SSPC defiende envío de capos a EU: "Siguen operando y armando alianzas desde prisión"

Harfuch aseguró que los traslados buscan impedir que criminales sigan operando desde prisión, así como reducir la violencia en México.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reconoció la mañana de este jueves que, aunque se encuentran en prisión —incluidos penales de máxima seguridad—, capos continúan operando y generando alianzas desde el interior de los centros penitenciarios, lo que motivó la reciente entrega de 37 internos a Estados Unidos (EU).

Lo anterior fue admitido por el funcionario federal durante la conferencia de prensa que se celebró hoy en Puebla y luego de ser cuestionado respecto a cuáles eran las amenazas reales por las que México decidió entregar nuevamente al país vecino a capos mexicanos en esta última ocasión. Explicó que esta decisión se tomó como una medida de seguridad nacional, ante la capacidad de estos líderes criminales de seguir delinquiendo desde prisión.

“Lamentablemente, dentro de prisiones muchas veces generan alianzas entre otros grupos y, en varios lugares donde están recluidos, tienen la oportunidad de continuar delinquiendo”, afirmó frente a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

García Harfuch sostuvo que el traslado de estos internos busca reducir la violencia en México, al impedir que sigan ordenando delitos como extorsiones y homicidios desde los penales.

“Es en beneficio de nuestro país al sacar a más de 90 personas que cometen delitos, a veces desde dentro de prisión. Lo que estamos evitando son extorsiones a ciudadanos mexicanos, homicidios y que continúen alianzas fortaleciendo grupos desde dentro de los penales”, señaló.

También precisó que el traslado de internos no es la única estrategia y que el Gobierno federal trabaja de manera paralela en el fortalecimiento del sistema penitenciario, con operativos permanentes.

Harfuch indicó que se realizan revisiones aleatorias diarias en penales federales y en varios centros estatales, con la participación de la Guardia Nacional (GN), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar) y de personal de la propia Secretaría de Seguridad.

Detalló que estas acciones incluyen el bloqueo de señales de comunicación e incluso el retiro físico de antenas utilizadas para cometer delitos desde prisión, como ocurrió en un penal de Altamira, Tamaulipas, donde se realizaban extorsiones telefónicas.

El pasado 20 de enero, el Gobierno de México informó que envió a 37 criminales a Estados Unidos sin utilizar los canales ordinarios de extradición, en la tercera acción de este tipo desde el inicio del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Con este traslado, suman 92 criminales de alto impacto enviados al vecino del norte.

Los internos fueron trasladados a ciudades como Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.

“Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto que ya no podrán generar violencia en nuestro país”, concluyó Omar García Harfuch.

Este tercer envío generó diversas narrativas desde la oposición, que buscan instalar la idea de que se trata de concesiones u ofrendas a Estados Unidos. En ese contexto, el Departamento de Justicia estadounidense, encabezado por la Fiscal General Pam Bondi, atribuyó el traslado de los 37 presuntos narcotraficantes a una acción de la administración de Donald Trump.

“Este es otro logro histórico en la misión de la administración Trump de destruir los cárteles. Estos 37 miembros de cárteles, incluyendo terroristas del Cártel de Sinaloa y del CJNG, ahora pagarán por sus crímenes en suelo estadounidense”, declaró Bondi.

No obstante, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró ayer que estos traslados son decisiones soberanas del Estado mexicano, tomadas en el marco de la cooperación bilateral, pero con prioridad en la seguridad del país.

En su conferencia matutina, descartó que la entrega de los narcotraficantes haya sido pactada con el Presidente Trump durante su llamada más reciente.

“No. Es algo que viene del entendimiento bilateral. Fue a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero la decisión se toma en el Consejo Nacional de Seguridad. Lo primero es la conveniencia para México. Se pone primero a México, por encima de todo. Es una decisión soberana”, aseveró.

En un comunicado, el gobierno estadounidense dio a conocer que los 37 internos ya se encuentran bajo custodia y que enfrentan cargos federales que incluyen narcoterrorismo, tráfico de armas, tráfico de personas, lavado de dinero y delitos relacionados con fentanilo, metanfetamina y cocaína.

El primer envío de criminales: Caro Quintero, “Z-40”…

Este es el tercer envío de internos a Estados Unidos sin pasar por procesos tradicionales de extradición. El primero ocurrió en febrero de 2025. Entre los personajes trasladados estaban Rafael Caro Quintero; Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”; y Óscar Omar Treviño Morales, alias “Z-42”, por mencionar algunos.

En ese momento, las autoridades detallaron que el envío de estas personas se realizó a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y como parte de “las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones”.

Los motivos de su traslado incluyeron delitos como tráfico de drogas, lavado de dinero, homicidio y delincuencia organizada. Las personas, recluidas en diversos centros penitenciarios del país, fueron entregadas formalmente a las autoridades estadounidenses en ciudades como Chicago, Houston, McKinney (Texas), Nueva York, Phoenix, San Antonio, Washington y White Plains (Nueva York).

El segundo envío: “La Tuta”, “El Cuini”…

Luego, a mediados de agosto de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que 26 personas más, recluidas en diferentes penales del territorio nacional, fueron entregadas a EU para responder en aquel país por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Se trató del segundo traslado de capos de México al vecino del norte tras el inicio del gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con el Departamento de Estado, entre los narcotraficantes entregados a EU destaca Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, líder de La Familia Michoacana y a quien las autoridades mexicanas identificaron como uno de los capos más sanguinarios del país.

Entre los demás reos trasladados se encuentran Juan Carlos Félix Gastelum, alias “El Chavo Félix” y yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, actualmente preso en Estados Unidos; Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”, un grupo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); y Pablo Edwin Huerta, alias “El Flaquito”, exlíder del Cártel de Tijuana.

La Fiscalía añadió que la custodia, traslado y entrega formal de dichas personas se realizó “bajo los protocolos institucionales, con el debido respeto de sus derechos fundamentales y del debido proceso, en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, y bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país”.