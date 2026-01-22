Religiosos, sindicatos y empresarios llaman a “día de boicot” en Minnesota contra ICE

Redacción/SinEmbargo

22/01/2026 - 5:09 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El ICE tiene 170 mil millones de dólares. Más que el presupuesto militar ruso en 2025

VIDEO ¬ Springsteen acusa que ICE usa "tácticas de la Gestapo"; dedica canción a Good

Abusos del ICE alcanzan a nativos americanos: tribus denuncian detenciones racistas

La sociedad civil ha llamado a unirse al boicot para pedir la salida de los agentes de migración del estado y una investigación en su contra por violaciones a los derechos humanos y constitucionales.

–Con información de agencias

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).– Sindicatos, líderes religiosos, organizaciones comunitarias y empresas chicas y grandes han decidido lanzarse a la huelga general estatal mañana, en Minnesota. Es la primera ciudad que se lanza específicamente contra la agresiva campaña de Donald Trump contra los migrantes de manera organizada, pero además es una protesta por la ejecución de una observadora legal del ICE, Renee Good, por parte del agente Jonathan Ross.

La sociedad civil en Minnesota ha decidido organizarse por su cuenta porque las fuerzas progresistas formales de Estados Unidos, dentro del Partido Demócrata, gritan mucho y hace poco.

“ICE Fuera de Minnesota: Día de la Verdad y la Libertad" es su lema. Pide a los habitantes de Minnesota que se abstengan de trabajar (excepto servicios esenciales), ir a la escuela y hacer compras. Es un boicot, una marcha y una manifestación pacífica que comenzará en el centro de Minneapolis a las 2 de la tarde de este viernes 23 de enero.

“Como lo hicieron los trabajadores de Minnesota en la primavera de 2024, la jornada de acción unirá a personas de todos los sectores y posiciones para exigir y lograr la liberación. Esta vez, no se trata de las malas políticas de los patrones, sino de los matones paramilitares que el régimen ha enviado a las Ciudades Gemelas, quienes atacan especialmente a las comunidades somalí, latina y hmong. La Federación Laboral Regional de Minneapolis, la AFL-CIO de Minnesota y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios se encuentran entre las más de 50 organizaciones que apoyan el día de acción”, cuenta hoy Whitney Curry Wimbish en un texto publicado hoy en The American Prospect.

Los huelguistas tienen varias demandas, dice: “El ICE debe abandonar Minnesota de inmediato; el agente que mató a Renee Good debe rendir cuentas ante la justicia; no se deben asignar fondos federales adicionales al ICE en el próximo presupuesto del Congreso; se debe investigar al ICE por violaciones a los derechos humanos y constitucionales; y las empresas de Minnesota y del país deben convertirse en ‘empresas amparadas por la Cuarta Enmienda’, interrumpiendo así sus relaciones económicas con el ICE y negándole la entrada o el uso de sus propiedades como bases de operaciones”.

Hoy, Mother Jones Daily, otro medio progresista de Estados Unidos, detalla cómo el Partido Demócrata vive en otra realidad. Los manifestantes quieren borrar al ICE de Estados Unidos. Los demócratas no tienen esa contundencia y apenas se atreven a contrariar a Donald Trump.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo ayer que rechazaría un proyecto de ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional por el resto del año fiscal, debido a preocupaciones de que no frenaría suficientemente las operaciones de Inmigración y Control de Aduanas. El anuncio se produjo en una reunión a puertas cerradas con miembros del grupo parlamentario demócrata, luego de la continua violencia de ICE en Minnesota como parte de la Operación Metro Surge.

“Hemos escuchado a nuestros miembros denunciar abiertamente que el ICE no está haciendo lo suficiente, que estas reformas no están logrando lo suficiente. Esta anarquía tiene que terminar”, declaró a la prensa el presidente del bloque demócrata, Pete Aguilar, un demócrata por California. “Sólo hacen esto porque pueden. Sólo lo hacen porque el Presidente de Estados Unidos [Donald Trump] quiere usarlos para aterrorizar a las comunidades, para aterrorizar a los ciudadanos estadounidenses”, dijo.

Pero la realidad es otra. Eso dicen en público mientras, dice hoy NBC News, los mismos líderes demócratas se niegan a una votación contundente en contra del ICE. Se deja la puerta abierta para que los legisladores demócratas, muchos de los cuales enfrentan elecciones reñidas este año, voten a favor del proyecto de ley de asignaciones. El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes publicó el martes el proyecto de ley de financiación del DHS junto con otros tres proyectos de ley de asignación de fondos para los departamentos de Defensa, Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Educación, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, y otras agencias relacionadas. Estos tres proyectos de ley se agrupan en una sola votación, mientras que el proyecto de ley del DHS se somete a votación por separado.

