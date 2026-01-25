Cuáles son los días feriados de febrero 2026 en México y cómo te los deben pagar

En el segundo mes del año hay varias fechas conmemorativas y una es considerada por la Ley Federal del Trabajo como día de descanso.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- Los días festivos y conmemorativos son fechas específicas designadas en calendarios oficiales o culturales para celebrar, recordar o reflexionar sobre acontecimientos históricos, religiosos, sociales o culturales.

Por su parte, “los días feriados” tienen carácter oficial respaldado por los artículos 74 y 75 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) como fechas de descanso obligatorio para los trabajadores, o por su parte una compensación económica por sus servicios prestados durante esa jornada.

Febrero es uno de los meses con más festividades y conmemoraciones en México tanto de carácter oficial como religioso, entre los más importantes está el día 2 considerado como feriado para formar el primer puente del 2026.

¿Por qué se descansa el 2 de febrero?

Si bien la LFT determina al 5 de febrero como día feriado para conmemorar la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, en su artículo 74 también se menciona que este día se traslada al primer lunes de febrero para crear un fin de semana largo (puente) y fomentar el descanso de los trabajadores.

Por su parte, el artículo 75 de la LFT detalla que los empleados que trabajen en esta fecha deberán recibir el doble o el triple de su salario, según sea el caso.

“Tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado (...) Además, si un día de descanso obligatorio cae en domingo, la persona empleadora deberá cubrir a la persona trabajadora el pago de la prima dominical señalado en el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo. Así, las personas trabajadoras recibirán el triple del salario, por laborar en día de descanso obligatorio, más la prima dominical”, indica la LFT.

Debido a que el día feriado se mueve al 2 de febrero, durante el día 5 se realizan ceremonias oficiales y actos conmemorativos en instituciones gubernamentales, escuelas, plazas públicas y edificios históricos. Se iza la bandera nacional con honores a la Bandera (marcha, toques de corneta y discursos).

Celebraciones importantes en febrero

Además del Día de la Constitución, en este mes hay otras celebraciones importantes que no se consideran como días feriados. Entre ellas destacan las siguientes:

Día de la Candelaria (2 de febrero): Es una tradición religiosa y cultural muy arraigada. Se celebra la presentación de Jesús en el templo (40 días después de Navidad). La costumbre principal es que quien sacó al Niño Dios en la Rosca de Reyes del 6 de enero invita tamales y atole a la familia o amigos. Muchas personas visten al Niño Dios con ropa nueva y lo llevan a la iglesia para la bendición.

San Valentín o Día del Amor y la Amistad (14 de febrero): Es una de las celebraciones comerciales y sociales más grandes del mes. Aunque no es feriado oficial, en México se festeja mucho con: cenas románticas, regalos, flores, chocolates, tarjetas y salidas en pareja o con amigos. Las tiendas, restaurantes y redes sociales se llenan de esta fecha.

Miércoles de ceniza (18 de febrero): En esta fecha los católicos acuden a los templos para que se les imponga una cruz de ceniza en la frente como símbolo de penitencia. En México, también marca el inicio de la temporada donde aumenta el consumo de pescados y mariscos.

Día de la Bandera (24 de febrero): Conmemora el izamiento de la bandera tricolor en 1821. En este día hay ceremonias cívicas en escuelas, gobierno y plazas públicas con honores, desfiles y eventos patrióticos.