Gertz reaparece ante legisladores; avanza en Comisión su nombramiento como Embajador

De ser aprobado el dictamen, el exfiscal rendirá protesta del cargo ante el pleno, en la sesión del lunes 26 de enero.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- La Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso ratificó este jueves, con 10 votos a favor y una una abstención, el nombramiento de Alejandro Gertz Manero, exfiscal General de la República, como Embajador de México en el Reino Unido.

Previo a su comparecencia, Gertz Manero tuvo una reunión privada con Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, y con la Senadora Verónica Noemí Camino.

De ser aprobado el dictamen por el pleno de la Comisión Permanente, Alejandro Gertz rendirá protesta del cargo en la sesión del lunes 26 de enero.