VIDEO: FGJ-Edomex suspende a 10 policías por extorsión en Tecamac tras denuncia viral

Un coordinador regional, tres jefes de grupo y seis agentes investigadores fueron removidos de sus funciones por presuntos actos ilícitos.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-Edomex) informó este jueves que suspendió a 10 elementos de la Policía de Investigación luego de que en redes sociales se hiciera viral el video de presuntos actos de extorsión de dichos agentes en el municipio de Tecamac.

"La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio intervención a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, la cual dio inicio a investigación de oficio en torno a presuntos actos extorsivos y otras conductas supuestamente cometidas por integrantes de esta institución que habrían tenido lugar en la región de Tecámac y áreas aledañas", explicó la institución en un comunicado.

En la grabación, captada por un ciudadano, se observa a un grupo de personas que presuntamente pertenecen a la Policía Ministerial del Estado de México rodeando a un hombre e intentando intimidarlo.

Durante el momento de tensión, uno de los oficiales lanza un manotazo para arrebatarle el teléfono celular, mientras la víctima logra levantar el dispositivo y grita que están intentando robárselo, a lo que los efectivos reaccionan con burlas. Incluso se escucha a uno de ellos diciendo "yo soy la autoridad".

Hombre capta en video extorsión de ministeriales en Edomex y lo amenazan: "Somos la autoridad" Pasar o vivir en el Estado de México gobernado por @delfinagomeza es intentar sobrevivir a los corruptos ministeriales de la @FiscaliaEdomex y a policías de la @SS_Edomex El hombre… pic.twitter.com/0jBHTQh9ZS — José Díaz (@JJDiazMachuca) January 21, 2026

De acuerdo con la fiscalía mexiquense, un coordinador regional, tres jefes de grupo y seis agentes investigadores adscritos a la Fiscalía Regional de Tecámac, fueron removidos de sus funciones y concentrados en las oficinas centrales.

La FGJ-Edomex subrayó que la medida se mantendrá "en tanto se determina la existencia de las conductas señaladas y, si en efecto, hubo intervención de elementos de esta Institución en la comisión de algún ilícito".

"Se continúa con los actos de investigación para identificar la probable intervención de estos u otros servidores públicos, así como personas ajenas a esta Fiscalía, en las conductas referidas", sostuvo la FGJ-Edomex.

¿Cómo denunciar actos de extorsión?

La institución invitó a la ciudadanía para que, en caso de ser víctima o testigo de conductas ilícitas por parte de elementos de la Fiscalía mexiquense, los denuncie a través del correo electrónico [email protected]

También puso a disposición el número telefónico 800 702 8770 para remitir denuncias, o bien en la aplicación FGJEdomex, disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android.

#FiscalíaEdoméxInforma. En torno a hechos difundidos en redes sociales y medios de comunicación de posibles actos de extorsión, abuso de autoridad u otros delitos, presuntamente cometidos por integrantes de esta institución, se dio inició a investigación de oficio en relación… pic.twitter.com/vGAEuchgDk — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 22, 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reiteró que las acciones de sus servidores públicos deben realizarse en apego al marco constitucional y legal vigente, siempre con respeto a los derechos humanos.