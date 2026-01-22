FOTOS y VIDEOS: Fábrica de plásticos se incendia en Xochimilco; evacúan a 50 personas

Bomberos de la CdMx se movilizaron para controlar un incendio registrado en una fábrica de plásticos en la Alcaldía Xochimilco.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- Un fuerte incendio se registró la mañana de hoy en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México (CdMx), al interior de una fábrica de plásticos. El siniestro provocó la evacuación de aproximadamente 50 personas, así como la movilización de elementos de emergencia y el cuerpo de Bomberos, quienes se dirigieron al lugar para controlar las llamas.