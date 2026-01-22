El ICE atrapa a niño de 5 años y su papá. Recaudan miles para ellos ¬ FOTOS y VIDEOS

Obed Rosas

22/01/2026 - 11:09 am

El ICE detuvo a un niño de cinco años y a su papá en un distrito escolar de Minnesota. Las imágenes han provocado indignación. Ahora recaudan miles para ellos.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El ICE tiene 170 mil millones de dólares. Más que el presupuesto militar ruso en 2025

VIDEO ¬ Springsteen acusa que ICE usa "tácticas de la Gestapo"; dedica canción a Good

Abusos del ICE alcanzan a nativos americanos: tribus denuncian detenciones racistas

El distrito escolar denunció que los oficiales usaron al menor como "carnada" para intentar entrar a la vivienda y presionar a la familia.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).– La imagen ha dado la vuelta al mundo: detrás de una reja metálica, un niño de cinco años con gorro azul y camisa a cuadros llora sin consuelo. Su cuerpo tiembla y su mirada busca a alguien que no aparece. Es un niño de cinco años retenido en un distrito escolar de Minnesota y, según los reportes, utilizado como presión para forzar la captura de su familia. La imagen condensa la política migratoria de Donald Trump en su forma más cruda.

El niño ha sido identificado como Liam Conejo Ramos, quien fue detenido junto a su padre, identificado como Adrián Alexander Conejo Arias, en la entrada de su casa, nada más llegar del colegio. Los oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) le pidieron a Liam que tocara la puerta para ver si había otras personas dentro de la casa, "usando a un niño de cinco años como cebo", según denunció el distrito escolar.

Liam y su padre se encuentran ahora en San Antonio, Texas, bajo custodia de las autoridades de Seguridad Nacional, informó el abogado de la familia, Marc Prokosch, en un correo electrónico a The Washington Post. El abogado dijo al mismo medio que el menor y su padre no son ciudadanos estadounidenses, pero que "han seguido el proceso legal a la perfección, desde presentarse en la frontera hasta solicitar asilo y esperar a que se complete el trámite".

En redes ya se ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para ayudar a la familia, la cual lleva hasta el momento un total de 100 mil 533 dólares: “Liam Adrian Cornejo Ramos tiene sólo cinco años y actualmente cursa preescolar. Ayer, él y su padre fueron detenidos por ICE en Minnesota y, al día siguiente, fueron trasladados a un centro de detención en Texas. Durante más de 24 horas, la madre de Liam no tuvo idea de dónde estaban su hijo y su esposo; sólo se enteró de su paradero cuando el padre finalmente pudo llamar desde Texas”.

El ICE detuvo a un niño de cinco años y a su papá en un distrito escolar de Minnesota. Las imágenes han provocado indignación. Ahora recaudan miles para ellos.
El distrito escolar denunció que los oficiales usaron al menor como "carnada" para intentar entrar a la vivienda y presionar a la familia. Foto: Especial

“Esta repentina separación ha dejado a su familia desconsolada y desesperada por traerlos de vuelta a casa. La madre y los hermanos de Liam lo extrañan muchísimo y están profundamente preocupados por su seguridad y bienestar. Es inimaginable que un niño tan pequeño esté en un lugar como este, lejos del consuelo y el cuidado de su familia”, dice la campaña, que explica cómo los fondos recaudados se destinarán directamente a los honorarios de los abogados para una solicitud de fianza de hábeas corpus, que es el siguiente paso necesario para ayudarlos a regresar a casa.

“Los habitantes de Minnesota quieren seguridad. Quieren libertad. Quieren lo mejor para nuestros hijos. Los agentes enmascarados que secuestran a niños en edad preescolar en la calle y los envían a centros de detención de Texas no cumplen ninguno de esos propósitos.Esta campaña de represalias tiene que terminar”, demandó el Gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz.

Ella Sullivan, maestra de Liam en el programa de preescolar del distrito, dijo en la conferencia de prensa que Liam es "un joven estudiante brillante". "Es muy amable. Viene a clase todos los días y alegra el aula", dijo. "Sus amigos aún no han preguntado por él, pero sé que se darán cuenta".

The Washington Post explica esta mañana que otro adulto que vivía en la casa y que estaba afuera en ese momento les rogó a los agentes que dejaran al niño con ellos, según el distrito escolar. Los agentes de ICE se negaron. El hermano de Liam, que estaba en la escuela secundaria, regresó a casa 20 minutos después y descubrió que se habían llevado a su hermano menor y a su padre.

