Trump excluye a Carney de su Consejo de Paz para Gaza: retira invitación a Canadá

Redacción/SinEmbargo

22/01/2026 - 10:48 pm

El Presidente Donald Trump retiró este jueves la invitación que hizo al Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, para formar parte del Consejo de Paz.

La relación entre ambos mandatarios se ha vuelto ríspida a causa de los ataques comerciales del republicano y la apertura del canadiense hacia China.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump retiró este jueves la invitación que hizo al Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, para formar parte del Consejo de Paz que organiza su gobierno para administrar el conflicto y la paz en la Franja de Gaza.

"Estimado Primer Ministro Caney: Por la presente le comunico que la Junta de Paz retira la invitación para que Canadá se una a la que será la junta de líderes más prestigiosa jamás reunida", publicó el magnate en su cuenta de Truth Social.

El mandatario estadounidense no precisó el motivo que le llevó a retirar la invitación al Consejo de Paz, pero el anuncio llega poco después de que el Primer Ministro canadiense haya afirmado que su país no vive gracias a Estados Unidos.

El Presidente Donald Trump retiró este jueves la invitación que hizo al Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, para formar parte del Consejo de Paz.
El republicano no precisó los motivos para retirarle a Canadá la invitación al Consejo de Paz. Foto: Truth Social @realDonaldTrump

"Canadá y Estados unidos han construido una asociación notable en los ámbitos económico, de seguridad y de intercambio cultural. Pero Canadá no vive gracias a Estados Unidos, Canadá prospera porque somos canadienses", defendió en redes sociales.

Las declaraciones del mandatario se dan luego de los dichos de Trump durante el Foro Económico Mundial celebrado esta semana en en Davos, Suiza.

Asimismo, el Jefe de Estado canadiense hizo patente su postura de respeto por la soberanía y la integridad de Groenlandia como parte del reino de Dinamarca; sentido opuesto a la narrativa del inquilino de la Casa Blanca, quien sostiene que dicho territorio debería ser parte de la Unión Americana.

"Canadá apoya los principios de soberanía e integridad territorial universalmente, incluso en lo que respecta a Groenlandia y el Reino de Dinamarca. Como hemos afirmado reiteradamente, el futuro de Groenlandia lo determinan exclusivamente Groenlandia y Dinamarca", expresó el Primer Ministro en X.

Carney sostuvo que la seguridad del Ártico es esencial para la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). "Canadá cree firmemente que la mejor manera de proteger el Ártico es trabajando juntos en el seno de la OTAN. Canadá está preocupado por la reciente escalada", agregó.

Por su parte, el Ministro de Finanzas canadiense, François-Philippe Champagne, aseguró el pasado 20 de enero que el Ejecutivo de su país "no va a pagar si nos unimos a la Junta de Paz", después de que Trump haya pedido el pago de mil millones de dólares para aquellos estados que quieran un asiento "permanente" en este organismo que ejercerá la labor de supervisar la reconstrucción del enclave palestino.

-Con información de Europa Press

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

Una amplia investigación plantea nuevas preguntas sobre si diversificar el ejercicio podría desempeñar un papel relevante la salud a largo plazo.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

