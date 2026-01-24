¿Tijuana en el espacio? El guiño del anime Cowboy Bebop a México

Armando Montes

24/01/2026 - 3:00 pm

cowboy bebop anime portada

El anime de vaqueros espaciales fue un gran éxito a finales de la década de 1990 y su primer episodio se desarrolla en la ciudad bajacaliforniana.

Ciudad de México, Sin Embargo (24 de enero).- La relación entre México y el anime tiene varias décadas de existencia, desde la década de 1960 hasta la fecha el país se ha consolidado como uno de los mercados que más consume la animación japonesa y en años reciente se consolido como la cuarta nación con más suscripciones de Crunchyroll, plataforma de streaming exclusivo de este tipo de producciones.

El boom de Dragon Ball, Sailor Moon y Saint Seiya en la televisión pública, consolidó al género entre las y los jóvenes del país que descubrían historias alternas, emocionantes, interesantes y vibrantes. Históricamente existen diferentes animes que entre sus episodios hacen un guiño a México, ya sea con un personaje o una ciudad, como en el caso de Cowboy Bebop que en su primer episodio se desarrolla en Tijuana.

En la historia de vaqueros espaciales, TJ no se encuentra en el planeta tierra, sino es un entorno artificial dentro de un asteroide que retoma el nombre de la ciudad fronteriza. Por este motivo se rescata en el lugar varios elementos culturales mexicanos como el sombrero que utiliza Spike —personaje principal de la serie— y la vestimenta que utilizan los citadinos.

Tijuana, una ciudad multicultural

Cowboy bebop tijuana en el anime
El primer episodio del anime se desarrolla en la ciudad futurista de Tijuana. Captura de Pantalla/Crunchyroll

La metrópoli artificial no sólo cuenta con estilo mexicano entre sus calles y habitantes, también representa un espacio diverso cultural, entre sus calles se aprecian diferentes señales de tráfico en japonés, inglés, coreano, ruso, árabe y otros idiomas. En uno de estos letreros tiene escrito "Nootdorp", cuyo nombre es el de un pequeño pueblo de Países Bajos.

Tijuana en Cowboy Bebop es una ciudad árida y desértica con varias zonas de pastizales, en medio de este paisaje se puede apreciar las grandes áreas metropolitanas y autopistas donde circulan automóviles y naves espaciales.

Durante el primer episodio "Asteroid Blues" del anime se introducen a los protagonistas Spike Spiegel y Jet Black, un par de cazarrecompensas que viajan en la nave Bebop por el espacio, en esta ocasión se dirigen a la colonia de asteroides Tijuana para capturar a Asimov Solensan, un famoso traficante de una poderosa droga conocida como "ojo de sangre".

Solensan y su pareja Katerina son perseguidos entre las calles de la ciudad, en medio de balaceras y naves espaciales que van dejando desastres por su paso. Aunque al final Spike y Jet no logran llevarse la recompensa, el episodio tiene como objetivo mostrar la difícil que es ser cazarrecompensas en un futuro distópico.

De qué trata Cowboy Bebop

letreros en cowboy bebop en el asteroid Tijuana
La metrópoli de TJ en el anime era multicultural, una prueba de ello son los letreros en diferentes idiomas. Captura de Pantalla/Crunchryoll

La serie animada producida por Bandai Visual en 1998 retrata la vida de un grupo de cazarrecompensas que viajan por el sistema solar. A lo largo de los episodios abordan diferentes temas como la soledad, la pérdida y el existencialismo, mientras que el grupo conformado por cuatro integrantes sobreviven a lado salvaje de la vida interestelar.

Cowboy Bebop se desarrolla en el año 2071, bajo un entorno del viejo oeste y con una banda sonora icónica de jazz que permite a los espectadores de disfrutar de una de las mejores producciones de finales del siglo pasado.

Netflix adaptó la serie en una versión Live Action, ante el éxito de la anime en su plataforma, sin embargo, la crítica destrozó la producción audiovisual al considerar que no capturó la esencia de la historia.