El DHS dijo al Post que no tenía como objetivo a Liam y que la política de ICE es preguntar a los padres si quieren ser deportados con sus hijos, o ICE colocará a los niños con una persona segura designada por un padre.

Lo cierto es que la separación de padres e hijos es una de las políticas que ha impulsado el Gobierno de Trump, particularmente es una idea de Stephen Miller, uno de los principales asesores de la Casa Blanca, artífice de las medidas más inhumanas de esta gestión.

Miller de hecho “está obsesionado con la idea de las consecuencias", como comentó un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que trabajó con Miller a The New Yorker. "Siempre nos decía: 'Están infringiendo la ley, y la única manera de cambiar eso es si hay consecuencias'". El funcionario dijo: “Miller nos dejó en claro que, si empiezas a tratar a los niños lo suficientemente mal, podrás convencer a otros padres de que dejen de intentar venir con los suyos”.

El Post menciona que tres estudiantes más de Columbia Heights han sido detenidos este mes por oficiales de ICE, según funcionarios escolares.

Un estudiante de secundaria de 17 años, que se dirigía a la escuela, fue bajado de su vehículo la mañana del martes y se lo llevaron agentes armados y enmascarados, presumiblemente agentes del ICE, según el comunicado de prensa. "No había padres presentes", indicó.

La semana pasada, “agentes de ICE irrumpieron en un apartamento y detuvieron a una estudiante de 17 años de la escuela secundaria Columbia Heights y a su madre”, dijo el distrito escolar.

Una semana antes de ese episodio, una niña de 10 años, estudiante de cuarto grado, fue detenida por agentes de ICE junto con su madre. "Durante el arresto, la niña llamó a su padre para avisarle que los agentes de ICE la llevaban a la escuela", declaró el distrito. "El padre acudió inmediatamente a la escuela y descubrió que se habían llevado a su hija y a su esposa". La niña y su madre se encuentran en un centro de detención en Texas, según las autoridades escolares.

Los hechos ocurrieron en Columbia Heights, un distrito suburbano diverso del norte del área metropolitana, más del 50 por ciento de los estudiantes son hispanos o latinos, como reporta The Minnesota Star Tribune.

El mismo reporte indica que varios distritos han informado de fuertes descensos en la asistencia debido a que las familias mantienen a los niños en casa en medio de un mayor temor a la actividad policial cerca de las escuelas y paradas de autobús.

Columbia Heights informó en ese sentido que un día un tercio de sus estudiantes estuvieron ausentes, cifras similares a las reportadas en las escuelas de Fridley. Columbia Heights también planea ampliar las opciones de aprendizaje en línea, uniéndose a distritos escolares como Minneapolis y St. Paul, que ofrecen aprendizaje remoto para los estudiantes que no se sienten seguros asistiendo a clases presenciales.

El Star Tribune refiere que las escuelas locales también han recibido cada vez más informes, muchos sin confirmar, sobre la presencia de agentes federales cerca de los edificios escolares y las paradas de autobús. Pero ahora, más distritos escolares confirman la presencia de ICE en las inmediaciones.

En las últimas horas, de hecho, se ha viralizado un video de un niño pequeño contándole a su madre sobre el acoso antiinmigrante que sufrió mientras jugaba al futbol. En la grabación, el niño dice que otro niño le dijo que era un inmigrante ilegal, debido a su apariencia, y que debía regresar a su país, a pesar de que había nacido en Estados Unidos.

CBS News habló con la madre que grabó a su hijo, Max, llorando por el acoso escolar. Aseguró que no publicó el video para generar controversia, sino para recordar a la gente "cuán profundamente nuestras palabras y acciones pueden afectarnos mutuamente, especialmente a nuestros hijos".

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El magisterio como botín político

"El efecto acumulado es consistente: un magisterio subordinado a una organización que administra carreras como instrumento de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Fracaso

"¿Qué hará el narcisista para curarse de su derrota al intentar apropiarse de Groenlandia, y ante las...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

¡Proteger nuestra soberanía, ya!

