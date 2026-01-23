Una abuela recurre a la denuncia por VIDEO para, dijo, evitar que le roben su pensión

Maricela Rascón Salazar, de 71 años, denunció que su hija y su nieto quieren internarla en una clínica de salud mental para así poder apoderarse de su pensión y su seguro.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- “¡Yo no estoy loca!”, con estas palabras una mujer de la tercera edad solicitó desde finales de 2025 ayuda a la ciudadanía y a las autoridades del estado de Veracruz, porque, según su versión, su familia estaba buscando internarla en un hospital psiquiátrico para poder adueñarse de sus recursos económicos. Tras la viralización del clip, el nieto de la mujer negó las acusaciones de su abuela y sostuvo que es ella la “problemática”.

El pasado mes de noviembre, a través de un video difundido en redes sociales, una mujer de 71 años de edad, identificada como Maricela Rascón Salazar, denunció, que dos de sus familiares, su hija y su nieto, se pusieron de acuerdo para intentar internarla en un hospital de salud mental con el propósito de ambos puedan quedarse con el manejo total de sus recursos económicos.

Maricela Rascón acusó directamente de esta situación a su hija, a quien identificó como la profesora Elena de la Cruz Rascón, y a su nieto Carlos Ronaldo Aguirre Álvarez, quienes dijo, están intentando hacerla pasar por una persona con problemas mentales, sin embargo, ella negó tener un padecimiento y destacó que las autoridades le estaban realizando estudios para acreditar su salud mental.

“Soy Marisela Rascón Salazar, tengo 71 años y tengo problemas familiares con mi hija, la profesora Elena de la Cruz Rascón, y con mi nieto, el estudiante, licenciado, pedagógico y todo lo que él quiera, Carlos Ronaldo Aguirre Álvarez, que los dos se pusieron de acuerdo a quererme meter en un anexo o un psiquiátrico. Me andan buscando, me andan requiriendo”, dijo la señora.

“Yo no estoy loca, ni estoy drogada, ni tomada, ni nada por el estilo. Yo estoy en mis perfectas facultades mentales, me están haciendo estudios en la procuraduría para acreditar mi estado de salud, por lo tanto yo pido ayuda a todo aquel que quiera ayudarme, que me conozca y que me brinde la ayuda necesaria ante ellos, porque me quieren meter a un anexo o a un psiquiátrico y yo no necesito ni anexo, ni psiquiátrico, ellos quieren eso para manejar mis seguros y para manejar mi pensión”, añadió.

La señora Maricela afirmó que ella se hizo cargo de los gastos profesionales de su hija, señalando que el título profesional le “costó mucho”, pese a lo cual, dijo, está dispuesta a cederle la pensión que actualmente recibe con tal de que “la dejen vivir en paz”. En este sentido, aclaró que el apoyo económico del que es beneficiaria no es porque tenga alguna discapacidad, sino porque forma parte del programa federal de pensiones destinado a personas de 65 años y más.

La señora destacó que su hijo y su nieto se han dedicado a perseguirla “con los del anexo y con los del psiquiátrico” para poder internarla, por lo que suplicó que la dejen vivir en paz. Además, acusó a su nieto, Carlos Ronaldo Aguirre Álvarez, de ser una persona “problemática”, por lo que solicitó el apoyo de las personas que la conocen e incluso de la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, aunque no especificó en que parte de esa entidad se encuentra.

“Yo no tengo nada más que mis cosas que me he ganado durante mi vida, mis años ¿Por qué quieren ellos acabar conmigo?”, cuestionó la mujer y agregó: “Ella ostenta un título que me costó mucho, entonces, que me deje en paz ella y su hijo, de andarme siguiendo, de andarme buscando con los del anexo y con los del psiquiátrico para poderme encerrar, yo no estoy loca, necesito ayuda urgentemente”, expresó.

“La pensión que yo recibo no es de discapacidad, es de 65 años y más, en ningún momento me dieron pensión por discapacidad, por lo tanto, pido ayuda. Él es un hombre problemático, Carlos Ronaldo Aguirre Álvarez y la profesora Elena de la cruz Rascón, ante ellos pido la protección de la justicia, de la Gobernadora, de todo aquel que me quiera ayudar, por favor, ayúdenme”, dijo la señora Maricela para finalizar.

Tras la viralización del llamado de auxilio, el nieto de la señora Maricela Rascón concedió una entrevista a la Crónica Veracruz, en la que rechazó las acusaciones que su abuela hizo contra contra él y su madre, asegurando que, incluso, ambos temían por su vida, ya que, presuntamente, Maricela Rascón Salazar es una persona muy conflictiva.

Aguirre Álvarez mostró al medio veracruzano papeles que supuestamente demuestran que la casa en la que la señora Maricela Rascón residió por 10 años, es propiedad de su madre Elena de la Cruz Rascón, lapso tras el cual la abuelita decidió abandonar la vivienda. Asimismo, aseguró que no es su intención internar a su abuela ni despojarla de su pensión, como Rascón Salazar aseguró.

Carlos Ronaldo Aguirre Álvarez afirmó que su abuela es una persona muy conflictiva y que cuenta con el apoyo de “un dirigente sindical”, aunque no especificó de quién se trata ni los motivos que estarían detrás de las acusaciones de su abuela, las cuales, dijo, las han dañado de manera “irreversible”, tanto a él como a su madre. Además, anunció que ellos también demandarían a su abuela penalmente, aunque tampoco detalló los cargos que le imputarían a la abuelita.