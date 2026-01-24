El arte wixárika llega al corazón de Madrid y hermana símbolos culturales

La obra incorpora técnicas tradicionales de chaquira y símbolos esenciales de la visión wixárika, vinculados al origen, los comienzos y el equilibrio del mundo.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- En la capital española se develó una pieza artística intervenida del Oso y el Madroño, elaborada con arte wixárika, se colocó frente a la pieza original, uno de los emblemas más reconocidos de Madrid, para representar un hermanamiento simbólico entre ambos territorios, creando un punto de encuentro entre dos ciudades con profundas raíces históricas y una fuerte carga espiritual.

La Puerta del Sol es una de las plazas más emblemáticas de Madrid, punto de encuentro ciudadano, escenario de acontecimientos históricos y hogar de símbolos como el Oso y el Madroño y el Kilómetro Cero. Miles de personas transitan y se fotografían cada día junto a este emblema, cuya presencia se remonta a la Edad Media, cuando los osos habitaban los montes cercanos a la ciudad.

Esta intervención se realizó en congruencia con la visión cultural y de proyección internacional del Gobernador del Estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. La develación contó con la presencia de artesanas y artesanos wixárikas que participaron en la elaboración de la obra, así como autoridades de la ciudad de Madrid, del Estado de Nayarit y del escultor autor intelectual de la pieza.

Nayarit como lugar de origen

Para la cultura originaria wixárika, Nayarit es territorio sagrado al albergar Tatei Haramara, el sitio donde, de acuerdo con su tradición, comenzó la vida. Desde este punto inicia el camino ceremonial que conduce a Wirikuta, territorio sagrado inscrito como Patrimonio Mundial de la UNESCO, con más de 140 mil hectáreas y fundamental para el pueblo wixárika como lugar de origen y peregrinación anual, donde se realiza un ritual para preservar el equilibrio universal.

La escultura inaugurada en Madrid trasciende la intervención artística contemporánea y se convierte en una narrativa simbólica sobre el origen, los caminos y la conexión entre pueblos, trasladada a uno de los espacios urbanos más transitados y significativos de Europa.

La cosmovisión wixárika es una de las expresiones culturales más ricas y profundas de México, sin embargo, Nayarit, al ser uno de los territorios donde históricamente se asienta esta comunidad originaria, se convierte en el lugar ideal para descubrir y apreciar sus símbolos, rituales y expresiones artísticas en su contexto original.

Acercarse al arte wixárika

Algunas de las experiencias que permiten un acercamiento directo y respetuoso a la cosmovisión wixárika se encuentran en municipios como El Nayar y La Yesca en Nayarit, escenarios donde es posible encontrar comunidades que comparten con los visitantes sus tradiciones, conocimientos y formas de vida, a través de experiencias culturales que incluyen explicaciones sobre su simbolismo, prácticas rituales y procesos artesanales.

El arte wixárika también puede apreciarse en espacios urbanos y turísticos del estado como el Pueblo Mágico de Sayulita como en la capital nayarita, Tepic. Otro punto relevante es la colonia Zitacua, ubicada en la periferia de Tepic, un asentamiento wixárika donde los visitantes pueden conocer de primera mano sus tradiciones, degustar gastronomía típica de la comunidad, adquirir artesanías auténticas.