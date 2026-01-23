Trump dice que una "flota enorme" se dirige a Irán; "tal vez no tengamos que usarla"

Redacción/SinEmbargo

23/01/2026 - 2:35 am

Trump dice que vigila de cerca a Irán.

Teherán advirtió que no usó todo su arsenal contra Tel Aviv en la "guerra de los 12 días", en la cual EU intervino con un alto al fuego tras atacar instalaciones nucleares iraníes.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, aseguró el jueves que está vigilando muy de cerca a las autoridades de Irán por la represión de las recientes protestas, además de revelar que una "flota enorme" se dirige hacia el país centroasiático, mientras que Teherán advirtió que las fuerzas iraníes "tienen el dedo en el gatillo" para responder a las amenazas de EU.

"Tenemos muchos barcos que van en esa dirección, por si acaso. Y veremos qué pasa. Tenemos una gran fuerza (...) Tenemos a la Armada. Tenemos una flota enorme que se dirige en esa dirección. Y tal vez no tengamos que usarla", declaró ante la prensa a bordo del Air Force One a su regreso a Estados Unidos desde el Foro Económico de Davos.

Lo dicho por el inquilino de la Casa Blanca se dio luego de afirmar que espera que no sean necesarias "mayores acciones" contra Irán y de asegurar que sus amenazas a Teherán llevaron a la anulación de la ejecución de cerca de 840 manifestantes, cuya aseveración fue desmentida por las autoridades iraníes.

"Esperamos que no sean necesarias mayores acciones, pero están disparando contra la gente de forma indiscriminada en las calles [...] Iban a colgar a 837 personas. Les dije que no pueden hacer eso y que si lo hacían, sería malo", explicó en la cadena de televisión estadounidense CNBC.

Trump intenta justificar bombardeos contra Irán

Trump buscó justificar los bombardeos de Washington contra Teherán ocurridos en junio de 2025, bajo el supuesto de que Irán podría haber obtenido armas nucleares "en un mes" si Estados Unidos no hubiese llevado a cabo estas acciones, en el marco de la ofensiva de Israel contra Irán que dejó más de mil 100 muertos. No obstante,  el Departamento de Estado de EU acusó a Irán de desarrollar este tipo de armamento al menos desde 2006.

"Cada una de esas bombas, y eran gigantes, golpeó los objetivos y destruyó el lugar. Tendremos que ver qué hacen ahora con lo nuclear, pero no pueden hacerlo", sostuvo el Presidente de EU, quien reiteró sus exigencias a Teherán para que ponga fin a su programa nuclear. "Si no, va a pasar de nuevo", amenazó.

El mismo jueves, por medio de la cadena de televisión iraní Press TV, el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Mohamad Pakpur, alertó a sus "enemigos" de que las fuerzas iraníes "tienen el dedo en el gatillo" para responder a las amenazas por parte de Estados Unidos e Israel.

"Advertimos a los enemigos criminales, malignos y antihumanos, particularmente a Estados Unidos y el falso y racista régimen sionista [Israel] que aprendan de la experiencia histórica y lo que sufrieron en la guerra impuesta de doce días [en junio de 2025] para evitar cualquier error de cálculo", manifestó.

Irán dice que no usó todo su arsenal contra Israel

En agosto de 2025, luego de la "guerra de los 12 días" a causa de un ataque sin provocación previa de parte de Israel contra Irán, el Ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, advirtió que Teherán no usó todo su arsenal durante el conflicto armado con Tel Aviv.

"Tenemos misiles con ojivas de mayor poder destructivo que los que usamos en la guerra [...]. Tenemos herramientas que aún no hemos utilizado en la guerra. Definitivamente, sorprenderemos al enemigo", precisó el ministro en una entrevista en la que añadió que "si la 'guerra de los 12 días' se hubiera extendido a otras dimensiones, nuestra capacidad se habría manifestado en otras dimensiones".

"Si la 'guerra de los 12 días' hubiera continuado, el enemigo probablemente habría perdido su capacidad defensiva, lo que lo habría llevado a solicitar un alto el fuego. Disponemos de misiles mucho más destructivos que el Qassem Basir, y aún no los hemos utilizado", enfatizó Nasirzadeh, quien precisó que  este tipo de tecnología "cuenta con una ojiva muy avanzada y la capacidad de maniobrar y evadir los sistemas de defensa enemigos".

La denominada "guerra de los 12 días" fue un intercambio de ofensivas con misiles y drones entre Irán e Israel que concluyó gracias a que Estados Unidos intervino en favor de su aliado en Medio Oriente para establecer un alto al fuego, luego de atacar tres importantes instalaciones nucleares iraníes, ante lo cual Teherán respondió con un ataque contra la base militar más grande del país norteamericano en esta región, ubicada en Catar.

