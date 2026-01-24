El arte wixárika llega al corazón de Madrid y hermana símbolos culturales

Redacción/SinEmbargo

24/01/2026 - 6:33 am

arte wixárika

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Qué lugares visitar en Nayarit? Un viaje con playa, naturaleza y artesanías

Paisajes espectaculares, experiencias exclusivas y aventura para recibir el Año Nuevo

Mayapán y Aké: joyas arqueológicas que se encuentran en la Península de Yucatán

La obra incorpora técnicas tradicionales de chaquira y símbolos esenciales de la visión wixárika, vinculados al origen, los comienzos y el equilibrio del mundo.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- En la capital española se develó una pieza artística intervenida del Oso y el Madroño, elaborada con arte wixárika, se colocó frente a la pieza original, uno de los emblemas más reconocidos de Madrid, para representar un hermanamiento simbólico entre ambos territorios, creando un punto de encuentro entre dos ciudades con profundas raíces históricas y una fuerte carga espiritual.

La Puerta del Sol es una de las plazas más emblemáticas de Madrid, punto de encuentro ciudadano, escenario de acontecimientos históricos y hogar de símbolos como el Oso y el Madroño y el Kilómetro Cero. Miles de personas transitan y se fotografían cada día junto a este emblema, cuya presencia se remonta a la Edad Media, cuando los osos habitaban los montes cercanos a la ciudad.

Esta intervención se realizó en congruencia con la visión cultural y de proyección internacional del Gobernador del Estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. La develación contó con la presencia de artesanas y artesanos wixárikas que participaron en la elaboración de la obra, así como autoridades de la ciudad de Madrid, del Estado de Nayarit y del escultor autor intelectual de la pieza.

Nayarit como lugar de origen

Para la cultura originaria wixárika, Nayarit es territorio sagrado al albergar Tatei Haramara, el sitio donde, de acuerdo con su tradición, comenzó la vida. Desde este punto inicia el camino ceremonial que conduce a Wirikuta, territorio sagrado inscrito como Patrimonio Mundial de la UNESCO, con más de 140 mil hectáreas y fundamental para el pueblo wixárika como lugar de origen y peregrinación anual, donde se realiza un ritual para preservar el equilibrio universal.

La escultura inaugurada en Madrid trasciende la intervención artística contemporánea y se convierte en una narrativa simbólica sobre el origen, los caminos y la conexión entre pueblos, trasladada a uno de los espacios urbanos más transitados y significativos de Europa.

La cosmovisión wixárika es una de las expresiones culturales más ricas y profundas de México, sin embargo, Nayarit, al ser uno de los territorios donde históricamente se asienta esta comunidad originaria, se convierte en el lugar ideal para descubrir y apreciar sus símbolos, rituales y expresiones artísticas en su contexto original.

Acercarse al arte wixárika

Algunas de las experiencias que permiten un acercamiento directo y respetuoso a la cosmovisión wixárika se encuentran en municipios como El Nayar y La Yesca en Nayarit, escenarios donde es posible encontrar comunidades que comparten con los visitantes sus tradiciones, conocimientos y formas de vida, a través de experiencias culturales que incluyen explicaciones sobre su simbolismo, prácticas rituales y procesos artesanales.

El arte wixárika también puede apreciarse en espacios urbanos y turísticos del estado como el Pueblo Mágico de Sayulita como en la capital nayarita, Tepic. Otro punto relevante es la colonia Zitacua, ubicada en la periferia de Tepic, un asentamiento wixárika donde los visitantes pueden conocer de primera mano sus tradiciones, degustar gastronomía típica de la comunidad, adquirir artesanías auténticas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Ernesto Hernández Norzagaray

¿Ser parte de la mesa o parte del menú?

"Con eso arreos políticos, lo único que espera a nuestro país es aislamiento global, no ser silla,...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Latinoamérica 21

Sin reglas, la regla del gendarme global

"Un resultado positivo de las acciones de Trump es que ahora comprendemos que el verdadero significado de...
Por Latinoamérica 21
Francisco Ortiz Pinchetti

Música que gira: el eterno regreso del vinilo

“Escuchar un vinilo no es solo oír música: es tocarla, verla, olerla; Es esperar el 'sssss' inicial...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Trump, ¿genio o loco?

