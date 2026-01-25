CURP Biométrica en Hermosillo: dónde y cómo tramitarla en 2026

La capital sonorense instaló dos módulos capacitados para el registro de datos biométricos desde diciembre de 2025.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- Ahora puedes fortalecer la seguridad de tu identidad oficial en Hermosillo, Sonora. Durante todo el 2026 seguirán los registros para obtener la CURP biométrica. Al registrar tus huellas dactilares, fotografía facial, escaneo de iris y firma digital, evitas que alguien más pueda suplantarte en trámites oficiales o legales.

Para tramitar la CURP Biométrica es necesario asistir personalmente a un módulo del Registro Nacional de Población (Renapo), como ocurre con otros documentos oficiales. En Hermosillo no se requiere cita previa por internet; basta con acudir al módulo más cercano a tu domicilio.

“La CURP es la fuente única de identidad que incluye tus huellas dactilares y fotografía, la cual es una identificación oficial que puedes usar como comprobante de identidad en tus trámites oficiales o acceder a diferentes servicios”, se lee en la página oficial del Renapo”, se lee en la página de al Renapo.

De acuerdo con la Dirección del Registro Civil de Sonora, Hermosillo cuenta con dos oficinas autorizadas por la Renapo para realizar este trámite de lunes a viernes en un horario de las 8:00 a las 15:00 hora local. Debido a que no hay citas por internet se recomienda acudir temprano.

Cómo y dónde hacer el trámite de la CURP biométrica en Hermosillo

Es importante aclarar que no todas las oficinas del registro civil en Hermosillo cuentan con el equipo para el registro biométrico, por lo que solo se puede hacer el trámite en las siguientes oficinas:

Dirección General del Registro Civil de Sonora: Av. de la Cultura S/N, Col. Villa de Seris, C.P. 83280. Con número de contacto al 66-2289-6600 Ext 300015 y correo [email protected].

Para llegar ahí puedes tomar una ruta que vaya hacia Villa de Seris, Paseo Río Sonora o Blvd. Agustín de Vildósola (por ejemplo, líneas que pasan por el centro y se dirigen al sur-oriente como R-11, R-18 o R-4 Periférico) y baja en paradas cercanas como Blvd. Agustín de Vildósola (cerca de la intersección con Av. Cultura), Estación Villa de Seris, Boulevard Antonio Quiroga o Blvd. Paseo Río Sonora.

Primera Oficialía del Registro Civil: Calle Alamos 8, Modelo, C.P. 83190 con número de atención al 6622155784.

Las formas más sencillas de llegar a la oficina de registro es tomar rutas que pasen por el centro o la zona sur-centro, como las líneas 3 Monteverde, 4 Centro, 15 Fuentes Modelo, 16 Reforma o 17 Choyal y bajar en en paradas cercanas como Calle José Carmelo, Profesor Gustavo Hodger, Benito Juárez o alrededores de Juárez y Ortiz Mena. Desde la parada, camina solo 2-5 minutos hacia Calle Álamos número 8. Si vienes del norte o periférico, combina con rutas como la 2 Periférico o 18 Soriana que conectan al centro.

Cuáles son los documentos necesario para el trámite

Para acudir a tu cita en cualquiera de los módulos de Hermosillo debes presentar los siguientes documentos en original:

Identificación oficial vigente (INE o Pasaporte).

Acta de nacimiento certificada (reciente).

CURP actual (impresa, verificada por RENAPO).

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

Correo electrónico activo.

Los menores de edad sí pueden tramitar su CURP Biométrica pero deben ir acompañados por su padre, madre o tutor, quien también debe presentar su identificación y el acta de nacimiento del menor para acreditar el parentesco.

Aunque el gobierno ha indicado que es voluntaria inicialmente, al momento no se descarta por ninguna vía oficial que sea indispensable para trámites bancarios, servicios de salud y programas sociales conforme avance el año 2026 o en años posteriores.