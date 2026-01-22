México trabajará para evitar ruptura del T-MEC pese a diferencias entre EU y Canadá

La Presidenta informó que el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará la próxima semana a Washington para continuar las negociaciones comerciales.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este jueves que se hará lo necesario para mantener vigente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de las declaraciones del Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, sobre un posible distanciamiento comercial con Estados Unidos (EU).

Durante su conferencia de prensa matutina, señaló que el acuerdo sigue siendo conveniente para los tres países y consideró que las diferencias recientes deben entenderse como posturas distintas ante un contexto internacional complejo, más que como un choque directo entre los gobiernos.

“Nosotros vamos a trabajar para que no se rompa. Y creemos que es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial”, afirmó la mandataria federal.

Desde Puebla, indicó que no ha tenido comunicación reciente con el Primer Ministro canadiense, aunque ambos han buscado establecer contacto, por lo que confió en que en los próximos días se concrete una conversación.

"Yo no lo llamaría un choque de discurso, sino sencillamente son distintos puntos de vista frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional", insistió Sheinbaum Pardo.

Asimismo, reiteró que el diálogo con el Presidente de EU, Donald Trump, se mantendrá abierto en todas las negociaciones relacionadas con el T-MEC.

En este marco, reveló que la próxima semana el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Washington para continuar con los trabajos y negociaciones en materia comercial.

Además, Sheinbaum detalló que un equipo mexicano ya se encuentra en Estados Unidos para dar seguimiento a los compromisos en materia de seguridad, coordinado por el Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco.

Por último, precisó que en estas reuniones participan representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes sostienen encuentros con autoridades estadounidenses para fortalecer la cooperación bilateral.