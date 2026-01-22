Ya hay borrador de la Reforma Electoral: CSP; Segob destaca "buen ánimo" de PT y PVEM

Desde Puebla, la Presidenta Sheinbaum confirmó que ya existe un borrador de la Reforma Electoral. La iniciativa sería enviada al Congreso en febrero.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este jueves que ya existe un borrador de la Reforma Electoral y que la iniciativa posiblemente se enviará al Congreso de la Unión en febrero; sin embargo, uno de los puntos centrales —la reducción del número de diputaciones— aún no está definido, puesto que no se ha determinado si el Congreso se mantendrá en 500 escaños o si habrá una disminución. Por su parte, Rosa Icela Rodríguez destacó los diálogos que hubo con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sobre la iniciativa.

"Las posibilidades de que permanezcan los 500 diputados o de que pueda haber una disminución. Ya es lo último que se está trabajando, ya hay más o menos un borrador de la reforma y se va a presentar esperamos en febrero", indicó la mandataria federal durante su conferencia matutina de hoy, que tuvo lugar en el estado de Puebla.

Donde sí hay una postura firme es en el cambio al modelo de plurinominales por listas de partido. En la conferencia matutina, Sheinbaum Pardo reiteró que ese esquema debe modificarse, aunque todavía no se precisa el mecanismo que lo sustituirá. La opción de primeras minorías comienza a perfilarse como alternativa, pero la decisión final sigue abierta.

"El objetivo es que las listas de las minorías no sean listas de los partidos políticos, que no sean definidas por las cúpulas de los partidos políticos, sino que tengan que ir a territorio de una u otra manera", mencionó la Presidenta al ser cuestionada sobre el tema.