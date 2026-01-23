Trump excluye a Carney de su Consejo de Paz para Gaza: retira invitación a Canadá

La relación entre ambos mandatarios se ha vuelto ríspida a causa de los ataques comerciales del republicano y la apertura del canadiense hacia China.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump retiró este jueves la invitación que hizo al Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, para formar parte del Consejo de Paz que organiza su gobierno para administrar el conflicto y la paz en la Franja de Gaza.

"Estimado Primer Ministro Caney: Por la presente le comunico que la Junta de Paz retira la invitación para que Canadá se una a la que será la junta de líderes más prestigiosa jamás reunida", publicó el magnate en su cuenta de Truth Social.

El mandatario estadounidense no precisó el motivo que le llevó a retirar la invitación al Consejo de Paz, pero el anuncio llega poco después de que el Primer Ministro canadiense haya afirmado que su país no vive gracias a Estados Unidos.

"Canadá y Estados unidos han construido una asociación notable en los ámbitos económico, de seguridad y de intercambio cultural. Pero Canadá no vive gracias a Estados Unidos, Canadá prospera porque somos canadienses", defendió en redes sociales.

Las declaraciones del mandatario se dan luego de los dichos de Trump durante el Foro Económico Mundial celebrado esta semana en en Davos, Suiza.

Asimismo, el Jefe de Estado canadiense hizo patente su postura de respeto por la soberanía y la integridad de Groenlandia como parte del reino de Dinamarca; sentido opuesto a la narrativa del inquilino de la Casa Blanca, quien sostiene que dicho territorio debería ser parte de la Unión Americana.

Canada supports the principles of sovereignty and territorial integrity universally, including as they apply to Greenland and the Kingdom of Denmark. As we have consistently stated, the future of Greenland is for Greenland and Denmark alone to determine. The security of the… — Mark Carney (@MarkJCarney) January 18, 2026

"Canadá apoya los principios de soberanía e integridad territorial universalmente, incluso en lo que respecta a Groenlandia y el Reino de Dinamarca. Como hemos afirmado reiteradamente, el futuro de Groenlandia lo determinan exclusivamente Groenlandia y Dinamarca", expresó el Primer Ministro en X.

Carney sostuvo que la seguridad del Ártico es esencial para la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). "Canadá cree firmemente que la mejor manera de proteger el Ártico es trabajando juntos en el seno de la OTAN. Canadá está preocupado por la reciente escalada", agregó.

Por su parte, el Ministro de Finanzas canadiense, François-Philippe Champagne, aseguró el pasado 20 de enero que el Ejecutivo de su país "no va a pagar si nos unimos a la Junta de Paz", después de que Trump haya pedido el pago de mil millones de dólares para aquellos estados que quieran un asiento "permanente" en este organismo que ejercerá la labor de supervisar la reconstrucción del enclave palestino.

