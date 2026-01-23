CNPC y CFE en alerta por tercera tormenta invernal; alistan plan de contingencia

El SMN informó que la tormenta invernal generará un temporal de lluvias, vientos intensos y nevadas que se desplazarán del noroeste hacia el noreste y centro de la República.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- El Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, alista un plan de contingencia ante la tercera tormenta invernal que azotará al norte país este fin de semana. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunciaron medidas para garantizar el suministro de energía eléctrica y salvaguardar a la población.

"El día de hoy va a salir un boletín de la Comisión Federal de Electricidad, llevan ya desde que se anunció este frente invernal en Texas y en el norte de México, también va a afectar, preparando una serie de medidas de contingencia y va a informar hoy la Comisión Federal de Electricidad de recomendaciones a la población y del plan de contingencia que se tiene", sostuvo la mandataria en conferencia de prensa desde Veracruz.

En ese sentido, la CFE indicó que cuenta con poco más de 28 mil megavatios (MW) de capacidad disponible que no requiere gas natural, con tecnologías como termoeléctrica convencional, carboeléctrica y energías limpias, suficientes para mantener el suministro de energía eléctrica en el país. Además, dispone de dos terminales de regasificación de GNL con capacidad de abastecer hasta 350 mil metros cúbicos al interior del país.

"Para dar seguimiento a la contingencia y fortalecer la coordinación operativa, la CFE constituyó el Grupo Directivo de Atención de Emergencias, el cual se mantiene en sesión permanente para monitorear la evolución del fenómeno meteorológico, evaluar oportunamente posibles afectaciones y coordinar acciones que aseguren la continuidad del suministro eléctrico y, en su caso, el restablecimiento del servicio a la brevedad", indicó la Comisión.

Asimismo, la CFE apuntó que para reducir impactos por volatilidad internacional en el precio del gas, mantiene un programa de coberturas financieras mediante instrumentos tipo opciones que acotan el precio en rangos convenientes y disminuyen la exposición en periodos de alta volatilidad.

"Estas coberturas disminuyen de forma efectiva los efectos financieros asociados a incrementos abruptos de precios y contribuyen a la continuidad operativa del Sistema Eléctrico Nacional", sostuvo.

Protección Civil pide reforzar medidas de cuidado

La CNPC, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hizo un llamado a la población para reforzar las medidas de autoprotección ante el marcado descenso de temperatura y las condiciones invernales que prevalecerán desde este viernes y hasta el domingo 25 de enero.

"De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este escenario deriva de la interacción de la tercera tormenta invernal, el nuevo frente frío número 31, una masa de aire ártico y un río atmosférico. Esta combinación no sólo potenciará el frío, sino que generará un temporal de lluvias, vientos intensos y nevadas que se desplazarán progresivamente del noroeste hacia el noreste y centro del territorio nacional", indicó la Comisión en un comunicado.

El SMN informó que este viernes en la región norte, la inestabilidad atmosférica podría propiciar la formación de torbellinos o tornados en Coahuila, acompañados de lluvias fuertes.

Toma tus precauciones durante este día y el fin de semana, debido a las #CondicionesMeteorológicasAdversas que originarán dos #FrentesFríos y la tercera #TormentaInvernal de la temporada, en el noroeste y norte de #México ⬇️ pic.twitter.com/en7mIwEe9Q — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 23, 2026

¿Cuáles son las recomendaciones de Protección Civil brid para la tormenta invernal?

Ante los efectos que tendrá la tercera tormenta invernal en el país, la CNPC hizo un atento llamado a la población a implementar las siguientes recomendaciones. Estas son:

Se recomienda vestir bajo la técnica de "cebolla" (varias capas de ropa). En el hogar, es fundamental cubrir tuberías externas con material aislante y, si se utilizan calentadores de gas o leña, mantener siempre una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones letales por monóxido de carbono.

Ante la presencia de lluvia engelante (hielo negro) y bancos de niebla, los conductores deben reducir drásticamente la velocidad, encender luces de niebla y aumentar la distancia de seguridad.

Alejarse de muros, árboles o espectaculares que puedan colapsar por el viento. Evitar cruzar vados, ríos o zonas inundadas. En zonas costeras del Golfo de México, atender las restricciones de navegación por oleaje elevado.

Para regiones de Coahuila se pronostican #Lluvias con #Chubascos y #Rachas de #Viento de 30 a 50 km/h, en las siguientes horas; asimismo, se detectan bancos de #Niebla en #NuevoLeón, #Tamaulipas y #SanLuisPotosí, los que se disiparán en el transcurso de la mañana ⬇️ pic.twitter.com/QhRLICrE07 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 23, 2026

Norte del país en alerta

De acuerdo con el pronóstico, el norte del país sufrirá mayormente el impacto de la tormenta invernal. Durante el sábado 24 de enero, día en que se prevén las mayores afectaciones, se exhorta a los habitantes de Durango a cuidarse ante lluvias puntuales intensas (acumulados de 75 a 150 mm) que podrían generar encharcamientos o crecidas.

Asimismo, la masa de aire ártico provocará temperaturas gélidas extremas, estimando mínimas de -20 a -15 °C en zonas serranas de Chihuahua para la madrugada del domingo, así como rachas de viento de 80 a 100 km/h en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

El riesgo carretero aumentará significativamente la noche del sábado en Coahuila debido al pronóstico de lluvia engelante, un fenómeno que congela la superficie asfáltica instantáneamente. Además, se esperan nevadas o caída de aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Para el domingo 25 de enero, el sistema se expandirá hacia el Golfo de México y el centro del país. Se activará un evento de "Norte" intenso con rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose al Istmo de Tehuantepec, elevando el oleaje hasta los 4 metros de altura.

Las precipitaciones torrenciales se concentrarán en Veracruz (región de Nautla), mientras que las condiciones para lluvia engelante se extenderán a Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Cabe destacar que la cota de nieve descenderá hacia el centro del país, pronosticando caída de nieve o aguanieve en las cimas del Nevado de Colima, Cofre de Perote y Pico de Orizaba.