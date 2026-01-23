Tormenta invernal y frente frío pegarán a la CdMx; PC activa alerta en 5 alcaldías

Ambos fenómenos provocarán un importante descenso de las temperaturas que se prolongará hasta el próximo martes en todo el país.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CdMx) activó este jueves una Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana del viernes 23 de enero en cinco alcaldías.

La dependencia capitalina alertó que la temperatura descenderá entre los cuatro y los seis grados centígrados en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

La institución indicó que el descenso térmico se presentará entre las 01:00 y las 08:00 horas del viernes, por lo que recomendó a las y los capitalinos seguir las siguientes recomendaciones:

Abrigar adecuadamente nariz y boca.

Resguardar a mascotas y evitar dejarlas a la intemperie.

Evitar los cambios bruscos de temperatura.

Beber abundante agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana para mantenerse caliente.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 23/01/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl. Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/ls0s3ZBKIB — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 22, 2026

PC alerta por fuertes rachas de viento

La SGIRPC activó también la Alerta Amarilla por vientos fuertes para la tarde de este día en las alcaldías Milpa Alta, Álvaro Obregón, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Xochimilco.

El organismo señaló que estas rachas de viento alcanzarán velocidades de entre 50 a 59 kilómetros por hora (km/h).

La dependencia advirtió a la ciudadanía de los peligros asociados con este fenómeno entre los que se encuentran los siguientes:

Caída de ramas, árboles y lonas.

Objetos caídos en caminos y carreteras.

Daños a inmobiliario urbano o de la vivienda.

Asimismo, sugirió el guardado o retiro de objetos que puedan caer; no subir a andamios, azoteas o cornisas; y la utilización de cubrebocas para evitar accidentes o enfermedades.

Tercera tormenta invernal y frente frío 30 provocarán heladas

A la víspera, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que la tercera tormenta invernal y el frente frío número 30 provocará un importante descenso en la temperatura sobre regiones del noreste, oriente y sureste del país, así como en la Península de Yucatán hasta el próximo martes.

“La masa de aire ártico que impulsará al frente frío número 30 generará un prolongado y muy fuerte evento de Norte, así como oleaje elevado en costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo”, señaló el SMN.

De acuerdo con este pronóstico, el viernes 23 de enero este sistema ocasionará un marcado descenso de temperaturas y heladas en el noreste, oriente y centro del país; así como en zonas altas del sureste. También se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas de Nuevo León y Coahuila, así como en cimas montañosas del centro y oriente del territorio nacional, además de lluvia engelante en regiones de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.