruda.

El niño ha sido identificado como Liam Conejo Ramos, quien fue detenido junto a su padre, identificado como Adrián Alexander Conejo Arias, en la entrada de su casa, nada más llegar del colegio. Los oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) le pidieron a Liam que tocara la puerta para ver si había otras personas dentro de la casa, "usando a un niño de cinco años como cebo", según denunció el distrito escolar.

ICE just used a 5-year-old boy as bait, forcing him to knock on his own door so they could arrest his father. Trump, ICE and CBP don’t see these families as people, and that’s exactly how they’re treating them. pic.twitter.com/uNvo5KjHwH — Rep. Jimmy Gomez (@RepJimmyGomez) January 22, 2026

Liam y su padre se encuentran ahora en San Antonio, Texas, bajo custodia de las autoridades de Seguridad Nacional, informó el abogado de la familia, Marc Prokosch, en un correo electrónico a The Washington Post. El abogado dijo al mismo medio que el menor y su padre no son ciudadanos estadounidenses, pero que "han seguido el proceso legal a la perfección, desde presentarse en la frontera hasta solicitar asilo y esperar a que se complete el trámite".

En redes ya se ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para ayudar a la familia, la cual lleva hasta el momento un total de 100 mil 533 dólares: “Liam Adrian Cornejo Ramos tiene sólo cinco años y actualmente cursa preescolar. Ayer, él y su padre fueron detenidos por ICE en Minnesota y, al día siguiente, fueron trasladados a un centro de detención en Texas. Durante más de 24 horas, la madre de Liam no tuvo idea de dónde estaban su hijo y su esposo; sólo se enteró de su paradero cuando el padre finalmente pudo llamar desde Texas”.

“Esta repentina separación ha dejado a su familia desconsolada y desesperada por traerlos de vuelta a casa. La madre y los hermanos de Liam lo extrañan muchísimo y están profundamente preocupados por su seguridad y bienestar. Es inimaginable que un niño tan pequeño esté en un lugar como este, lejos del consuelo y el cuidado de su familia”, dice la campaña, que explica cómo los fondos recaudados se destinarán directamente a los honorarios de los abogados para una solicitud de fianza de hábeas corpus, que es el siguiente paso necesario para ayudarlos a regresar a casa.

“Los habitantes de Minnesota quieren seguridad. Quieren libertad. Quieren lo mejor para nuestros hijos. Los agentes enmascarados que secuestran a niños en edad preescolar en la calle y los envían a centros de detención de Texas no cumplen ninguno de esos propósitos.Esta campaña de represalias tiene que terminar”, demandó el Gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz.

Minnesotans want safety. They want freedom. They want what’s best for our kids. Masked agents snatching preschoolers off the street and sending them to Texas detention centers serves none of those purposes. This campaign of retribution has got to stop.https://t.co/DYXvNF0SKa — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 22, 2026

Ella Sullivan, maestra de Liam en el programa de preescolar del distrito, dijo en la conferencia de prensa que Liam es "un joven estudiante brillante". "Es muy amable. Viene a clase todos los días y alegra el aula", dijo. "Sus amigos aún no han preguntado por él, pero sé que se darán cuenta".

The Washington Post explica esta mañana que otro adulto que vivía en la casa y que estaba afuera en ese momento les rogó a los agentes que dejaran al niño con ellos, según el distrito escolar. Los agentes de ICE se negaron. El hermano de Liam, que estaba en la escuela secundaria, regresó a casa 20 minutos después y descubrió que se habían llevado a su hermano menor y a su padre.

El DHS dijo al Post que no tenía como objetivo a Liam y que la política de ICE es preguntar a los padres si quieren ser deportados con sus hijos, o ICE colocará a los niños con una persona segura designada por un padre.

Lo cierto es que la separación de padres e hijos es una de las políticas que ha impulsado el Gobierno de Trump, particularmente es una idea de Stephen Miller, uno de los principales asesores de la Casa Blanca, artífice de las medidas más inhumanas de esta gestión.

Miller de hecho “está obsesionado con la idea de las consecuencias", como comentó un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que trabajó con Miller a The New Yorker. "Siempre nos decía: 'Están infringiendo la ley, y la única manera de cambiar eso es si hay consecuencias'". El funcionario dijo: “Miller nos dejó en claro que, si empiezas a tratar a los niños lo suficientemente mal, podrás convencer a otros padres de que dejen de intentar venir con los suyos”.

El Post menciona que tres estudiantes más de Columbia Heights han sido detenidos este mes por oficiales de ICE, según funcionarios escolares.

Un estudiante de secundaria de 17 años, que se dirigía a la escuela, fue bajado de su vehículo la mañana del martes y se lo llevaron agentes armados y enmascarados, presumiblemente agentes del ICE, según el comunicado de prensa. "No había padres presentes", indicó.

La semana pasada, “agentes de ICE irrumpieron en un apartamento y detuvieron a una estudiante de 17 años de la escuela secundaria Columbia Heights y a su madre”, dijo el distrito escolar.

Una semana antes de ese episodio, una niña de 10 años, estudiante de cuarto grado, fue detenida por agentes de ICE junto con su madre. "Durante el arresto, la niña llamó a su padre para avisarle que los agentes de ICE la llevaban a la escuela", declaró el distrito. "El padre acudió inmediatamente a la escuela y descubrió que se habían llevado a su hija y a su esposa". La niña y su madre se encuentran en un centro de detención en Texas, según las autoridades escolares.

Los hechos ocurrieron en Columbia Heights, un distrito suburbano diverso del norte del área metropolitana, más del 50 por ciento de los estudiantes son hispanos o latinos, como reporta The Minnesota Star Tribune.

El mismo reporte indica que varios distritos han informado de fuertes descensos en la asistencia debido a que las familias mantienen a los niños en casa en medio de un mayor temor a la actividad policial cerca de las escuelas y paradas de autobús.

Columbia Heights informó en ese sentido que un día un tercio de sus estudiantes estuvieron ausentes, cifras similares a las reportadas en las escuelas de Fridley. Columbia Heights también planea ampliar las opciones de aprendizaje en línea, uniéndose a distritos escolares como Minneapolis y St. Paul, que ofrecen aprendizaje remoto para los estudiantes que no se sienten seguros asistiendo a clases presenciales.

El Star Tribune refiere que las escuelas locales también han recibido cada vez más informes, muchos sin confirmar, sobre la presencia de agentes federales cerca de los edificios escolares y las paradas de autobús. Pero ahora, más distritos escolares confirman la presencia de ICE en las inmediaciones.

En las últimas horas, de hecho, se ha viralizado un video de un niño pequeño contándole a su madre sobre el acoso antiinmigrante que sufrió mientras jugaba al futbol. En la grabación, el niño dice que otro niño le dijo que era un inmigrante ilegal, debido a su apariencia, y que debía regresar a su país, a pesar de que había nacido en Estados Unidos.

#TvMigranteInforma Mediante un video difundido en redes sociales, #Max, un menor de edad estadounidense, relata el momento que vivió durante partido de fútbol, donde entre lágrimas afirmó que el portero del equipo le dijo que #Trump lo iba a deportar a su país de origen. "Me… pic.twitter.com/s4DP0NqjcW — TV Migrante (@TvMigrante) January 21, 2026

CBS News habló con la madre que grabó a su hijo, Max, llorando por el acoso escolar. Aseguró que no publicó el video para generar controversia, sino para recordar a la gente "cuán profundamente nuestras palabras y acciones pueden afectarnos mutuamente, especialmente a nuestros hijos".