La Presidenta le pide a la Corte informar sobre las camionetas. “Hubo ahorros”, dice

La Corte aclaró que renovó la flota vehicular con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de los ministros.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 23 de enero (SineEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informar sobre la compra de nueve camionetas blindadas para garantizar la seguridad de las ministras y ministros, pero reveló que la medida representó un ahorro de más de mil millones de pesos al sustituir un contrato de renta por dicha compra.
"La Secretaria de Gobernación hizo una consulta al comité de administración, o el órgano de administración, el informe que, bueno, nos dieron una nota informativa de que redujeron, había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra y ahorraron más de mil millones de pesos, en este proceso. Esa es la nota que dieron, obviamente la Corte tiene que informar y todo el comité de administración debe informar sobre esta adquisición", pidió la mandataria federal desde su conferencia matutina en Veracruz.