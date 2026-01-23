La Presidenta le pide a la Corte informar sobre las camionetas. “Hubo ahorros”, dice

La Corte aclaró que renovó la flota vehicular con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de los ministros.

Ciudad de México, 23 de enero (SineEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informar sobre la compra de nueve camionetas blindadas para garantizar la seguridad de las ministras y ministros, pero reveló que la medida representó un ahorro de más de mil millones de pesos al sustituir un contrato de renta por dicha compra.