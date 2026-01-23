ENTREVISTA ¬ La oposición política extremista no nos lleva a ningún lado: Fadanelli

Obed Rosas

23/01/2026 - 12:00 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

ENTREVISTA | La comida, entre el imperialismo y apropiación popular: Mastrogiovanni

Reinas, insurgentes y surrealistas: la historia de 8 mujeres que construyeron México

ENTREVISTA ¬ El ser nietas o nietos atraviesa a todas las personas: Gina Jaramillo

Guillermo Fadanelli dialogó sobre el regreso de su personaje Benito Torrentera, y las complejas reflexiones que plantea en torno al individuo y al poder político en México.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).– Guillermo Fadanelli trajo de vuelta a su personaje Benito Torrentera en su nueva novela Fango (Random House), una secuela de Lodo que escribió hace dos décadas, “por una especie de remordimiento subjetivo” que lo sitúa en medio de una trama en la que tendrá que confrontar su concepción del individuo a partir del otro, del pesimismo y del distanciamiento moral en un entorno en el que yace debajo del peso asfixiante del poder político en México.

“Pasaban los años y yo recordaba a mi personaje, Benito Torrentera, enclaustrado en una cárcel, en un penal en Michoacán (en donde es recluido en los hechos que narra en su novela Lodo), y pensé que sería una buena acción sacarlo de la cárcel y traerlo otra vez a la Literatura y a la vida cotidiana, que siempre están confundidas”, comentó Fadanelli en entrevista.

En Fango, Benito Torrentera, vuelve a la Colonia Roma en la Ciudad de México tras haber estado en prisión por el asesinato de dos hombres. Desde su viejo departamento, entre botellas vacías, lecturas inconclusas y conversaciones decadentes, relata su descenso a un mundo que trata de descifrar desde una “melancolía nihilista”, un mundo que tendrá que confrontar a partir del encargo que le impone su hermano, Esteban, un político de moral ambigua: escribir la biografía de José Nemesio Santos Degollado, “el general derrotas” en quien encuentra un espejo para reflejarse como “el profesor de derrotas”.

Así, Benito Torrentera, quien pasa de enfrentarse al narcotráfico en Lodo a tratar con los “tentáculos del poder político” en Fango, se ve obligado a escribir una monografía para su hermano, un político pragmático. “Algo que detesta Benito Torrentera es al político corrupto, al político que desde el poder solo mira sus intereses. Y lo ve retratado en su propio hermano, que además es quien lo saca de prisión para usarlo”, explica Fadanelli. Esta relación crea un “contrapunto” constante entre “el nihilista contra el pragmático que utiliza el poder para enriquecerse”.

“Son dos morales distintas (la de Benito y su hermano Esteban). Pero aun así, a través del escarnio, la ironía, la paradoja o el comentario mordaz, siguen conversando. Incluso se ayudan mutuamente. Al hermano político le interesan las reflexiones de su hermano, el profesor de derrotas”, ahondó Fadanelli en la charla.

Esa relación, de hecho, se configura como un microuniverso de cómo funcionan las relaciones de poder a mayor escala entre la clase política, los gobernados y el resto de la sociedad. “Yo considero que la política es conversación entre contrarios, construcción de contratos sociales que beneficien a todos. En todo contrato siempre perdemos algo, y hay que estar dispuestos a perder”.

“Eso me reafirma en la idea de que la oposición política extremista no nos lleva a ningún lado. En la novela aparecen figuras del siglo XIX que buscaron la paz en medio de la guerra, como Ignacio Comonfort o Santos Degollado, degradado por Benito Juárez cuando intentó edificar una paz por su cuenta”, apuntó. “Ahí está lo trágico de lo humano. No soy historiador, pero me interesaba rescatar esa complejidad”.

En medio de su pesimismo, Torrentera se convierte en un “héroe anónimo” que hace justicia por su propia mano. “No es un hombre que crea en el bien y el mal; yo mismo creo que son construcciones humanas, contratos morales. Y él no titubea para convertirse en una especie de héroe anónimo. Digo ‘héroe’ para acentuar un poco el ridículo”, afirma el escritor, señalando la “ambigüedad moral que corroe a Benito Torrentera”.

En ese sentido, indica el reflejo que existe entre Benito Torrentera y él mismo: “No es una novela autobiográfica, obviamente, pero hay una cercanía ética: el pesimismo, el distanciamiento moral que Benito tiene hacia su sociedad. Y sin embargo resulta ser una especie de héroe anónimo. En el fondo subyace una ética encaminada al bien social, pero él no la acepta porque prefiere partir de la idea de la derrota, del pantano, para comenzar desde abajo, sobre todo de manera individual”.