El proyecto de ley mantiene el financiamiento del ICE, en 10 mil millones de dólares. Aun así, incluye algunas restricciones, como la asignación de 20 millones de dólares del presupuesto a cámaras corporales para los agentes del ICE y la CBP, y la reducción de 115 millones de dólares de las operaciones de control y deportación del ICE. También recorta la financiación de la Patrulla Fronteriza en 1.8 mil millones de dólares y destina 20 millones de dólares a la supervisión obligatoria e independiente de los centros de detención.

Migrantes vulnerables

Otro medio progresista, Popular Information, denuncia hoy que durante la segunda administración de Trump, la población de migrantes retenidos en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se ha disparado: de menos de 40 mil en enero de 2025 a más de 73 mil en la actualidad. Según la ley, el ICE está obligado a brindar la atención médica necesaria a esta población, pero si bien emplea a parte de su propio personal médico, a menudo recurre a proveedores externos. El Centro de Detención Federal de Buffalo, por ejemplo, alberga a más de 500 detenidos y no cuenta con médicos ni dentistas en su plantilla.

Sin embargo, agrega, el ICE no ha pagado a ningún proveedor externo por la atención médica de los detenidos desde el 3 de octubre de 2025. La semana pasada, el ICE publicó un aviso en un sitio web gubernamental poco conocido anunciando que no comenzará a procesar dichas solicitudes hasta al menos el 30 de abril. Hasta entonces, se ha instruido a los proveedores médicos a “retener todas las solicitudes presentadas”.

Esto significa que el ICE ya dejó de pagar a proveedores de servicios de salud para los migrantes.

Popular Information denuncia que en 2025, 32 personas murieron bajo custodia del ICE. Esta cifra fue la más alta en más de dos décadas y empató con el mayor número de muertes entre la población detenida por esa fuerza en la historia. El año 2026 apenas ha comenzado, y ya se perfila para ser mucho peor. En tan sólo 21 días, al menos seis personas han muerto bajo custodia del ICE.

El año pasado, agrega Popular Information, ICE no tuvo seis muertes bajo custodia hasta el 25 de abril. Las primeras tendencias ponen a ICE en camino de 120 muertes bajo custodia en 2026. Varias de las muertes, según familiares y defensores, están relacionadas con atención médica deficiente.

Popular Information dio a conocer el lunes que el ICE dejó de pagar el tratamiento médico externo para los detenidos el 3 de octubre de 2025. Como resultado, según una fuente de la administración, numerosos detenidos están siendo rechazados por los proveedores o se les niega el acceso a la atención médica.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El magisterio como botín político

"El efecto acumulado es consistente: un magisterio subordinado a una organización que administra carreras como instrumento de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Fracaso

"¿Qué hará el narcisista para curarse de su derrota al intentar apropiarse de Groenlandia, y ante las...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

¡Proteger nuestra soberanía, ya!

"El actual régimen de "aguas internacionales" bajo el cual se encuentra el Golfo de California no garantiza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada colectiva contra la trata

"De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 10 años más de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

+ Sección

Galileo

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

Una amplia investigación plantea nuevas preguntas sobre si diversificar el ejercicio podría desempeñar un papel relevante la salud a largo plazo.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El ICE detuvo a un niño de cinco años y a su papá en un distrito escolar de Minnesota. Las imágenes han provocado indignación. Ahora recaudan miles para ellos.
1

El ICE atrapa a niño de 5 años y su papá. Recaudan miles para ellos ¬ FOTOS y VIDEOS

Curp Biométrica 2026
2

CURP biométrica en la Zona Metropolitana de Monterrey: dónde y cómo tramitarla

El Presidente de EU, Donald Trump, demandó este jueves al banco JP Morgan Chase (JPMC) y a su director general, Jamie Dimon, por cinco mil millones de dólares.
3

Trump demanda a JP Morgan Chase y su director general por 5 mil millones de dólares

Viene una tormenta invernal peligrosa. Viene desde Canadá. Se extenderá por los dos tercios orientales de EU este fin de semana. También alcanzará a México.
4

Alerta. Una tormenta invernal inusual golpeará en casi todo EU, y en parte de México

Donald Trump llegó ayer a Davos, Suiza. Dijo que quería Groenlandia por razones de seguridad. Acusó a Dinamarca de no estar a la altura para defender el Ártico.
5

