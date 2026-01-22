La inflación anual en México repuntó a 3.77% durante primera quincena de enero: Inegi

El comportamiento del INPC durante la primera quincena de enero refleja incrementos en productos básicos y servicios.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- La inflación anual en México se aceleró a 3.77 por ciento durante la primera quincena de enero de 2026, impulsada por aumentos en productos de consumo diario y alimentos preparados.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un alza quincenal de 0.31 por ciento, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aunque hubo un incremento, el indicador se mantuvo dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico) de tres por ciento más o menos un punto porcentual.

En comparación con el mismo periodo de 2025, cuando la inflación anual fue de 3.69 por ciento, el indicador mostró un ligero aumento al inicio de 2026.

En la primera quincena de enero 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 143.466 y representó un aumento de 0.31% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.77%. Por componente, la inflación anual… pic.twitter.com/ZaMSSMVkot — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 22, 2026

El INPC alcanzó un nivel de 143.466 puntos, lo que reflejó ajustes en los precios de bienes y servicios que consumen los hogares.

Los resultados también fueron difundidos por la presidenta del Inegi, Graciela Márquez Colín, quien señaló en su cuenta de X que la inflación subyacente, que excluye productos con alta volatilidad, registró un aumento quincenal de 0.43 por ciento.

Al interior de este rubro, las mercancías subieron 0.69 por ciento y los servicios 0.19 por ciento.

En contraste, el índice no subyacente disminuyó 0.12 por ciento a tasa quincenal. Los precios de los productos agropecuarios bajaron 0.20 por ciento, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno retrocedieron 0.06 por ciento.

Buenos días. De acuerdo con los resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC, en la primera quincena de enero de 2026, la #inflación general anual fue de 3.77%. Por componente, la inflación anual fue: 🔹 4.47% Subyacente 🔹 1.43% No Subyacente (1/2) pic.twitter.com/Zv2AjCXUnB — Graciela Márquez Colín (@GMarquezColin) January 22, 2026

Entre los productos que más influyeron al alza en la inflación durante la primera quincena de enero se ubicaron los cigarrillos, los refrescos envasados y los alimentos vendidos en loncherías, fondas, torterías y taquerías.

En cambio, el transporte aéreo, el huevo y el gas doméstico LP registraron disminuciones en sus precios.

Por su parte, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo presentó un aumento quincenal de 0.34 por ciento y una tasa anual de 3.59 por ciento, de acuerdo con el Inegi.