México trabajará para evitar ruptura del T-MEC pese a diferencias entre EU y Canadá

Redacción/SinEmbargo

22/01/2026 - 1:00 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se hará lo necesario para mantener vigente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Artículos relacionados

Artículos relacionados

México plantea mantener y fortalecer T-MEC en revisión: SE; proceso termina en julio

Ebrard confía en que el T-MEC continuará; "no hay señal de que no va a seguir", dice

RADICALES ¬ Lo que se viene en 2026: T-MEC, la Reforma Electoral, Salinas Pliego…

La Presidenta informó que el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará la próxima semana a Washington para continuar las negociaciones comerciales.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este jueves que se hará lo necesario para mantener vigente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de las declaraciones del Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, sobre un posible distanciamiento comercial con Estados Unidos (EU).

Durante su conferencia de prensa matutina, señaló que el acuerdo sigue siendo conveniente para los tres países y consideró que las diferencias recientes deben entenderse como posturas distintas ante un contexto internacional complejo, más que como un choque directo entre los gobiernos.

“Nosotros vamos a trabajar para que no se rompa. Y creemos que es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial”, afirmó la mandataria federal.

Desde Puebla, indicó que no ha tenido comunicación reciente con el Primer Ministro canadiense, aunque ambos han buscado establecer contacto, por lo que confió en que en los próximos días se concrete una conversación.

"Yo no lo llamaría un choque de discurso, sino sencillamente son distintos puntos de vista frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional", insistió Sheinbaum Pardo.

Asimismo, reiteró que el diálogo con el Presidente de EU, Donald Trump, se mantendrá abierto en todas las negociaciones relacionadas con el T-MEC.

En este marco, reveló que la próxima semana el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Washington para continuar con los trabajos y negociaciones en materia comercial.

Además, Sheinbaum detalló que un equipo mexicano ya se encuentra en Estados Unidos para dar seguimiento a los compromisos en materia de seguridad, coordinado por el Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco.

Por último, precisó que en estas reuniones participan representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes sostienen encuentros con autoridades estadounidenses para fortalecer la cooperación bilateral.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El magisterio como botín político

"El efecto acumulado es consistente: un magisterio subordinado a una organización que administra carreras como instrumento de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Fracaso

"¿Qué hará el narcisista para curarse de su derrota al intentar apropiarse de Groenlandia, y ante las...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

¡Proteger nuestra soberanía, ya!

"El actual régimen de "aguas internacionales" bajo el cual se encuentra el Golfo de California no garantiza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada colectiva contra la trata

"De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 10 años más de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

+ Sección

Galileo

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

Una amplia investigación plantea nuevas preguntas sobre si diversificar el ejercicio podría desempeñar un papel relevante la salud a largo plazo.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Viene una tormenta invernal peligrosa. Viene desde Canadá. Se extenderá por los dos tercios orientales de EU este fin de semana. También alcanzará a México.
1

Alerta. Una tormenta invernal inusual golpeará en casi todo EU, y en parte de México

Curp Biométrica 2026
2

CURP biométrica en la Zona Metropolitana de Monterrey: dónde y cómo tramitarla

El ICE detuvo a un niño de cinco años y a su papá en un distrito escolar de Minnesota. Las imágenes han provocado indignación. Ahora recaudan miles para ellos.
3

El ICE atrapa a niño de 5 años y su papá. Recaudan miles para ellos ¬ FOTOS y VIDEOS

Donald Trump llegó ayer a Davos, Suiza. Dijo que quería Groenlandia por razones de seguridad. Acusó a Dinamarca de no estar a la altura para defender el Ártico.
4

Trump va de la amenaza a la contradicción, mientras el mundo ve a un líder divagante

Empresario cae por fraude en Aguascalientes
5

Eugenio Maiz, propietario de Next Energy, es detenido por fraude en Aguascalientes

Hoy No Circula Jueves
6

¿Doble Hoy No Circula este jueves 22 de enero? Así aplicará en CDMX y Edomex

La película Sinners rompió el récord de nominaciones a los premios Óscar, al ser incluida en 16 categorías. La premiación se realizará el próximo 15 de marzo.
7

