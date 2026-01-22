"El Bótox", presunto implicado en el asesinato de Bernardo Bravo, cae en Michoacán

La captura de "El Botox" se realizó tras ser identificado como generador de violencia y principal extorsionador de limoneros en Apatzingán.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias "El Bótox", presunto líder de la célula criminal Los Blancos de Troya, fue detenido en Michoacán por su presunta implicación en el asesinato de Bernardo Bravo, dirigente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

La detención fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien informó que la captura se realizó mediante una operación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la propia SSPC, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y autoridades estatales.

El funcionario federal señaló que "El Bótox" era un objetivo prioritario y generador de violencia en la entidad, identificado como principal extorsionador de productores de limón y responsable de diversos homicidios.