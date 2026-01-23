México entrega a Ryan James, buscado por EU, durante una visita del director del FBI

Se cree que Wedding se ha escondido en el país durante más de una década, y ha sido buscado por cargos de tráfico de cocaína y asesinato desde 2024.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este viernes que el exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding fue detenido ayer en la Embajada de Estados Unidos en México tras entregarse voluntariamente y junto a Alejandro Rosales Castillo, ciudadano estadounidense de origen hispano y uno de los 10 fugitivos más buscados en la Unión Americana, fue entregado al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) Kash Patel.

"Esta operación es el resultado de una tremenda cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México. Un agradecimiento especial a nuestros increíbles socios en México que facilitaron esto: la Presidenta Sheinbaum, el Secretario Harfuch, el Embajador Ron Johnson, y más", sostuvo Patel en X, antes Twitter.

Se cree que Wedding se había escondido en México durante más de una década, y ha sido buscado por cargos de tráfico de cocaína y asesinato desde 2024.

Thanks to President Trump’s leadership and commitment to global law enforcement - as of this morning, the DOJ/FBI officially apprehended our SIXTH Top Ten Most Wanted Fugitive within the last year. Thank you to @AGPamBondi for her relentless pursuit of justice, the US Attorney’s… pic.twitter.com/fnSP4IXQRI — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) January 23, 2026

"Supuestamente dirigía y participaba en una operación transnacional de tráfico de drogas que enviaba rutinariamente cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, hacia Estados Unidos y Canadá, como miembro del Cártel de Sinaloa", detalló Patel.

El funcionario destacó que se trataba del sexto fugitivo de la lista de los Diez Más Buscados del FBI y que su detención sucede luego del reciente aumento por parte del FBI de la recompensa ofrecida por dichos prófugos de la Ley a un millón de dólares, lo que refleja, dijo, más compromiso que nunca con este programa y con lograr impartir justicia.

"Este es un día enorme para una Norteamérica más segura, y el mundo, y un mensaje de que aquellos que rompen nuestras leyes y dañan a nuestros ciudadanos serán llevados ante la justicia", finalizó.

¿Quién es Ryan James Wedding?

Ryan James Wedding de 43 años, alias “Thor”, de nacionalidad canadiense es identificado como líder de una organización internacional dedicada al tráfico de drogas que enviaba cocaína desde Colombia, a través de México y el Sur de California, hacia Canadá y que está relacionado con una facción del Cártel del Pacífico, según las autoridades estadounidenses.

"Ryan James Wedding es señalado por autoridades de Estados Unidos de enviar constantemente cientos de kilos de cocaína a la Unión Americana y Canada. El 17 de septiembre de 2024, un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos emitió una orden de arresto federal en su contra, acusándolo de conspiración para distribuir sustancias reguladas y para poseerlas con fines de distribución; conspiración para exportar cocaína; empresa delictiva permanente; homicidio y tentativa de homicidio en conexión con una empresa delictiva permanente y el delito de narcotráfico", indicó la SSPC.

¿Quién es Alejandro Rosales Castillo?

Rosales Catillo está vinculado con el asesinato de su excompañera de trabajo en Charlotte, Carolina del Norte, ocurrido en el 2016, de quien su cuerpo fue hallado el 17 de agosto de 2016, en un área boscosa en inmediaciones del Condado de Cabarrus, del mismo estado, con lesiones por disparo de arma de fuego.

"Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el FBI, en Pachuca, Hidalgo, elementos de SSPC y FGR ejecutaron una orden de arresto y extradición contra Alejandro Rosales Castillo, quien cuenta con Ficha Roja y es requerido por autoridades del estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, por los cargos de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado", añadió la Secretaría.

#BREAKING FBI Ten Most Wanted Fugitive Alejandro Rosales Castillo Captured in Mexico. @FBICharlotte Special Agent in Charge James C. Barnacle Jr., and @CMPD Chief Estella D. Patterson announce the capture of Ten Most Wanted Fugitive Alejandro “Alex” Rosales Castillo.

Castillo… pic.twitter.com/Xk368nfMBR — FBI Charlotte (@FBICharlotte) January 17, 2026

Director del FBI visita México

Derivado del mecanismo de entendimiento alcanzado con el Gobierno de los Estados Unidos y los acuerdos de cooperación internacional, el 22 de enero se recibió la visita del Director del FBI Kash Patel.

Se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo: una con el equipo de la SSPC y otra con la Fiscalía General de la República (FGR). Durante los encuentros, se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios que impactan a ambos países.

"Se acordó continuar el trabajo coordinado en beneficio de ambas naciones, con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial", apuntó Harfuch.

Derivado del acuerdo alcanzado con el Gobierno de los Estados Unidos, el 22 de Enero, ayer recibimos la visita del Director del FBI @FBIDirectorKash , Kash Patel. Se llevaron a cabo dos reuniones: una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana… pic.twitter.com/9cyPR8wE9H — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 23, 2026

"Las reuniones se desarrollaron en un ambiente de respeto, y se acordó seguir fortaleciendo la coordinación, que ya ha producido resultados concretos. La cooperación se mantendrá y se reforzará el intercambio de información, con el propósito de fortalecer la seguridad de ambos países", escribió.

El Secretario de Seguridad añadió que el director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos, "llevando consigo a dos objetivos prioritarios: una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas de los 10 más buscados por el FBI y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos".