Preinscripciones SEP en CdMx: ¿Quiénes deben registrarse en febrero de 2026?

Omar López

23/01/2026 - 9:17 am

educación básica de la SEP.

La preinscripción a escuelas públicas de educación básica se realiza por orden alfabético durante los primeros meses del año.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- Desde el pasado 13 de enero comenzó el proceso de preinscripción del ciclo escolar 2026- 2027 para los alumnos de preescolar y primer grado de primaria y secundaria, en el cuál debes seleccionar la escuela más cercana a tu domicilio en la plataforma de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

Este trámite es indispensable para avanzar en las inscripciones de agosto de 2026, ya que si no lo haces, el alumno solo podrá ingresar a escuelas con lugares disponibles, las cuáles no siempre se encuentran cerca de donde viven. Además, este registro es importante para acceder a programas sociales como Mi Beca para Empezar y Beca Rita Cetina.

La fecha de preinscripción en la plataforma se determina por el orden alfabético de la primera letra del alumno, por lo que algunos interesados tendrán que esperar hasta febrero para registrarse.

¿Quiénes deben registrarse en febrero?

Calendario Preinscripción SEP.
Si no te registraste en la fecha correspondiente puedes hacerlo en los días posteriores antes del 27 de febrero. Foto: GobMx.

De acuerdo con el calendario de la AEFCM, en febrero deben registrarse los alumnos con las siguientes letras al inicio de su apellido:

  • L: del 3 al de febrero
  • M: 6, 9 y 19 de febrero
  • N, Ñ, O, P: del 11 al 13 de febrero
  • Q, R, S, T: del 16 al 20 de febrero
  • U, V, W, X, Y y Z del 23 al 27 de febrero

En caso de no haber realizado el registro de preinscripción en el día sugerido conforme a la letra inicial del primer apellido, se podrá realizar cualquier otro día hasta el 27 de febrero .

De no hacer el registro en alguna de las fechas señaladas, la AEFCM recomienda estar atentos a una nueva convocatoria para el periodo extemporáneo, conforme a los lugares que queden disponibles (con excepción de CAM).

Requisitos y consideraciones del registro

Beca Rita Cetina: ¿Cuánto dinero recibirán alumnos de preescolar y primaria?
La preinscripción es indispensable para el registro de agosto de 2026. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro

La convocatoria establece los siguientes criterios para cada nivel educativo:

2do y 3er año de preescolar

  • Tener 4 años cumplidos para 2º y 5 años cumplidos para 3º, en ambos casos, entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026.
  • CURP (Clave Única de Registro de Población).
  • Contar con los datos de las tres opciones de escuelas de su preferencia.
  • Dos direcciones de correo electrónico personal de la madre, padre o tutor con quienes se establecerá comunicación.
  • Un número telefónico vigente.

1ero de primaria (General y CAM)

  • Tener 6 años cumplidos entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026).
    CURP.
  • Contar con los datos de las tres opciones de escuelas de su preferencia.
  • Dos direcciones de correo electrónico personal de la madre, padre o tutor con quienes se establecerá comunicación.
  • Un número telefónico vigente.

1ero de secundaria

  • Para secundaria general o técnica, tener menos de 15 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.
  • Para telesecundaria y CAM, contar con menos de 16 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.
  • CURP.
  • Dos direcciones de correo electrónico personal de la madre, padre o tutor con quien se establecerá comunicación.
  • Un número telefónico vigente.

En el proceso de preinscripción a secundaria se toman en cuenta las siguientes consideraciones en dos etapas.

Primera etapa: el quince por ciento de los espacios disponibles de acuerdo con el promedio obtenido en el certificado de educación primaria.

Segunda etapa: se asignará el ochenta y cinco por ciento de los espacios disponibles considerando si el estudiante tiene hermana(o) inscrita(o) en primer o segundo grado en la escuela solicitada como primera opción, domicilio registrado en la solicitud, y la edad del estudiante.

