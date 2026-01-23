Exrector acusa injerencia de Layda Sansores en su caso; pide a Sheinbaum intervenir

Redacción/SinEmbargo

22/01/2026 - 10:31 pm

Exrector de la UACAM

Las presiones del Gobierno de Campeche habrían ocurrido desde 2022, cuando se habría presionado para incorporar a diferentes personas ajenas a la institución a puestos directivos. 

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- José Alberto Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) quien enfrenta una investigación en su contra por posesión de drogas, pidió la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al afirmar que sufrió persecución política de la Gobernadora Layda Sansores Sanromán, y que su destitución de la institución educativa fue irregular.

"Señora Presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, distinguida universitaria: Acudo a usted en conocimiento de su profundo sentido de justicia para que con su apoyo se rectifiquen estas ilegalidades y se encaucen para bien por el camino debido", solicitó el académico en un mensaje, pues lleva su proceso penal en libertad.

La detención de Abud Flores ocurrió el lunes 12 de enero, cuando elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del estado de Campeche lo aprehendieron dentro de las instalaciones de la UACAM, lo cual generó una confrontación entre integrantes del Consejo Universitario y las autoridades estatales. Un día después, el Rector fue destituido durante una sesión del Consejo Universitario realizada en el Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI, donde los consejeros aprobaron su separación del cargo ante los hechos en su contra.

“Ninguna norma universitaria, estatuto o disposición interna establece que que la detención o vinculación a proceso penal sea condición para destituir en automático al rector. Jurídicamente, para la universidad, esta situación se traduce en una ausencia temporal del cargo, no es una destitución. Y es imprescindible recordar un principio que no admite matices: Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. La presunción de inocencia es una derecho Constitucional. Mientras no exista sentencia firme no existe causa legal ni moral para una destitución”, aseguró el exrector en su mensaje, difundido esta tarde.

Y añadió: “afirmo con con toda claridad, no existía fundamente legal para destituirme, no existía causa institucional para precipitar un relevo”.

Presiones de Layda Sansores iniciaron en 2022: exrector

El académico dijo que se evidenció la “intervención indebida en la UACAM” y aseguró que esta “actitud invasiva viene de tiempo atrás (...) data desde mi ingreso en 2022 con la obsesiva insistencia de incorporar a diferentes personas ajenas a la institución a puestos directivos”. Acusó que las exigencias llegaron, incluso, a ordenar ceder parte del patrimonio de la Universidad, como el Estadio Universitario.

Además, el exrector aseveró que ante la educada negativa a cumplir con esas exigencias, escaló la agresión en su contra. A la par, recordó que una camioneta desconocida agredió al vehículo oficial de la UACAM "en la que viajábamos varios directores con la intención manifiesta de provocar un choque mayor y volcar nuestra camioneta. De ese suceso no quedó registro”.

Después de la destitución de Flores, el Consejo Universitario designó como nueva Rectora a la abogada y notaria pública Fanny Maldonado Guillermo, quien hasta ese momento se desempeñaba como coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Universidad.

El caso ha puesto en la mira a la Gobernadora de la entidad, Layda Sansores, a quien se le ha señalado de abuso de autoridad al presuntamente haber ordenado el arresto tras un enfrentamiento que protagonizó con el académico. El abogado del exrector ha declarado que la aprehensión se dio a raíz de enfrentamientos públicos que han protagonizado Abud Flores y la Gobernadora Sansores, que ha hablado de él en su programa "Martes del Jaguar".

Lo sucedido ha llevado a denunciar un abuso de poder por parte de la Gobernadora, quien durante su gestión en Campeche se ha visto envuelta en otros episodios con las mismas acusaciones.

