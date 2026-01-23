Estados Unidos se retira oficialmente de la OMS tras 78 años de ser donante principal

La administración del republicano acusó al organismo de fallar en su respuesta a emergencias sanitarias globales.

Ciudad de México, 22de enero (SinEmbargo).- El gobierno de Estados Unidos (EU), encabezado por el Presidente Donald Trump, confirmó este jueves oficialmente su salida efectiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras 78 años siendo parte del organismo y su principal donante, lo que marca un nuevo distanciamiento de la potencia del sistema de cooperación multilateral creado tras la Segunda Guerra Mundial.

"Hoy, Estados Unidos se retiró de la Organización Mundial de la Salud (OMS), liberándose de sus ataduras, tal como lo prometió el Presidente Trump en su primer día en el cargo al firmar la Orden Ejecutiva 14155. Esta acción responde a los fracasos de la OMS durante la pandemia de COVID-19 y busca corregir el daño que esos errores infligieron al pueblo estadounidense. Promesas hechas, promesas cumplidas", indicó en un comunicado el Departamento de Salud y Servicios Humanos estadounidense.

El gobierno de Trump acusó a la OMS de fallar en su respuesta a emergencias sanitarias globales, de mostrar incapacidad para implementar reformas estructurales y de carecer de independencia frente a la influencia política de algunos estados miembros, en particular China.

El Departamento de Salud aseveró que, como muchas organizaciones internacionales, "la OMS abandonó su misión fundamental y actuó reiteradamente en contra de los intereses de Estados Unidos".

"Aunque Estados Unidos fue miembro fundador y el mayor contribuyente financiero de la OMS, la organización impulsó una agenda politizada y burocrática, dirigida por naciones hostiles a los intereses estadounidenses. Al hacerlo, la OMS obstaculizó la difusión oportuna y precisa de información crítica que podría haber salvado vidas estadounidenses y luego encubrió esos fracasos bajo el pretexto de actuar 'en interés de la salud pública'”, señaló.

Estados Unidos acusa a la OMS de ir en contra de sus intereses

La administración del republicano explicó que, además de abandonar formalmente la organización, no pagará las cuotas financieras pendientes que mantenía con la OMS.

"Incluso durante nuestro proceso de salida de la organización, la OMS ha desacreditado y menospreciado todo lo que Estados Unidos ha hecho por ella. La OMS se niega a entregar la bandera estadounidense que ondeaba frente a su sede, argumentando que no ha aprobado nuestra retirada y, de hecho, sostiene que le debemos una compensación", acusó.

La institución reiteró que la participación de Estados Unidos con la OMS se limitará estrictamente a concretar la retirada de dicho país, y a salvaguardar la salud y la seguridad del pueblo estadounidense.

"Todo el financiamiento y el personal estadounidense destinados a iniciativas de la OMS han cesado. Estados Unidos continuará liderando al mundo en materia de salud pública, salvando millones de vidas y protegiendo a los estadounidenses en casa al impedir que amenazas de enfermedades infecciosas lleguen a nuestras fronteras, al tiempo que impulsa la seguridad sanitaria global mediante asociaciones directas y bilaterales", puntualizó.

Estados Unidos insistió en que seguirá trabajando con países e instituciones de salud de confianza para "compartir mejores prácticas, fortalecer la preparación y proteger a nuestras comunidades a través de un modelo más enfocado, transparente y eficaz, que ofrezca resultados reales, en lugar de la burocracia inflada e ineficiente de la OMS".