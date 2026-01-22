Religiosos, sindicatos y empresarios llaman a “día de boicot” en Minnesota contra ICE

La sociedad civil ha llamado a unirse al boicot para pedir la salida de los agentes de migración del estado y una investigación en su contra por violaciones a los derechos humanos y constitucionales.

–Con información de agencias

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).– Sindicatos, líderes religiosos, organizaciones comunitarias y empresas chicas y grandes han decidido lanzarse a la huelga general estatal mañana, en Minnesota. Es la primera ciudad que se lanza específicamente contra la agresiva campaña de Donald Trump contra los migrantes de manera organizada, pero además es una protesta por la ejecución de una observadora legal del ICE, Renee Good, por parte del agente Jonathan Ross.

La sociedad civil en Minnesota ha decidido organizarse por su cuenta porque las fuerzas progresistas formales de Estados Unidos, dentro del Partido Demócrata, gritan mucho y hace poco.

“ICE Fuera de Minnesota: Día de la Verdad y la Libertad" es su lema. Pide a los habitantes de Minnesota que se abstengan de trabajar (excepto servicios esenciales), ir a la escuela y hacer compras. Es un boicot, una marcha y una manifestación pacífica que comenzará en el centro de Minneapolis a las 2 de la tarde de este viernes 23 de enero.

“Como lo hicieron los trabajadores de Minnesota en la primavera de 2024, la jornada de acción unirá a personas de todos los sectores y posiciones para exigir y lograr la liberación. Esta vez, no se trata de las malas políticas de los patrones, sino de los matones paramilitares que el régimen ha enviado a las Ciudades Gemelas, quienes atacan especialmente a las comunidades somalí, latina y hmong. La Federación Laboral Regional de Minneapolis, la AFL-CIO de Minnesota y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios se encuentran entre las más de 50 organizaciones que apoyan el día de acción”, cuenta hoy Whitney Curry Wimbish en un texto publicado hoy en The American Prospect.

Hmongtown Marketplace in St. Paul says ICE OUT OF MINNESOTA! No work, no school, no shopping on Friday, January 23! pic.twitter.com/gjPCvEJHNY — Party for Socialism and Liberation (@pslnational) January 21, 2026

Los huelguistas tienen varias demandas, dice: “El ICE debe abandonar Minnesota de inmediato; el agente que mató a Renee Good debe rendir cuentas ante la justicia; no se deben asignar fondos federales adicionales al ICE en el próximo presupuesto del Congreso; se debe investigar al ICE por violaciones a los derechos humanos y constitucionales; y las empresas de Minnesota y del país deben convertirse en ‘empresas amparadas por la Cuarta Enmienda’, interrumpiendo así sus relaciones económicas con el ICE y negándole la entrada o el uso de sus propiedades como bases de operaciones”.

Hoy, Mother Jones Daily, otro medio progresista de Estados Unidos, detalla cómo el Partido Demócrata vive en otra realidad. Los manifestantes quieren borrar al ICE de Estados Unidos. Los demócratas no tienen esa contundencia y apenas se atreven a contrariar a Donald Trump.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo ayer que rechazaría un proyecto de ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional por el resto del año fiscal, debido a preocupaciones de que no frenaría suficientemente las operaciones de Inmigración y Control de Aduanas. El anuncio se produjo en una reunión a puertas cerradas con miembros del grupo parlamentario demócrata, luego de la continua violencia de ICE en Minnesota como parte de la Operación Metro Surge.

No work.

No school.

No shopping. Together, we will stand strong in nonviolent resistance, and we WILL hold ICE accountable. Learn more about this Friday’s ICE Out of Minnesota Day of Truth & Freedom here: https://t.co/YlRSYiOny8 pic.twitter.com/xo1PJiwO02 — Pramila Jayapal (@PramilaJayapal) January 22, 2026

“Hemos escuchado a nuestros miembros denunciar abiertamente que el ICE no está haciendo lo suficiente, que estas reformas no están logrando lo suficiente. Esta anarquía tiene que terminar”, declaró a la prensa el presidente del bloque demócrata, Pete Aguilar, un demócrata por California. “Sólo hacen esto porque pueden. Sólo lo hacen porque el Presidente de Estados Unidos [Donald Trump] quiere usarlos para aterrorizar a las comunidades, para aterrorizar a los ciudadanos estadounidenses”, dijo.

Pero la realidad es otra. Eso dicen en público mientras, dice hoy NBC News, los mismos líderes demócratas se niegan a una votación contundente en contra del ICE. Se deja la puerta abierta para que los legisladores demócratas, muchos de los cuales enfrentan elecciones reñidas este año, voten a favor del proyecto de ley de asignaciones. El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes publicó el martes el proyecto de ley de financiación del DHS junto con otros tres proyectos de ley de asignación de fondos para los departamentos de Defensa, Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Educación, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, y otras agencias relacionadas. Estos tres proyectos de ley se agrupan en una sola votación, mientras que el proyecto de ley del DHS se somete a votación por separado.

El proyecto de ley mantiene el financiamiento del ICE, en 10 mil millones de dólares. Aun así, incluye algunas restricciones, como la asignación de 20 millones de dólares del presupuesto a cámaras corporales para los agentes del ICE y la CBP, y la reducción de 115 millones de dólares de las operaciones de control y deportación del ICE. También recorta la financiación de la Patrulla Fronteriza en 1.8 mil millones de dólares y destina 20 millones de dólares a la supervisión obligatoria e independiente de los centros de detención.

Migrantes vulnerables

Otro medio progresista, Popular Information, denuncia hoy que durante la segunda administración de Trump, la población de migrantes retenidos en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se ha disparado: de menos de 40 mil en enero de 2025 a más de 73 mil en la actualidad. Según la ley, el ICE está obligado a brindar la atención médica necesaria a esta población, pero si bien emplea a parte de su propio personal médico, a menudo recurre a proveedores externos. El Centro de Detención Federal de Buffalo, por ejemplo, alberga a más de 500 detenidos y no cuenta con médicos ni dentistas en su plantilla.

Sin embargo, agrega, el ICE no ha pagado a ningún proveedor externo por la atención médica de los detenidos desde el 3 de octubre de 2025. La semana pasada, el ICE publicó un aviso en un sitio web gubernamental poco conocido anunciando que no comenzará a procesar dichas solicitudes hasta al menos el 30 de abril. Hasta entonces, se ha instruido a los proveedores médicos a “retener todas las solicitudes presentadas”.

Esto significa que el ICE ya dejó de pagar a proveedores de servicios de salud para los migrantes.

Popular Information denuncia que en 2025, 32 personas murieron bajo custodia del ICE. Esta cifra fue la más alta en más de dos décadas y empató con el mayor número de muertes entre la población detenida por esa fuerza en la historia. El año 2026 apenas ha comenzado, y ya se perfila para ser mucho peor. En tan sólo 21 días, al menos seis personas han muerto bajo custodia del ICE.

El año pasado, agrega Popular Information, ICE no tuvo seis muertes bajo custodia hasta el 25 de abril. Las primeras tendencias ponen a ICE en camino de 120 muertes bajo custodia en 2026. Varias de las muertes, según familiares y defensores, están relacionadas con atención médica deficiente.

Popular Information dio a conocer el lunes que el ICE dejó de pagar el tratamiento médico externo para los detenidos el 3 de octubre de 2025. Como resultado, según una fuente de la administración, numerosos detenidos están siendo rechazados por los proveedores o se les niega el acceso a la atención médica.