Trump reprocha a la OTAN: "tal vez debería venir y proteger nuestra frontera sur"

El Artículo 5 de la organización establece que un ataque armado contra uno o más miembros se considerará un ataque contra todos.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, reprochó este jueves a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y sugirió que tal vez debería ayudar a proteger su frontera sur con México contra la migración irregular.

"Tal vez deberíamos haber puesto a prueba a la OTAN: Invocar el artículo 5 y obligar a la OTAN a venir aquí y proteger nuestra frontera sur de nuevas invasiones de inmigrantes ilegales, liberando así un gran número de agentes de la Patrulla Fronteriza para otras tareas", escribió el mandatario en Truth Social.

El mensaje es la más reciente crítica que ha hecho el magnate republicano contra la OTAN, en el marco de las tensiones generadas por su ambición de anexar Groenlandia, propiedad de Dinamarca y país parte del tratado, por temas de seguridad nacional.

Apenas ayer, Trump había anunciado que su gobierno alcanzó un entendimiento con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, para establecer el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia y la región ártica. Rutte, posteriormente, negó que se hubiera hablado del tema en la conservación que sostuvo con el mandatario.

¿Qué dice el Artículo 5 de la OTAN?

El Artículo 5 de la OTAN establece que un ataque armado contra una o más partes de la organización, en Europa o en América del Norte, se considerará un ataque contra todas ellas y, en consecuencia, si tal ataque armado ocurre, cada uno de los miembros asistirá a la parte o partes atacadas "adoptando de inmediato, individualmente y de común acuerdo con las demás partes, las medidas que estime necesarias, incluido el uso de la fuerza armada, para restablecer y mantener la seguridad en la región del Atlántico Norte".

No queda claro cómo es que Trump podría invocar dicho artículo del tratado para hacer frente a la migración irregular.

La segunda parte del artículo establece que cualquier ataque armado de esa naturaleza y todas las medidas adoptadas como consecuencia del mismo serán comunicados inmediatamente al Consejo de Seguridad de la OTAN.

"Dichas medidas cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales", establece el tratado.