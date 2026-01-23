La SSC alerta del regreso del fraude de “La Patrona” en 2026, ¿De qué se trata?

Esta modalidad de extorsión pone en riesgo a empleados domésticos, guardias de seguridad o personal de oficina mediante la suplantación de identidad.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- Las extorsiones y fraudes por internet son algunas de las amenazas que se reinventan constantemente con el desarrollo de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) y la clonación de datos personales en herramientas de edición.

Durante el primer mes del 2026, la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detectó la creación de nuevos fraudes telefónicos y el regreso de viejas técnicas de suplantación de identidad como el de “La Patrona” para acceder a datos personales, transferencias electrónicas u objetos valiosos.

“La Policía Cibernética alerta sobre la modalidad de fraude o Extorsión conocido como ‘La Patrona’, en el que los delincuentes se hacen pasar por los patrones o jefes de personas que laboran en casas, negocios o instituciones”, se explica en un comunicado de la SSC en sus redes sociales.

¿En qué consiste el fraude de “La Patrona”?

Esta modalidad de extorsión y engaño telefónico se dirige principalmente a empleados domésticos, guardias de seguridad o personal de oficina. Los delincuentes contactan a la víctima por una llamada, mensaje o correo electrónico fingiendo ser el dueño de la casa, un jefe de la empresa o incluso un abogado de confianza.

Para presionar a las víctimas, los ladrones utilizan un tono de angustia, asegurando que su patrón se encuentra en una situación legal crítica como un embargo, un accidente o una detención policial, y que requiere dinero o valores de forma inmediata para resolverlo.

Luego de convencer a la persona, la obligan a buscar dinero en efectivo, joyas, relojes o aparatos electrónicos y se le instruye para que los entregue a un supuesto mensajero que llegará al domicilio o que los deposite en una cuenta bancaria a través de tiendas de conveniencia.

El éxito de este fraude radica en la investigación previa tanto de la víctima como de su patrón o jefe para suplantar su identidad, situación que ahora es más sencilla gracias a las redes sociales y los avances en la Inteligencia Artificial (IA).

Cuatro formas de evitar el fraude de “La Patrona”

Aunque las técnicas de engaño son cada vez más creíbles es posible identificarlas si prácticas las siguientes recomendaciones de la SSC:

Mantén una comunicación constante y directa entre trabajadores y empleadores.

No compartas información personal ni datos de tu trabajo con desconocidos.

Si recibes una llamada sospechosa cuelga de inmediato y contacta a tu jefe, a un compañero o una persona de confianza para pedirle información directa.

No sigas instrucciones sin verificar directamente con la persona involucrada.

Desconfía de llamadas o mensajes que pidan apoyo económico urgente.

La SSC menciona que para combatir las extorsiones y fraudes no sólo es necesario seguir los hábitos de seguridad, sino también denunciar la actividad sospechosa o el intento de robo a través de sus canales oficiales como su número telefónico con atención las 24 horas del día 55 5242 5100 extensión 5086 o enviar un correo electrónico a [email protected].

Debido al incremento de los fraudes en los últimos meses, la SSC ha realizado operativos de prevención en distintas colonias de la capital en la que se informa a la población de las técnicas de robo mediante trípticos informativos.

“Como parte de esta estrategia, la SSC implementó un despliegue de 500 policías, quienes realizan acciones casa por casa para entregar trípticos con información preventiva, reforzar la presencia policial y orientar tanto a residentes como a trabajadoras y trabajadores del hogar sobre cómo actuar ante estas situaciones”, se lee en un comunicado de la SSC del 4 de diciembre de 2025.

