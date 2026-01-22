Trump demanda a JP Morgan Chase y su director general por 5 mil millones de dólares

Redacción/SinEmbargo

22/01/2026 - 4:15 pm

El Presidente de EU, Donald Trump, demandó este jueves al banco JP Morgan Chase (JPMC) y a su director general, Jamie Dimon, por cinco mil millones de dólares.

El republicano reveló que la institución bancaria cerró abruptamente varias de sus cuentas en 2021 con sólo 60 días de preaviso sin explicación alguna. 

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó este jueves al banco JP Morgan Chase (JPMC) y a su director general, Jamie Dimon, por cinco mil millones de dólares por dejar de brindarle servicios bancarios a él y a sus empresas por supuestas motivaciones políticas.

El republicano emprendió esta acción judicial alegando razones políticas contra su persona al concluir su primer mandato al frente de la Casa Blanca en enero de 2021, y acusó a la institución financiera de difamación comercial y de incumplimiento en el deber implícito de buena fe y trato justo.

"Los demandantes confían en que la decisión unilateral de JPMC fue resultado de motivaciones políticas y sociales, y de la creencia infundada y progresista de JPMC de que necesitaba distanciarse del Presidente Trump y sus opiniones políticas conservadoras", argumenta la demanda recogida por la cadena de noticias CNBC.

El Presidente de EU, Donald Trump, demandó este jueves al banco JP Morgan Chase (JPMC) y a su director general, Jamie Dimon, por cinco mil millones de dólares.
La querella que presentó el mandatario será por cinco mil millones de dólares. Foto: Truth Social @realDonaldTrump​

JP Morgan habría cerrado cuentas de Trump en 2021

La querella, presentada en el tribunal del condado de Miami-Dade, Florida, alega que el banco cerró abruptamente varias cuentas en febrero de 2021 con sólo 60 días de preaviso y sin explicación alguna.

El mandatario afirmó que, al hacerlo, Dimon y su empresa lo privaron a él y a sus empresas de millones de dólares, interrumpieron sus operaciones y los obligaron a abrir de manera urgente cuentas bancarias en otras compañías.

De acuerdo con lo expuesto por el alegato judicial del republicano, el Presidente buscó resolver personalmente sus situación con Jamie Dimon sin éxito, ya que el director general dejó de prestarle seguimiento al caso, además de haberlo incluido en una "lista negra" para evitar que en el futuro pudiera acceder a los servicios financieros de JPMC.

“JPMC desbancarizó (a Trump y sus empresas) porque creyó que la corriente política del momento favorecía hacerlo”, alega la demanda.

Trump amenazó con demandar a JPMC la semana pasada en un momento de tensión entre la Casa Blanca y Wall Street. El Presidente afirmó que quería limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito al 10 por ciento para ayudar a reducir los costos para los consumidores, a lo que representantes bancarios de esta institución se oponen.