Óscar 2026: Sinners rompe récord de nominaciones; aspira a ganar 16 premios

La caída de Trump se acelera mientras el mundo se pregunta cómo EU perdió el juicio
8

La caída de Trump se acelera mientras el mundo se pregunta cómo EU perdió el juicio

Putin compara pretensiones de compra de Groenlandia con la adquisición de Alaska.
9

Putin dice que no le "concierne" Groenlandia; compara tema con venta de Alaska a EU

Trump
10

Nuevo orden

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, reconoció que, aunque se encuentran en prisión, capos continúan operando y generando alianzas desde el interior.
11

SSPC defiende envío de capos a EU: "Siguen operando y armando alianzas desde prisión"

El Secretario de Marina informó que cuatro elementos han sido detenidos y dados de baja de la institución por huachicol fiscal
12

Marina revela que 4 elementos han sido detenidos y dados de baja por huachicol fiscal

Sheinbaum confirma que ya hay borrador de la Reforma Electoral
13

Ya hay borrador de la Reforma Electoral: CSP; Segob destaca "buen ánimo" de PT y PVEM

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México limitará el ingreso de aviones militares de Estados Unidos (EU), aunque sean para actividades de capacitación.
14

México limitará el ingreso de aviones militares de EU, aún si son de entrenamiento

Multas 2026
15

Multas de tránsito en Baja California: ¿Cuánto pagarás en 2026?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Gertz Manero
1

Gertz reaparece ante legisladores; avanza en Comisión su nombramiento como Embajador

Donald Trump llegó ayer a Davos, Suiza. Dijo que quería Groenlandia por razones de seguridad. Acusó a Dinamarca de no estar a la altura para defender el Ártico.
2

Trump va de la amenaza a la contradicción, mientras el mundo ve a un líder divagante

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, reconoció que, aunque se encuentran en prisión, capos continúan operando y generando alianzas desde el interior.
3

SSPC defiende envío de capos a EU: "Siguen operando y armando alianzas desde prisión"

La película Sinners rompió el récord de nominaciones a los premios Óscar, al ser incluida en 16 categorías. La premiación se realizará el próximo 15 de marzo.
4

Óscar 2026: Sinners rompe récord de nominaciones; aspira a ganar 16 premios

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se hará lo necesario para mantener vigente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
5

México trabajará para evitar ruptura del T-MEC pese a diferencias entre EU y Canadá

Viene una tormenta invernal peligrosa. Viene desde Canadá. Se extenderá por los dos tercios orientales de EU este fin de semana. También alcanzará a México.
6

Alerta. Una tormenta invernal inusual golpeará en casi todo EU, y en parte de México

El Secretario de Marina informó que cuatro elementos han sido detenidos y dados de baja de la institución por huachicol fiscal
7

Marina revela que 4 elementos han sido detenidos y dados de baja por huachicol fiscal

El ICE detuvo a un niño de cinco años y a su papá en un distrito escolar de Minnesota. Las imágenes han provocado indignación. Ahora recaudan miles para ellos.
8

El ICE atrapa a niño de 5 años y su papá. Recaudan miles para ellos ¬ FOTOS y VIDEOS

Sheinbaum confirma que ya hay borrador de la Reforma Electoral
9

Ya hay borrador de la Reforma Electoral: CSP; Segob destaca "buen ánimo" de PT y PVEM

Detienen a “El Bótox” por asesinato de Bernardo Bravo.
10

"El Bótox", presunto implicado en el asesinato de Bernardo Bravo, cae en Michoacán

La inflación se mantiene sobre la meta tras avance quincenal del INPC.
11

La inflación anual en México repuntó a 3.77% durante primera quincena de enero: Inegi

Un fuerte incendio se registró la mañana de este jueves en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México (CdMx), al interior de una fábrica de plásticos.
12

FOTOS y VIDEOS: Fábrica de plásticos se incendia en Xochimilco; evacúan a 50 personas