Fadanelli refiere que si algo tiene Benito Torrentera es un amor al individuo. “Pero no hay individuo sin los otros: uno es también lo que son los demás. Incluso si los detestas —si eres nihilista, pesimista o amargado— no puedes ser tan mezquino como para no desear el bienestar de tu comunidad, porque eso fortalece al individuo”.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Latinoamérica 21

Sin reglas, la regla del gendarme global

"Un resultado positivo de las acciones de Trump es que ahora comprendemos que el verdadero significado de...
Por Latinoamérica 21
Leopoldo Maldonado

Un nuevo realismo mundial y la disyuntiva mexicana

"Si México suscribe que democracia, derechos humanos y pluralidad son valores estructurales en el nuevo orden mundial,...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El magisterio como botín político

"El efecto acumulado es consistente: un magisterio subordinado a una organización que administra carreras como instrumento de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Fracaso

"¿Qué hará el narcisista para curarse de su derrota al intentar apropiarse de Groenlandia, y ante las...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

+ Sección

Galileo

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Lidya Valdivia, joven desaparecida en Puebla, es localizada en el Estado de México
1

Lidya Valdivia, joven desaparecida en Puebla, es localizada en el Estado de México

El Presidente Donald Trump retiró este jueves la invitación que hizo al Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, para formar parte del Consejo de Paz.
2

Trump excluye a Carney de su Consejo de Paz para Gaza: retira invitación a Canadá

Viene una tormenta invernal peligrosa. Viene desde Canadá. Se extenderá por los dos tercios orientales de EU este fin de semana. También alcanzará a México.
3

Alerta. Una tormenta invernal inusual golpeará en casi todo EU, y en parte de México

Curp Biométrica 2026
4

CURP biométrica en la Zona Metropolitana de Monterrey: dónde y cómo tramitarla

Gregory Bovino el Jefe de la Patrulla Fronteriza encargado de los operativos antimigrantes en Chicago.
5

Quién es Greg Bovino, y cómo su labor apresura la evolución del trumpismo al fascismo

Una mujer de 71 años de edad, identificada como Maricela Rascón Salazar, denunció que su hija y nieto intentar internarla en un hospital de salud mental para quedarse con su pensión.
6

Una abuela recurre a la denuncia por VIDEO para, dijo, evitar que le roben su pensión

7

Estados Unidos se retira oficialmente de la OMS tras 78 años de ser donante principal

Trump rumbo a la guerra civil
8

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

El Presidente de EU, Donald Trump, demandó este jueves al banco JP Morgan Chase (JPMC) y a su director general, Jamie Dimon, por cinco mil millones de dólares.
9

Trump demanda a JP Morgan Chase y su director general por 5 mil millones de dólares

VIDEO ¬ La FGJ-Edomex remueve a 10 policías ministeriales por extorsión en Tecamac.
10

VIDEO: FGJ-Edomex suspende a 10 policías por extorsión en Tecamac tras denuncia viral

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México limitará el ingreso de aviones militares de Estados Unidos (EU), aunque sean para actividades de capacitación.
11

México limitará el ingreso de aviones militares de EU, aún si son de entrenamiento

El ICE detuvo a un niño de cinco años y a su papá en un distrito escolar de Minnesota. Las imágenes han provocado indignación. Ahora recaudan miles para ellos.
12

El ICE atrapa a niño de 5 años y su papá. Recaudan miles para ellos ¬ FOTOS y VIDEOS

El Gobierno de EU autoriza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a catear sin orden judicial viviendas y propiedades de ciudadanos o migrantes.
13

Departamento de Seguridad autoriza a ICE entrar a viviendas por la fuerza y sin orden

Religiosos, sindicatos y empresarios llaman a “día de boicot” en Minnesota contra ICE
14

Religiosos, sindicatos y empresarios llaman a “día de boicot” en Minnesota contra ICE

Trump amenaza con invocar a la OTAN para defender frontera sur.
15

Trump reprocha a la OTAN: "tal vez debería venir y proteger nuestra frontera sur"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Los agentes de Trump pasaron de los golpes y el gas pimienta, a la crueldad ¬ VIDEOS
1

#UnAñoPeligroso ¬ Con Trump, el ICE triplica arrestos, acumula abusos y muertes

El Presidente Donald Trump retiró este jueves la invitación que hizo al Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, para formar parte del Consejo de Paz.
2

Trump excluye a Carney de su Consejo de Paz para Gaza: retira invitación a Canadá

Exrector de la UACAM
3

Exrector acusa injerencia de Layda Sansores en su caso; pide a Sheinbaum intervenir

Trump amenaza con invocar a la OTAN para defender frontera sur.
4

Trump reprocha a la OTAN: "tal vez debería venir y proteger nuestra frontera sur"

Gregory Bovino el Jefe de la Patrulla Fronteriza encargado de los operativos antimigrantes en Chicago.
5

Quién es Greg Bovino, y cómo su labor apresura la evolución del trumpismo al fascismo

El Gobierno de EU autoriza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a catear sin orden judicial viviendas y propiedades de ciudadanos o migrantes.
6

Departamento de Seguridad autoriza a ICE entrar a viviendas por la fuerza y sin orden

Una mujer de 71 años de edad, identificada como Maricela Rascón Salazar, denunció que su hija y nieto intentar internarla en un hospital de salud mental para quedarse con su pensión.
7

Una abuela recurre a la denuncia por VIDEO para, dijo, evitar que le roben su pensión

8

Estados Unidos se retira oficialmente de la OMS tras 78 años de ser donante principal

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó una Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas.
9

Tormenta invernal y frente frío pegarán a la CdMx; PC activa alerta en 5 alcaldías

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) renovó la flota vehicular de las ministras y ministros
10

La SCJN compra camionetas blindadas para ministrxs; es por su seguridad, argumenta

Lidya Valdivia, joven desaparecida en Puebla, es localizada en el Estado de México
11

Lidya Valdivia, joven desaparecida en Puebla, es localizada en el Estado de México

VIDEO ¬ La FGJ-Edomex remueve a 10 policías ministeriales por extorsión en Tecamac.
12

VIDEO: FGJ-Edomex suspende a 10 policías por extorsión en Tecamac tras denuncia viral