"A más de diez meses de la elección intermedia, Trump ha decidido duplicar la apuesta y llevar...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

+ Sección

Galileo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

La larga telenovela (16 años) de los impuestos de Salinas Pliego vive hoy fecha fatal

Placas Baja California
2

Placas y refrendo en Baja California: costo y dónde tramitarlos en 2026

La Fiscalía de Michoacán confirmó el hallazgo sin vida de la pareja de activistas Anayeli Hernández León, Víctor Manuel Mujica Vega, y su hija, Megan Eileen.
3

Los cuerpos calcinados de 2 activistas y su hija de 12 años son hallados en Michoacán

Marcha contra el tarifazo. Foto: UJRM Jalisco.
4

El tarifazo en Jalisco se ensaña con los pobres y deja millones a un banco con quejas

Luiz Inácio Lula da Silva dice que no quiere una guerra con Estados Unidos.
5

Lula se dice "indignado" por el secuestro de Maduro y acusa a Trump de unilateralismo

Cientos de ciudadanos y negocios se han sumado a la huelga general contra el ICE y Trump
6

“¡BASTA!” Minnesota estalla en huelga contra Trump. Miles marchan, negocios cierran

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó archivar las diligencias de investigación contra el cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales.
7

Fiscalía española archiva denuncias de empleadas de Julio Iglesias por abuso sexual

Curp Biométrica 2026
8

CURP biométrica en la Zona Metropolitana de Monterrey: dónde y cómo tramitarla

El OAJ señala ahorro por compra de camionetas para la SCJN.
9

OAJ justifica compra de vehículos blindados para la SCJN; señala ahorro de mil 98 mdp

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.
10

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

La Casa Blanca alteró digitalmente la imagen de una manifestante, opositora de Donald Trump, que interrumpió un servicio religioso en Minnesota.
11

La Casa Blanca altera FOTO para tratar de humillar a manifestante afrodescendiente

Jueza de la CdMx es acusada de "chicanada legal".
12

Jueza ordena devolver predio a Refugio Franciscano; Haghenbec denuncia "chicanada"

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
13

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Mammut pizza
14

¿Dónde disfrutar de deliciosa pizza con masa realmente ligera? Mammut es la opción

César Alejandro "N", alias "El Bótox", presunto líder de "Los Blancos de Troya", fue detenido este jueves en Michoacán por el asesinato de Bernardo Bravo.
15

Plata, sangre y extorsión: Quién es "El Bótox" y por qué México y EU lo perseguían

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Mammut pizza
1

¿Dónde disfrutar de deliciosa pizza con masa realmente ligera? Mammut es la opción

El OAJ señala ahorro por compra de camionetas para la SCJN.
2

OAJ justifica compra de vehículos blindados para la SCJN; señala ahorro de mil 98 mdp

Luiz Inácio Lula da Silva dice que no quiere una guerra con Estados Unidos.
3

Lula se dice "indignado" por el secuestro de Maduro y acusa a Trump de unilateralismo

Jueza de la CdMx es acusada de "chicanada legal".
4

Jueza ordena devolver predio a Refugio Franciscano; Haghenbec denuncia "chicanada"

Protección Civil y Bomberos de Ecatepec no reportan lesionados por el incendio.
5

VIDEO ¬ Bomberos de Ecatepec atienden incendio en fábrica de San Francisco Xalostoc

Marcha contra el tarifazo. Foto: UJRM Jalisco.
6

El tarifazo en Jalisco se ensaña con los pobres y deja millones a un banco con quejas

Autoridades federales y estatales de Michoacán ejecutaron cateos en 19 inmuebles de Apatzingán presuntamente están ligados a “El Botox”.
7

Autoridades catean 19 inmuebles ligados al "Bótox" en Michoacán; hallan armas y droga

La frustración e indignación invadió a fans de BTS ante los precios excesivamente caros en sitios de reventa por un boleto para uno de sus conciertos en CdMx.
8

Boletos para BTS en reventa superan los 100 mil pesos y provocan indignación de fans

Sheinbaum entrega viviendas del Infonavit en Veracruz
9

La 4T tiene apoyo porque beneficia a la gente: CSP; entrega viviendas en Veracruz

La Profeco difundió un llamado a revisión para más de 2 mil 500 autos Honda para reparar un defecto que puede ocasionar una falla en los frenos.
10

¿Manejas un Honda? Profeco llama a revisión a más de 2 mil autos por falla en frenos

Ricardo Monreal Ávila dijo que sin el apoyo del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México no hay posibilidades de reformas constitucionales.
11

Sin el apoyo del PT y PVEM no es posible la reforma electoral, afirma Ricardo Monreal

La Fiscalía de Michoacán confirmó el hallazgo sin vida de la pareja de activistas Anayeli Hernández León, Víctor Manuel Mujica Vega, y su hija, Megan Eileen.
12

Los cuerpos calcinados de 2 activistas y su hija de 12 años son hallados en Michoacán