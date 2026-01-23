IMSS confirma la fecha del pago de pensiones de febrero 2026

Omar López

23/01/2026 - 10:30 am

Los pagos para pensionados del IMSS.

El calendario oficial de pensiones determina únicamente los días hábiles para los depósitos mensuales de los beneficiados.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- El Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) señala una modificación en la fecha de pago de pensiones para sus afiliados en febrero de 2026, la cuál se determinó en el calendario oficial publicado a principios de año.

Aunque la página oficial del IMSS determina lo siguiente: “Los pensionados que reciben su pago de pensión, cobrarán mensualmente, el primer día hábil de cada mes en la cuenta bancaria a nombre del pensionado que se proporcionó al realizar el trámite de pensión”, en febrero de 2026 los pensionados tendrán que esperar un poco más. 

La fecha determinada para el próximo pago será el 3 de febrero, debido a que los primeros días del mes no se consideran hábiles, el 1 por ser domingo y el 2 al considerarse feriado por la Ley Federal del Trabajo en conmemoración del Día de la Constitución. Si eres pensionado del IMSS recibirás tu pago al finalizar el puente. 

La medida incluye a quienes cuentan con pensiones por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez, riesgos de trabajo, así como a quienes reciben asignaciones familiares o ayudas asistenciales. Además, la institución aclara que el monto depositado será el mismo que corresponde según la resolución de pensión de cada individuo.

Otras fecha en las que se retrasará el pago de pensiones este año

Calendario Pensiones IMSS.
La fecha de los pagos corresponde obligatoriamente a días hábiles. Foto: IMSS GobMx.

El pago de febrero no es el único que se va a retrasar por coincidir con días inhábiles, de acuerdo con el calendario oficial también sucederá en las siguientes fechas:

  • 2 de marzo: el pago de marzo se retrasa un día ya que el primer día del mes es domingo.
  • 4 de mayo: el pago de mayo tardará hasta tres días debido a que el primer día del mes es viernes feriado en conmemoración al Día del Trabajo. 
  • 3 de agosto: en agosto el depósito se verá reflejado el primer lunes del mes.
  • 2 de noviembre:  aunque este día es muy importante para la cultura mexicana, no se considera día feriado publicado en el Diario Oficial de la Nación (DOF).

¿Por qué solo se paga en días hábiles?

cajero automático
Las instituciones bancarias no pueden gestionar el pago de pensiones en domingos o días feriados. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro

El motivo principal por el que se paga la pensión en días festivos o fines de semana radica en el funcionamiento de la Cámara de Compensación Electrónica y el sistema bancario. Las transferencias masivas de fondos requieren que el Banco Central y las instituciones receptoras estén operativos para procesar y liquidar los pagos.

Como estos sistemas de liquidación bruta en tiempo real suelen parar su actividad en días no laborables, el dinero no puede "moverse" formalmente de la cuenta del Estado o la institución de seguridad social a tu cuenta personal.

Además, existe un componente logístico y de seguridad. El procesamiento de nóminas de pensiones implica procesos de verificación y soporte técnico que deben estar supervisados por personal bancario y administrativo. Si ocurriera un error técnico o una falla en el depósito durante un domingo o un día feriado, no habría equipos de respuesta inmediata disponibles para corregir la incidencia.

Es importante mencionar que las instituciones financieras se rigen por calendarios oficiales que dictan los días de asueto bancario. Al no ser considerados días contables, cualquier transacción programada se desplaza automáticamente al primer momento disponible en que el sistema financiero retoma su ciclo de operación normal. Por ello, si la fecha de pago cae en un día inhábil, el depósito suele adelantarse al último día hábil previo o postergarse al lunes siguiente, dependiendo de la normativa específica de cada fondo de pensiones.

