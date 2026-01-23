Trump reprocha a la OTAN: "tal vez debería venir y proteger nuestra frontera sur"

Redacción/SinEmbargo

22/01/2026 - 9:51 pm

Trump amenaza con invocar a la OTAN para defender frontera sur.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

RADICALES ¬ A México le conviene ser práctico con Trump y decirle por qué ser socios

VERSUS ¬ ¿Cómo frenar a Trump? El mundo y México tienen un rol pero EU debe despertar

Trump revive amenazas contra Canadá y Groenlandia: publica mapas donde EU los anexa

El Artículo 5 de la organización establece que un ataque armado contra uno o más miembros se considerará un ataque contra todos.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, reprochó este jueves a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y sugirió que tal vez debería ayudar a proteger su frontera sur con México contra la migración irregular.

"Tal vez deberíamos haber puesto a prueba a la OTAN: Invocar el artículo 5 y obligar a la OTAN a venir aquí y proteger nuestra frontera sur de nuevas invasiones de inmigrantes ilegales, liberando así un gran número de agentes de la Patrulla Fronteriza para otras tareas", escribió el mandatario en Truth Social.

El mensaje es la más reciente crítica que ha hecho el magnate republicano contra la OTAN, en el marco de las tensiones generadas por su ambición de anexar Groenlandia, propiedad de Dinamarca y país parte del tratado, por temas de seguridad nacional.

Trump amenaza con invocar a la OTAN para defender frontera
Trump amenazó con invocar ayuda de la OTAN para defender la frontera con México. Foto: Captura de pantalla

Apenas ayer, Trump había anunciado que su gobierno alcanzó un entendimiento con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, para establecer el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia y la región ártica. Rutte, posteriormente, negó que se hubiera hablado del tema en la conservación que sostuvo con el mandatario.

¿Qué dice el Artículo 5 de la OTAN?

El Artículo 5 de la OTAN establece que un ataque armado contra una o más partes de la organización, en Europa o en América del Norte, se considerará un ataque contra todas ellas y, en consecuencia, si tal ataque armado ocurre, cada uno de los miembros asistirá a la parte o partes atacadas "adoptando de inmediato, individualmente y de común acuerdo con las demás partes, las medidas que estime necesarias, incluido el uso de la fuerza armada, para restablecer y mantener la seguridad en la región del Atlántico Norte".

No queda claro cómo es que Trump podría invocar dicho artículo del tratado para hacer frente a la migración irregular.

La segunda parte del artículo establece que cualquier ataque armado de esa naturaleza y todas las medidas adoptadas como consecuencia del mismo serán comunicados inmediatamente al Consejo de Seguridad de la OTAN.

"Dichas medidas cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales", establece el tratado.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El magisterio como botín político

"El efecto acumulado es consistente: un magisterio subordinado a una organización que administra carreras como instrumento de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Fracaso

"¿Qué hará el narcisista para curarse de su derrota al intentar apropiarse de Groenlandia, y ante las...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

¡Proteger nuestra soberanía, ya!

"El actual régimen de "aguas internacionales" bajo el cual se encuentra el Golfo de California no garantiza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada colectiva contra la trata

"De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 10 años más de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

+ Sección

Galileo

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

Una amplia investigación plantea nuevas preguntas sobre si diversificar el ejercicio podría desempeñar un papel relevante la salud a largo plazo.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Viene una tormenta invernal peligrosa. Viene desde Canadá. Se extenderá por los dos tercios orientales de EU este fin de semana. También alcanzará a México.
1

Alerta. Una tormenta invernal inusual golpeará en casi todo EU, y en parte de México

Lidya Valdivia, joven desaparecida en Puebla, es localizada en el Estado de México
2

Lidya Valdivia, joven desaparecida en Puebla, es localizada en el Estado de México

Una mujer de 71 años de edad, identificada como Maricela Rascón Salazar, denunció que su hija y nieto intentar internarla en un hospital de salud mental para quedarse con su pensión.
3

Una abuela recurre a la denuncia por VIDEO para, dijo, evitar que le roben su pensión

Curp Biométrica 2026
4

CURP biométrica en la Zona Metropolitana de Monterrey: dónde y cómo tramitarla

Gregory Bovino el Jefe de la Patrulla Fronteriza encargado de los operativos antimigrantes en Chicago.
5

