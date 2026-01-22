La inflación anual en México repuntó a 3.77% durante primera quincena de enero: Inegi

Redacción/SinEmbargo

22/01/2026 - 8:04 am

La inflación se mantiene sobre la meta tras avance quincenal del INPC.

El comportamiento del INPC durante la primera quincena de enero refleja incrementos en productos básicos y servicios.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- La inflación anual en México se aceleró a 3.77 por ciento durante la primera quincena de enero de 2026, impulsada por aumentos en productos de consumo diario y alimentos preparados.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un alza quincenal de 0.31 por ciento, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aunque hubo un incremento, el indicador se mantuvo dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico) de tres por ciento más o menos un punto porcentual.

En comparación con el mismo periodo de 2025, cuando la inflación anual fue de 3.69 por ciento, el indicador mostró un ligero aumento al inicio de 2026.

El INPC alcanzó un nivel de 143.466 puntos, lo que reflejó ajustes en los precios de bienes y servicios que consumen los hogares.

Los resultados también fueron difundidos por la presidenta del Inegi, Graciela Márquez Colín, quien señaló en su cuenta de X que la inflación subyacente, que excluye productos con alta volatilidad, registró un aumento quincenal de 0.43 por ciento.

Al interior de este rubro, las mercancías subieron 0.69 por ciento y los servicios 0.19 por ciento.

En contraste, el índice no subyacente disminuyó 0.12 por ciento a tasa quincenal. Los precios de los productos agropecuarios bajaron 0.20 por ciento, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno retrocedieron 0.06 por ciento.

Entre los productos que más influyeron al alza en la inflación durante la primera quincena de enero se ubicaron los cigarrillos, los refrescos envasados y los alimentos vendidos en loncherías, fondas, torterías y taquerías.

En cambio, el transporte aéreo, el huevo y el gas doméstico LP registraron disminuciones en sus precios.

Por su parte, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo presentó un aumento quincenal de 0.34 por ciento y una tasa anual de 3.59 por ciento, de acuerdo con el Inegi.

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El magisterio como botín político

"El efecto acumulado es consistente: un magisterio subordinado a una organización que administra carreras como instrumento de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Fracaso

"¿Qué hará el narcisista para curarse de su derrota al intentar apropiarse de Groenlandia, y ante las...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

¡Proteger nuestra soberanía, ya!

"El actual régimen de "aguas internacionales" bajo el cual se encuentra el Golfo de California no garantiza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada colectiva contra la trata

"De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 10 años más de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Una amplia investigación plantea nuevas preguntas sobre si diversificar el ejercicio podría desempeñar un papel relevante la salud a largo plazo.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Expertos de la UNAM colaborarán con la Semarnat para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche.

La UNAM ayudará a crear estrategia para atender derrames de combustible en Campeche

Hoy No Circula Jueves
1

¿Doble Hoy No Circula este jueves 22 de enero? Así aplicará en CDMX y Edomex

Curp Biométrica 2026
2

CURP biométrica en la Zona Metropolitana de Monterrey: dónde y cómo tramitarla

La Fiscalía General de Justicia de CdMx concluyó que la conducta de una mujer que hirió de muerte a su esposo en la Alcaldía Coyoacán fue en legítima defensa.
3

Fiscalía de CdMx acredita legítima defensa de mujer que mató a su esposo en Coyoacán

Putin compara pretensiones de compra de Groenlandia con la adquisición de Alaska.
4

Putin dice que no le "concierne" Groenlandia; compara tema con venta de Alaska a EU

La caída de Trump se acelera mientras el mundo se pregunta cómo EU perdió el juicio
5

La caída de Trump se acelera mientras el mundo se pregunta cómo EU perdió el juicio

Conductor de un razer ingresa sin autorización al Nevado de Toluca.
6

Conductor de razer es puesto a disposición de la FGR por ingresar al Nevado de Toluca

Empresario cae por fraude en Aguascalientes
7

Eugenio Maiz, propietario de Next Energy, es detenido por fraude en Aguascalientes

Multas 2026
8

Multas de tránsito en Baja California: ¿Cuánto pagarás en 2026?

9

PODEROSOS ¬ La corrupción y los cacicazgos contagian y enferman a las universidades

Agentes del área de investigación principal de ICE durante una detención.
10

El ICE tiene 170 mil millones de dólares. Más que el presupuesto militar ruso en 2025

Trump insultó a todos en Davos.
11

70 minutos de insultos de Trump contra Canadá, Groenlandia, Suiza, Europa, la OTAN...

Marina del Pilar confirma investigación de la FGR contra su exesposo
12

Gobernadora Marina del Pilar confirma que FGR investiga a su exesposo Carlos Torres

Trump
13

Nuevo orden

La OTAN llega a un acuerdo con Trump sobre Groenlandia.
14

La OTAN afirma que la soberanía de Groenlandia no fue discutida con Trump en Davos

Una fábrica de plásticos se incendia en Xochimilco
15

FOTOS y VIDEOS: Fábrica de plásticos se incendia en Xochimilco; evacúan a 50 personas

La inflación se mantiene sobre la meta tras avance quincenal del INPC.
1

La inflación anual en México repuntó a 3.77% durante primera quincena de enero: Inegi

Una fábrica de plásticos se incendia en Xochimilco
2

FOTOS y VIDEOS: Fábrica de plásticos se incendia en Xochimilco; evacúan a 50 personas

Lumbre es el nuevo sencillo de El David Aguilar
3

El David Aguilar presenta junto a Jay de la Cueva "Lumbre", una canción para sentir

Delcy Rodríguez reitera uso de la vía diplomática para abordar diferencias con EU.
4

Delcy Rodríguez afirma que no tiene "temor alguno" para encarar diferencias con EU

Putin compara pretensiones de compra de Groenlandia con la adquisición de Alaska.
5

Putin dice que no le "concierne" Groenlandia; compara tema con venta de Alaska a EU

La OTAN llega a un acuerdo con Trump sobre Groenlandia.
6

La OTAN afirma que la soberanía de Groenlandia no fue discutida con Trump en Davos

Conductor de un razer ingresa sin autorización al Nevado de Toluca.
7

Conductor de razer es puesto a disposición de la FGR por ingresar al Nevado de Toluca

Agentes del área de investigación principal de ICE durante una detención.
8

El ICE tiene 170 mil millones de dólares. Más que el presupuesto militar ruso en 2025

Marina del Pilar confirma investigación de la FGR contra su exesposo
9

Gobernadora Marina del Pilar confirma que FGR investiga a su exesposo Carlos Torres

Frente frío 30 llega el viernes a México: Conagua
10

Tercera tormenta invernal y Frente Frío 30 causarán heladas y bajas temperaturas: SMN

11

PODEROSOS ¬ La corrupción y los cacicazgos contagian y enferman a las universidades

La influencer Nicholette fue desaparecida,
12

VIDEO ¬ Comando secuestra a influencer Nicholette en Culiacán; autoridades la buscan