"El actual régimen de "aguas internacionales" bajo el cual se encuentra el Golfo de California no garantiza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada colectiva contra la trata

"De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 10 años más de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

+ Sección

Galileo

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

Una amplia investigación plantea nuevas preguntas sobre si diversificar el ejercicio podría desempeñar un papel relevante la salud a largo plazo.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La caída de Trump se acelera mientras el mundo se pregunta cómo EU perdió el juicio
1

La caída de Trump se acelera mientras el mundo se pregunta cómo EU perdió el juicio

Hoy No Circula Jueves
2

¿Doble Hoy No Circula este jueves 22 de enero? Así aplicará en CDMX y Edomex

Curp Biométrica 2026
3

CURP biométrica en la Zona Metropolitana de Monterrey: dónde y cómo tramitarla

La Fiscalía General de Justicia de CdMx concluyó que la conducta de una mujer que hirió de muerte a su esposo en la Alcaldía Coyoacán fue en legítima defensa.
4

Fiscalía de CdMx acredita legítima defensa de mujer que mató a su esposo en Coyoacán

El ICE detuvo a un niño de cinco años y a su papá en un distrito escolar de Minnesota. Las imágenes han provocado indignación. Ahora recaudan miles para ellos.
5

El ICE atrapa a niño de 5 años y su papá. Recaudan miles para ellos ¬ FOTOS y VIDEOS

Trump insultó a todos en Davos.
6

70 minutos de insultos de Trump contra Canadá, Groenlandia, Suiza, Europa, la OTAN...

Empresario cae por fraude en Aguascalientes
7

Eugenio Maiz, propietario de Next Energy, es detenido por fraude en Aguascalientes

Multas 2026
8

Multas de tránsito en Baja California: ¿Cuánto pagarás en 2026?

Sheinbaum confirma que ya hay borrador de la Reforma Electoral
9

Ya hay borrador de la Reforma Electoral: CSP; Segob destaca "buen ánimo" de PT y PVEM

Detienen a “El Bótox” por asesinato de Bernardo Bravo.
10

"El Bótox", presunto implicado en el asesinato de Bernardo Bravo, cae en Michoacán

11

PODEROSOS ¬ La corrupción y los cacicazgos contagian y enferman a las universidades

Putin compara pretensiones de compra de Groenlandia con la adquisición de Alaska.
12

Putin dice que no le "concierne" Groenlandia; compara tema con venta de Alaska a EU

Conductor de un razer ingresa sin autorización al Nevado de Toluca.
13

Conductor de razer es puesto a disposición de la FGR por ingresar al Nevado de Toluca

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México limitará el ingreso de aviones militares de Estados Unidos (EU), aunque sean para actividades de capacitación.
14

México limitará el ingreso de aviones militares de EU, aún si son de entrenamiento

Retroceso y ¿avances?
15

Retroceso y ¿avances?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El ICE detuvo a un niño de cinco años y a su papá en un distrito escolar de Minnesota. Las imágenes han provocado indignación. Ahora recaudan miles para ellos.
1

El ICE atrapa a niño de 5 años y su papá. Recaudan miles para ellos ¬ FOTOS y VIDEOS

Sheinbaum confirma que ya hay borrador de la Reforma Electoral
2

Ya hay borrador de la Reforma Electoral: CSP; Segob destaca "buen ánimo" de PT y PVEM

Detienen a “El Bótox” por asesinato de Bernardo Bravo.
3

"El Bótox", presunto implicado en el asesinato de Bernardo Bravo, cae en Michoacán

La inflación se mantiene sobre la meta tras avance quincenal del INPC.
4

La inflación anual en México repuntó a 3.77% durante primera quincena de enero: Inegi

Un fuerte incendio se registró la mañana de este jueves en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México (CdMx), al interior de una fábrica de plásticos.
5

FOTOS y VIDEOS: Fábrica de plásticos se incendia en Xochimilco; evacúan a 50 personas

Lumbre es el nuevo sencillo de El David Aguilar
6

El David Aguilar presenta junto a Jay de la Cueva "Lumbre", una canción para sentir

Delcy Rodríguez reitera uso de la vía diplomática para abordar diferencias con EU.
7

Delcy Rodríguez afirma que no tiene "temor alguno" para encarar diferencias con EU

Putin compara pretensiones de compra de Groenlandia con la adquisición de Alaska.
8

Putin dice que no le "concierne" Groenlandia; compara tema con venta de Alaska a EU

La OTAN llega a un acuerdo con Trump sobre Groenlandia.
9

La OTAN afirma que la soberanía de Groenlandia no fue discutida con Trump en Davos

Conductor de un razer ingresa sin autorización al Nevado de Toluca.
10

Conductor de razer es puesto a disposición de la FGR por ingresar al Nevado de Toluca

Agentes del área de investigación principal de ICE durante una detención.
11

El ICE tiene 170 mil millones de dólares. Más que el presupuesto militar ruso en 2025

Marina del Pilar confirma investigación de la FGR contra su exesposo
12

Gobernadora Marina del Pilar confirma que FGR investiga a su exesposo Carlos Torres