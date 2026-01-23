La Casa Blanca altera FOTO para tratar de humillar a manifestante afrodescendiente

Redacción/SinEmbargo

23/01/2026 - 1:14 pm

La Casa Blanca alteró digitalmente la imagen de una manifestante, opositora de Donald Trump, que interrumpió un servicio religioso en Minnesota.

Al ser cuestionada sobre la imagen, la oficina gubernamental aseguró que la aplicación de la ley continuará y los memes también.

Nueva York/Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).– La Casa Blanca alteró digitalmente la imagen de una manifestante, opositora de Donald Trump, que interrumpió un servicio religioso en Minnesota el fin de semana pasado. En su imagen alterada, que se difundió en redes sociales, la mujer afrodescendiente fue oscurecida y aparece llorando con un gesto de dolor mientras que un agente federal la arresta.

Pero la versión anterior de la imagen, también publicada por una cuenta oficial del gobierno, la mostraba mirando hacia adelante con calma. Los periodistas Tiffany Hsu, Alan Feuer y Stuart A. Thompson, de The New York Times, descubrieron la manipulación. La Casa Blanca fue cuestionada sobre este tema y respondió con un mensaje en X de Kaelan Dorr, subdirector de comunicaciones:

“La aplicación de la ley continuará. Los memes continuarán”.

La mujer de la foto es Nekima Levy Armstrong, abogada. Fue acusada de interrumpir un servicio religioso en St. Paul, Minnesota, este domingo. Los manifestantes se habían reunido el domingo para protestar por la aparente conexión de un pastor con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó la imagen donde Levy Armstrong aparece serena, caminando frente a un agente del orden cuyo rostro está difuminado. Karoline Leavitt, Secretaria de prensa de la Casa Blanca, compartió la publicación de la señora Noem, según los detalles de The New York Times.

“Aproximadamente media hora después de que Noem enviara su mensaje, la Casa Blanca publicó su propia versión de la imagen del arresto, en la que Levy Armstrong aparece sollozando. Su piel parece estar oscurecida. El agente que la arrestó en la imagen de Noem está exactamente en la misma posición”, agrega el diario.

Los periodistas explican que el periódico de Nueva York publicó la imagen utilizada por Noem, así como la publicada por la Casa Blanca, a través de Resemble.AI, un sistema de detección de IA. Concluyó que la imagen de Noem era real, pero que la versión de la Casa Blanca mostraba indicios de manipulación en el rostro de Levy Armstrong.

“El Times logró crear imágenes casi idénticas a la versión de la Casa Blanca solicitando a Gemini y Grok (herramientas de IA generativa de Google y la startup xAI de Elon Musk) que alteraran la imagen original de la Noem. El Presidente Trump y su círculo son distribuidores entusiastas de contenido generado por IA, y han compartido docenas de imágenes sintéticas en los últimos años”, dice.

The New York Times publica hoy, en un texto aparte, el rechazo extendido a Trump y sus políticas migratorias. Aproximadamente la mitad de los votantes apoyan las deportaciones y el manejo de la frontera con México, pero una mayoría considerable cree que el ICE ha ido demasiado lejos.

Según la encuesta de The New York Times y la Universidad de Siena, 50 por ciento de los votantes afirmó aprobar las deportaciones de personas que residen ilegalmente en el país por parte de la administración Trump, mientras que el 47 por ciento se opuso. La gestión del Presidente en la frontera sur fue vista favorablemente por el 50 por ciento de los votantes.

“Pero después de un año en el que Trump envió un gran número de oficiales de ICE para realizar redadas en varias ciudades controladas mayoritariamente por los demócratas, lo que provocó protestas generalizadas y escenas de caos en las calles, una amplia mayoría de votantes tiene una visión negativa de la agencia. Según la encuesta, sólo el 36 por ciento de los votantes aprobaba la forma en que ICE realizaba su trabajo, mientras que el 63 por ciento la desaprobaba, incluido el 70 por ciento de los votantes independientes. Y el 61 por ciento de los votantes, incluyendo casi uno de cada cinco republicanos, afirmó que ICE había ido demasiado lejos en sus tácticas”, dice el diario.

