Brasil anuncia la ampliación de su conectividad con Europa y presenta un pase libre

Redacción/SinEmbargo

23/01/2026 - 7:00 am

Brasil en FITUR

Brasil apuesta por la fuerza de la cultura y la energía contagiosa para mostrar que cada viaje es único y transformador.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- Durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se celebra en España, Brasil anunció la ampliación de su conectividad aérea. La compañía Iberia acaba de inaugurar dos nuevas rutas, que conectan Madrid con Fortaleza (Ceará) y Recife (Pernambuco), acercando aún más a los europeos a los atractivos naturales y la hospitalidad de la región brasileña más cercana a la línea del Ecuador.

El noreste de Brasil es un lugar con hermosas playas de aguas cálidas, buen clima todo el año, una gastronomía plural y llena de sabor, y una cultura auténtica, por lo que ha sido protagonista de la participación de Brasil en la Feria Internacional de Turismo (FITUR). La presencia se produce en un momento histórico para el país: en 2025, Brasil registró la entrada récord de 9.3 millones de turistas internacionales, de los cuales el 21.79 por ciento eran europeos.

"Brasil está de moda. Nunca habíamos recibido tantos turistas extranjeros como ahora, y este récord histórico es el resultado de un intenso trabajo que combina la promoción internacional, la mejora de la oferta y más conexiones con el mundo", señaló Marcelo Freixo, presidente de Embratur, la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo.

Y agregó: "Ampliar el acceso directo al noreste y a otros destinos brasileños importantes es abrir las puertas para que más personas vivan lo más genuino de Brasil: experiencias auténticas, diversas e inolvidables, promoviendo un turismo que cuida a las personas y valora a las comunidades. Nuestra participación en Fitur impulsará estas nuevas oportunidades y nuevos negocios".

Viajes más largos

Además de las nuevas rutas, reforzando la estrategia de ampliar el acceso de los viajeros internacionales a diferentes regiones del país, la aerolínea Azul anunciará la reanudación de su producto Azul Brazil Airpass. Desarrollado con el apoyo de Embratur, el modelo permite a los turistas extranjeros combinar varios tramos nacionales en una sola tarifa, lo que fomenta viajes más largos, diversificados y distribuidos por todo el territorio nacional.

Esta asociación facilita los desplazamientos y refuerza un Brasil accesible, conectado y plural, donde es posible vivir múltiples experiencias en un solo viaje.

En FITUR, Brasil apuesta por la fuerza de la cultura y la energía contagiosa para mostrar que cada viaje es único y transformador. Con 315 m² y 30 coexpositores, entre ellos São Paulo, Foz do Iguaçu, São Sebastião, Mato Grosso do Sul, Alagoas y Río de Janeiro, el stand brasileño invita a los sentidos.

Las gafas de realidad virtual transportan a los visitantes a paisajes inmersivos como la Amazonía, el Pantanal, los Lençóis Maranhenses y la Pequeña África en Río de Janeiro. La degustación de caipirinha, bebida típica brasileña elaborada con limón y cachaça, y las presentaciones musicales de frevo llevarán los sabores y ritmos de Brasil al público de la feria madrileña, la tercera mayor del mundo.

Fitur también marca el lanzamiento de Brasil Travel Specialist (BTS) Rewards, un programa de reconocimiento internacional para agentes y consultores de viajes que venden Brasil en sus mercados. Con el concepto «Vive lo que vendes. Siente Brasil», la iniciativa premia a los profesionales que registran reservas calificadas en la plataforma BTS, generando un compromiso continuo y valorando el papel del comercio internacional en la promoción del país.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