Trump va de la amenaza a la contradicción, mientras el mundo ve a un líder divagante

Empresario cae por fraude en Aguascalientes
6

Eugenio Maiz, propietario de Next Energy, es detenido por fraude en Aguascalientes

Hoy No Circula Jueves
7

¿Doble Hoy No Circula este jueves 22 de enero? Así aplicará en CDMX y Edomex

Hoy No Circula
8

¿Hay doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex? así aplicará este viernes 23 de enero

9

Pistolero de candidato del PVEM en Veracruz patea y amenaza, armado, a ciudadanos (VIDEO)

La película Sinners rompió el récord de nominaciones a los premios Óscar, al ser incluida en 16 categorías. La premiación se realizará el próximo 15 de marzo.
10

Óscar 2026: Sinners rompe récord de nominaciones; aspira a ganar 16 premios

11

PODEROSOS ¬ La corrupción y los cacicazgos contagian y enferman a las universidades

La caída de Trump se acelera mientras el mundo se pregunta cómo EU perdió el juicio
12

La caída de Trump se acelera mientras el mundo se pregunta cómo EU perdió el juicio

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México limitará el ingreso de aviones militares de Estados Unidos (EU), aunque sean para actividades de capacitación.
13

México limitará el ingreso de aviones militares de EU, aún si son de entrenamiento

La Fiscalía General de Justicia de CdMx concluyó que la conducta de una mujer que hirió de muerte a su esposo en la Alcaldía Coyoacán fue en legítima defensa.
14

Fiscalía de CdMx acredita legítima defensa de mujer que mató a su esposo en Coyoacán

El empresario Ricardo Salinas Pliego tendrá que realizar el pago de los impuestos que debe al SAT en esta semana, de acuerdo con los plazos del Código Fiscal.
15

Salinas Pliego tiene 5 días para pagar 51 mil millones si quiere 39% de descuento

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Religiosos, sindicatos y empresarios llaman a “día de boicot” en Minnesota contra ICE
1

Religiosos, sindicatos y empresarios llaman a “día de boicot” en Minnesota contra ICE

El Presidente de EU, Donald Trump, demandó este jueves al banco JP Morgan Chase (JPMC) y a su director general, Jamie Dimon, por cinco mil millones de dólares.
2

Trump demanda a JP Morgan Chase y su director general por 5 mil millones de dólares

Gertz Manero
3

Gertz reaparece ante legisladores; avanza en Comisión su nombramiento como Embajador

Donald Trump llegó ayer a Davos, Suiza. Dijo que quería Groenlandia por razones de seguridad. Acusó a Dinamarca de no estar a la altura para defender el Ártico.
4

Trump va de la amenaza a la contradicción, mientras el mundo ve a un líder divagante

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, reconoció que, aunque se encuentran en prisión, capos continúan operando y generando alianzas desde el interior.
5

SSPC defiende envío de capos a EU: "Siguen operando y armando alianzas desde prisión"

La película Sinners rompió el récord de nominaciones a los premios Óscar, al ser incluida en 16 categorías. La premiación se realizará el próximo 15 de marzo.
6

Óscar 2026: Sinners rompe récord de nominaciones; aspira a ganar 16 premios

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se hará lo necesario para mantener vigente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
7

México trabajará para evitar ruptura del T-MEC pese a diferencias entre EU y Canadá

Viene una tormenta invernal peligrosa. Viene desde Canadá. Se extenderá por los dos tercios orientales de EU este fin de semana. También alcanzará a México.
8

Alerta. Una tormenta invernal inusual golpeará en casi todo EU, y en parte de México

A la fecha, cuatro elementos de la Secretaría de Marina (Semar) han sido detenidos y dados de baja por huachicol fiscal, reveló el titular de la dependencia.
9

Marina revela que 4 elementos han sido detenidos y dados de baja por huachicol fiscal

El ICE detuvo a un niño de cinco años y a su papá en un distrito escolar de Minnesota. Las imágenes han provocado indignación. Ahora recaudan miles para ellos.
10

El ICE atrapa a niño de 5 años y su papá. Recaudan miles para ellos ¬ FOTOS y VIDEOS

Desde Puebla, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ya existe un borrador de la Reforma Electoral. La iniciativa sería enviada al Congreso en febrero.
11

Ya hay borrador de la Reforma Electoral: CSP; Segob destaca "buen ánimo" de PT y PVEM

Detienen a “El Bótox” por asesinato de Bernardo Bravo.
12

"El Bótox", presunto implicado en el asesinato de Bernardo Bravo, cae en Michoacán