Quién es Greg Bovino, y cómo su labor apresura la evolución del trumpismo al fascismo

Trump rumbo a la guerra civil
6

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

El ICE detuvo a un niño de cinco años y a su papá en un distrito escolar de Minnesota. Las imágenes han provocado indignación. Ahora recaudan miles para ellos.
7

El ICE atrapa a niño de 5 años y su papá. Recaudan miles para ellos ¬ FOTOS y VIDEOS

8

Estados Unidos se retira oficialmente de la OMS tras 78 años de ser donante principal

VIDEO ¬ La FGJ-Edomex remueve a 10 policías ministeriales por extorsión en Tecamac.
9

VIDEO: FGJ-Edomex suspende a 10 policías por extorsión en Tecamac tras denuncia viral

El Gobierno de EU autoriza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a catear sin orden judicial viviendas y propiedades de ciudadanos o migrantes.
10

Departamento de Seguridad autoriza a ICE entrar a viviendas por la fuerza y sin orden

Religiosos, sindicatos y empresarios llaman a “día de boicot” en Minnesota contra ICE
11

Religiosos, sindicatos y empresarios llaman a “día de boicot” en Minnesota contra ICE

Empresario cae por fraude en Aguascalientes
12

Eugenio Maiz, propietario de Next Energy, es detenido por fraude en Aguascalientes

El Presidente de EU, Donald Trump, demandó este jueves al banco JP Morgan Chase (JPMC) y a su director general, Jamie Dimon, por cinco mil millones de dólares.
13

Trump demanda a JP Morgan Chase y su director general por 5 mil millones de dólares

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó una Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas.
14

Tormenta invernal y frente frío pegarán a la CdMx; PC activa alerta en 5 alcaldías

Hoy No Circula Jueves
15

¿Doble Hoy No Circula este jueves 22 de enero? Así aplicará en CDMX y Edomex

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump amenaza con invocar a la OTAN para defender frontera sur.
1

Trump reprocha a la OTAN: "tal vez debería venir y proteger nuestra frontera sur"

Gregory Bovino el Jefe de la Patrulla Fronteriza encargado de los operativos antimigrantes en Chicago.
2

Quién es Greg Bovino, y cómo su labor apresura la evolución del trumpismo al fascismo

El Gobierno de EU autoriza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a catear sin orden judicial viviendas y propiedades de ciudadanos o migrantes.
3

Departamento de Seguridad autoriza a ICE entrar a viviendas por la fuerza y sin orden

Una mujer de 71 años de edad, identificada como Maricela Rascón Salazar, denunció que su hija y nieto intentar internarla en un hospital de salud mental para quedarse con su pensión.
4

Una abuela recurre a la denuncia por VIDEO para, dijo, evitar que le roben su pensión

5

Estados Unidos se retira oficialmente de la OMS tras 78 años de ser donante principal

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó una Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas.
6

Tormenta invernal y frente frío pegarán a la CdMx; PC activa alerta en 5 alcaldías

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) renovó la flota vehicular de las ministras y ministros
7

La SCJN compra camionetas blindadas para ministrxs; es por su seguridad, argumenta

Lidya Valdivia, joven desaparecida en Puebla, es localizada en el Estado de México
8

Lidya Valdivia, joven desaparecida en Puebla, es localizada en el Estado de México

VIDEO ¬ La FGJ-Edomex remueve a 10 policías ministeriales por extorsión en Tecamac.
9

VIDEO: FGJ-Edomex suspende a 10 policías por extorsión en Tecamac tras denuncia viral

Religiosos, sindicatos y empresarios llaman a “día de boicot” en Minnesota contra ICE
10

Religiosos, sindicatos y empresarios llaman a “día de boicot” en Minnesota contra ICE

El Presidente de EU, Donald Trump, demandó este jueves al banco JP Morgan Chase (JPMC) y a su director general, Jamie Dimon, por cinco mil millones de dólares.
11

Trump demanda a JP Morgan Chase y su director general por 5 mil millones de dólares

Gertz Manero
12

Gertz reaparece ante legisladores; avanza en Comisión su nombramiento como Embajador